Во что верят водители: 7 примет и суеверий 15.10.2018 23:07 Во что же верят люди, которые ездят за рулём? Рассмотрим ТОП-7 суеверий и примет. 1. Помыл машину - будет дождь. Почти все водители верят в эту примету. Хоть прогнозы и сбываются 50/50, но этим ... подробнее →

Как в домашних условиях почистить золотые украшения? 15.10.2018 22:42 Золотые украшения требуют аккуратного обращения. Их следует бережно хранить и не подвергать механическим воздействиям. Кольца рекомендуется снимать на время спортивных занятий, домашних работ ... подробнее →