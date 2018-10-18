Мариупольские депутаты приняли решение из средств городского совета поощрить премиями 15 сотрудников правоохранительных органов, которые в неслужебное время самостоятельно раскрыли преступления и задержали преступников . Об этом сообщает mariupolnews. ... подробнее →

Вещество снижает зависимость от никотина. Специалисты Научно-исследовательского института Скриппса разработали «лекарство», позволяющее победить тягу к курению, об этом рассказал ... подробнее →

За прошедшую неделю в Украине гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели более 153 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Общественного центра ... подробнее →

Несколько десятков процентов от тех, кто получает субсидии на жилищно-коммунальные услуги, являются неправомерными получателями субсидий. Об этом сегодня, 18 октября, сообщил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики ... подробнее →

Государственная дума Российской Федерации приняла заявление, в котором угрожает Украине "катастрофическими последствиями" в случае "нового наступления на Донбассе" Заявление "в связи с обострением ситуации" поддержали 408 депутатов российского ... подробнее →

Поступило сообщение о том, что США может предоставить Украине фрегаты, которые способны потопить военный флот России. Технические характеристики вполне позволяют это сделать. Украинский ... подробнее →

Ведомство сохранило установленные ранее уровни доходности: 7% по 8-месячным бумагам и 7,5% – по более длинным. Министерство финансов Украины после выплат 17 октября 501 млн долл. по ранее ... подробнее →

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Александр Литвиненко сообщил, что Россия готовится к вооруженному нападению на Украину. Об этом он сообщил в Одессе в рамках ... подробнее →

В США решили каждые несколько месяцев ужесточать санкции против России из-за Донбасса и Крыма 18.10.2018 20:53 США планируют ужесточать санкции в отношении России, связанные с конфликтом на юго-востоке Украины , каждые несколько месяцев. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер, ... подробнее →

Путин заявил о готовности налаживать отношения с новым руководством Украины 18.10.2018 20:39 По словам Путина, в РФ намерены дождаться, пока закончатся внутриполитические циклы в Украине Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что ему удастся выстраивать отношения ... подробнее →

Андреевская церковь после реставрации откроется для посещений 18.10.2018 20:26 Андреевская церковь после передачи в пользование Вселенскому Патриархату и полной реставрации будет вновь открыта для посетителей Соответствующее заявление об пользовании Андреевской церковью ... подробнее →