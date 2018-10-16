Россия усиленно готовится к конфронтации с Украиной в Азовском море и перебрасывает в акваторию боевые корабли. "Украинский Милитарный портал" сообщил, что в Азовское море для усиления береговой ... подробнее →

В оккупированной Фащевке Луганской области неизвестные ночью украли со здания «поселкового совета» так называемый «герб ЛНР». Об этом сообщают в социальных сетях в паблике ... подробнее →

Иностранное издание ВВС опубликовало на своем канале в "Ютубе" видеоролик, в котором показаны переселенцы Донбасса, что обжились в Чернобыле. Они сообщают, что радиация их убивает, но медленно, а ... подробнее →

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе на протяжении дня 16 октября, с 7 до 18 часов, боевики устроили шесть обстрелов позиций украинских войск. Противник один раз применил ... подробнее →

Обнаружены тела пилотов, погибших при крушении Су-27 16.10.2018 20:11 В Винницкой области в результате крушения истребителя Су-27 во время международных учений «Чистое небо — 2018» погибли два пилота. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ, ... подробнее →

Нужно ли украинцам менять паспорт на ID-карту? 16.10.2018 19:54 Кабмин наконец позволил всем гражданам Украины оформлять пластиковую ID-карту вместо обычного паспорта. С 1 ноября все желающие смогут сделать это без лишних хлопот. Центр общественного мониторинга и ... подробнее →

Активисты назвали "кровавую" торговлю с оккупантами неприемлемой 16.10.2018 19:42 Торговля с оккупантами и террористами - то, для чего нет ни одной уважительной причины, и те, кто этим занимается, должны быть обязательно приданы огласке. Такое мнение на брифинге в "Украинских ... подробнее →