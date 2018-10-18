И мэры, и собственники элитного жилья: В Минсоцполитики посчитали фальшивых субсидиантов

18.10.2018 22:43

Несколько десятков процентов от тех, кто получает субсидии на жилищно-коммунальные услуги, являются неправомерными получателями субсидий. Об этом сегодня, 18 октября, сообщил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики ... подробнее →

Грипп в Украине: названо количество заболевших украинцев

18.10.2018 22:31

За прошедшую неделю в Украине гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели более 153 тысяч человек.  Об этом  сообщила  пресс-служба Общественного центра ... подробнее →

Назван новый способ покончить с тягой к курению

18.10.2018 22:17

Вещество снижает зависимость от никотина. Специалисты Научно-исследовательского института Скриппса разработали «лекарство», позволяющее победить тягу к курению, об этом рассказал ... подробнее →

В Мариуполе предлагают увеличить премии силовикам за задержание преступников в неслужебное время

18.10.2018 22:05

Мариупольские депутаты приняли решение из средств городского совета поощрить премиями 15 сотрудников правоохранительных органов, которые в неслужебное время самостоятельно раскрыли преступления и задержали преступников . Об этом сообщает  mariupolnews. ... подробнее →

СНБО: Россия готовится к открытому нападению на Украину, это может случиться очень скоро

18.10.2018 21:49

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Александр Литвиненко сообщил, что Россия готовится к вооруженному нападению на Украину. Об этом он сообщил в Одессе в рамках ... подробнее →

Минфин провел внеплановый аукцион облигаций: привлекли более 240 млн долларов

18.10.2018 21:30

Ведомство сохранило установленные ранее уровни доходности: 7% по 8-месячным бумагам и 7,5% – по более длинным. Министерство финансов Украины после выплат 17 октября 501 млн долл. по ранее ... подробнее →

Терпение США лопнуло: "Украина вскоре получит от нас фрегаты типа Oliver Hazard Perry, способные уничтожить любой корабль России"

18.10.2018 21:20

Поступило сообщение о том, что США может предоставить Украине фрегаты, которые способны потопить военный флот России. Технические характеристики вполне позволяют это сделать. Украинский ... подробнее →

Госдума России назвала Украину "террористическим государством"

18.10.2018 21:07

Государственная дума Российской Федерации приняла заявление, в котором угрожает Украине "катастрофическими последствиями" в случае "нового наступления на Донбассе" Заявление "в связи с обострением ситуации" поддержали 408 депутатов российского ... подробнее →

В США решили каждые несколько месяцев ужесточать санкции против России из-за Донбасса и Крыма

18.10.2018 20:53

  США планируют ужесточать санкции в отношении России,  связанные с конфликтом на юго-востоке Украины , каждые несколько месяцев. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер, ... подробнее →

Путин заявил о готовности налаживать отношения с новым руководством Украины

18.10.2018 20:39

По словам Путина, в РФ намерены дождаться, пока закончатся внутриполитические циклы в Украине Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что ему удастся выстраивать отношения ... подробнее →

Андреевская церковь после реставрации откроется для посещений

18.10.2018 20:26

Андреевская церковь после передачи в пользование Вселенскому Патриархату и полной реставрации будет вновь открыта для посетителей Соответствующее заявление об пользовании Андреевской церковью ... подробнее →

В России хотят упростить получение гражданства украинцами

18.10.2018 20:13

В Госдуме сегодня, во время  обсуждения заявления о ситуации в Украине , депутаты заявили, что намерены рассмотреть на следующей неделе законопроект № 527255-7 об упрощенном получении ... подробнее →

В Раде объяснили целесообразность трехлетнего планирования бюджета

18.10.2018 20:00

Благодаря такому механизму будет введен четкий алгоритм выделения средств, считают в бюджетном комитете. Внесением изменений в бюджетный кодекс №8044 о введении трехлетнего планирования бюджета ... подробнее →

Пекло на Мариупольском направлении: боевики сменили минометы на ракетные комплексы

18.10.2018 19:53

Оккупанты на  Донбассе  применяют против бойцов ВСУ ракеты В течение дня оккупационные войска в Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ... подробнее →

Путин разразился циничным заявлением: "Мы не напрягаем никого, мы не создаем никаких проблем"

18.10.2018 19:39

Российский лидер уверяет, что россияне готовы отдать жизнь за родину, но за кого они тогда гибнут на украинской земле . Президент РФ Владимир Путин дал понять, что  его страна не ... подробнее →

Киев окутал токсичный смог: названы причины опасного явления

18.10.2018 19:18

Две основные причины очередного появления в Киеве густого осеннего смога - выбросы автомобилей и сжигание листьев. Об этом  ObozTV  рассказала глава Всеукраинской экологической лиги ... подробнее →

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