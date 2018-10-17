Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен в том, что заработная плата украинцев будет расти. Об этом он сказал на заседании правительства в среду, — сообщает ... подробнее →

Президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере выразил соболезнования по поводу произошедшей трагедии в оккупированной Керчи, replyua.net . "Сегодня в Керчи случилось ужасное ... подробнее →

В Сети появилось видео снятое в момент убийства 18 человек в политехническом колледже в оккупированной Керчи. Видео было опубликовано в Telegram-канале 112. «Страшное видео: взрыв, а затем ... подробнее →

Петр Порошенко , президент Украины, выразил свои искренние соболезнования украинцам, потерявших своих детей и близких в результате взрыва в политехническом колледже в Керчи. Об этом он написал в ... подробнее →

Поисковый отряд, работающий на месте вчерашнего крушения истребителя Су-27 в Винницкой области, обнаружил бортовой самописец, который также называют «черным ящиком». Такое заявление ... подробнее →

Для прикрытия территории Украины от вторжения с моря наращивается морская компонента. Об этом сегодня, 17 октября, заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал (на фото), ... подробнее →

Террористические "ЛНР" и "ДНР", созданные Кремлем на украинском Донбассе, больше не вызывают у властей РФ никакого интереса. С громким инсайдом об "охлаждении" путинского режима к Донбассу ... подробнее →

Осень 2018 года пусть прошла еще только наполовину, но уже достойна того, чтобы войти в учебники истории Украины и пособия по политологии. Как пишет политолог Кирилл Сазонов, на весьма ... подробнее →

Стали известны мотивы «керченского стрелка», устроившего кровавую баню в колледже 17.10.2018 20:45 Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело о нападении на политехнический колледж в Керчи, где после стрельбы и взрыва погибло 18 человек и ещё 50 были ранены. Теперь дело расследуется по ... подробнее →

Гриценко: тарифы для населения могут быть снижены на треть 17.10.2018 20:01 Тарифы для населения в Украине могут снизиться примерно на треть, но для этого придется полностью уничтожить коррупционную составляющую и монополию. Как передает replyua.net со ссылкой на ... подробнее →