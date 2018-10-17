Порошенко дал комментарий относительно взрыва в Керчи17.10.2018 23:35
Петр Порошенко , президент Украины, выразил свои искренние соболезнования украинцам, потерявших своих детей и близких в результате взрыва в политехническом колледже в Керчи. Об этом он написал в ... подробнее →
Появилось страшное ВИДЕО момента стрельбы в Керчи17.10.2018 22:48
В Сети появилось видео снятое в момент убийства 18 человек в политехническом колледже в оккупированной Керчи. Видео было опубликовано в Telegram-канале 112. «Страшное видео: взрыв, а затем ... подробнее →
«Случилось ужасное убийство…» - Порошенко о Керчи17.10.2018 22:36
Президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере выразил соболезнования по поводу произошедшей трагедии в оккупированной Керчи, replyua.net . "Сегодня в Керчи случилось ужасное ... подробнее →
Зарплаты и доходы украинцев вырастут: Гройсман рассказал о проекте бюджета на 2019 год17.10.2018 22:05
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен в том, что заработная плата украинцев будет расти. Об этом он сказал на заседании правительства в среду, — сообщает ... подробнее →
"Для Украины настала действительно золотая пора, как там Путин себя чувствует", - Сазонов17.10.2018 21:45
Осень 2018 года пусть прошла еще только наполовину, но уже достойна того, чтобы войти в учебники истории Украины и пособия по политологии. Как пишет политолог Кирилл Сазонов, на весьма ... подробнее →
Донбасс уже не интересен Путину: Кремль упраздняет структуры по управлению "ДНР" и "ЛНР"17.10.2018 21:31
Террористические "ЛНР" и "ДНР", созданные Кремлем на украинском Донбассе, больше не вызывают у властей РФ никакого интереса. С громким инсайдом об "охлаждении" путинского режима к Донбассу ... подробнее →
От Измаила до Мариуполя: Пограничники возьмут под охрану всю морскую границу17.10.2018 21:24
Для прикрытия территории Украины от вторжения с моря наращивается морская компонента. Об этом сегодня, 17 октября, заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал (на фото), ... подробнее →
Найден «черный ящик» разбившегося Су-2717.10.2018 21:00
Поисковый отряд, работающий на месте вчерашнего крушения истребителя Су-27 в Винницкой области, обнаружил бортовой самописец, который также называют «черным ящиком». Такое заявление ... подробнее →
Стали известны мотивы «керченского стрелка», устроившего кровавую баню в колледже17.10.2018 20:45
Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело о нападении на политехнический колледж в Керчи, где после стрельбы и взрыва погибло 18 человек и ещё 50 были ранены. Теперь дело расследуется по ... подробнее →
Гриценко: тарифы для населения могут быть снижены на треть17.10.2018 20:01
Тарифы для населения в Украине могут снизиться примерно на треть, но для этого придется полностью уничтожить коррупционную составляющую и монополию. Как передает replyua.net со ссылкой на ... подробнее →
Рада может ужесточить наказание для россиян за незаконное пересечение границы17.10.2018 19:46
Цель законопроекта – предотвратить проникновение в Украину диверсионно-разведывательных групп За незаконное пересечение границы может грозить тюрьма – 18 октября парламент планирует ... подробнее →
Синоптик: готовьтесь к сильному похолоданию с 20 октября17.10.2018 19:32
С 20 октября, с субботы, в Украине начнется снижение температуры. Как передает replyua.net , об этом на своей странице в Фейсбук пишет синоптик Наталья Диденко. По ее словам, во всех ... подробнее →
Росляков, убивший 18 человек в Керчи, был анархистом, поддерживающим "Новороссию", - кадры17.10.2018 19:15
Убийца оказался пламенным любителем "крымнаша" и "русского мира". Неадекватный Владислав Росляков, лишивший жизни несколько человек в Керчи, оказался анархистом, поддерживающим псевдогосударственный ... подробнее →
Вероятность выборов в «ЛДНР» составляет 99%17.10.2018 19:02
Россия не отменит выборы в так называемых Луганской и Донецкой республиках 11 ноября, и вероятность того, что выборы будут проведены, составляет 99%. Как сообщает replyua.net ... подробнее →
Трагедия в Керчи: в Сети обнародовали последнее сообщение террориста Рослякова17.10.2018 18:47
В Интернете было опубликовано последнее сообщение убийцы Владислава Рослякова. Оно было адресовано его девушке Владиславе Самойленко, которой он посвятил свой последний пост. Все еще уточняется, ... подробнее →
В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу17.10.2018 18:30
Глубоко депрессивные территории, где единственной эффективно работающей сферой будет пропаганда. Такими видит перспективы Донбасса российский политолог Дмитрий Орешкин, передает "Диалог.UA". Он ... подробнее →
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