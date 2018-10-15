Во что верят водители: 7 примет и суеверий15.10.2018 23:07
Во что же верят люди, которые ездят за рулём? Рассмотрим ТОП-7 суеверий и примет. 1. Помыл машину - будет дождь. Почти все водители верят в эту примету. Хоть прогнозы и сбываются 50/50, но этим ... подробнее →
Если священники отказываются почтить погибших в АТО или Зачем простым украинцам так важен Томос15.10.2018 22:59
"Принято считать, что Томос от Вселенского патриарха на создание украинской автокефальной поместной церкви нужен Порошенко (для выборов), патриарху Филарету (для власти), ну и немного политикам всех ... подробнее →
Как в домашних условиях почистить золотые украшения?15.10.2018 22:42
Золотые украшения требуют аккуратного обращения. Их следует бережно хранить и не подвергать механическим воздействиям. Кольца рекомендуется снимать на время спортивных занятий, домашних работ ... подробнее →
Медики подсказали, когда пить кофе, чтобы не навредить здоровью15.10.2018 22:15
Не стоит пить кофе ранее 10 утра. Начинать день с чашки ароматного кофе, как многие делают, на самом деле не нужно, заявили эксперты в области питания из Австралии. По их мнению, оптимальное время ... подробнее →
"В ближайшие два года РФ и Беларусь объединятся в одно государство", - мнение известного эксперта15.10.2018 21:45
Сегодня один из известных украинских научных экспертов выразил свое мнение насчет возможного слияния страны-агрессора и Республики Беларусь. Руслан Бортник, который является научным директором ... подробнее →
Соцсети: На таможне «ДНР» поставили весы для взвешивания сумок15.10.2018 21:30
Жители оккупированной части Донецкой области в социальных сетях сообщают, что наемники НВФ поставили со стороны Бахмута на своей «таможне» весы, на которых они будут взвешивать сумки ... подробнее →
Экологическая катастрофа в Армянске не ликвидирована — соцсети15.10.2018 21:16
В печально известном крымском городе Армянске продолжают фиксировать признаки экологической катастрофы. Такой информацией поделилась в Twitter пользователь Roksolana Today&Крим. По ее словам, ... подробнее →
В арктических льдах обнаружили монстра15.10.2018 20:55
Планктон едва виден человеческим глазом. Биологи обнаружили во льдах на территории Арктики «маленького монстра» - странно выглядящее животное, напоминающее ... подробнее →
Венгрия заблокировала сотрудничество Украина-НАТО: выдвинут жесткий ультиматум15.10.2018 20:37
Разблокирование работы комиссии Украина-НАТО зависит от договоренностей, которые будут достигнуты Киевом и Будапештом С таким заявлением выступил генеральный секретарь ... подробнее →
Украинцы перестают покупать обычный хлеб15.10.2018 20:20
За последние 5 лет потребление хлеба и хлебобулочных изделий в Украине сократилось примерно на 30%. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Pro-Consulting, большие предприятия, ... подробнее →
Под Мариуполем задержали подозреваемого в торговле людьми15.10.2018 20:03
Вблизи Мариуполя задержали жителя, который находился в розыске по подозрению в торговле людьми. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. На одном из стационарных блокпостов нацгвардейцы и полицейские остановили для проверки ... подробнее →
С ликом Захарченко и самоварами: В «ЛНР» показали, как гуляют казаки15.10.2018 19:48
В воскресенье, 14 октября, в «ЛНР» отмечали День казачества. Как сообщают местные интернет-ресурсы, основные мероприятия прошли в Луганске, которые посетили 400 человек. Отмечается, ... подробнее →
Синоптик розповіла, коли в Україну прийдуть холоди15.10.2018 19:30
Як повідомляє replyua.net , народний синоптик України Наталя Діденко на своїй сторінці в Фейсбук розповіла скільки ще в країні протримається суха та тепла погода, та коли прийдуть холоди. ... подробнее →
Россия сократила финансирование ОРДЛО: идет сокращение «бюджетников»15.10.2018 19:16
Власти России значительно уменьшила финансирование оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил замминистра по вопросам временно ... подробнее →
У Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу15.10.2018 18:52
Департамент по сотрудничеству с Украиной появился в администрации президента РФ, создать его предложил Сурков. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает "Диалог.UA". Ранее ... подробнее →
В «ДНР»: В Донецке авто с украинскими номерами увозят эвакуаторами15.10.2018 18:38
В неподконтрольном украинской власти Донецке автомобили с украинскими госномерами увозят эвакуатарами. Об этом сегодня, 15 октября, сообщают местные жители в соцсетях. В частности, дончанин ... подробнее →
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