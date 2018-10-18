И мэры, и собственники элитного жилья: В Минсоцполитики посчитали фальшивых субсидиантов18.10.2018 22:43
Несколько десятков процентов от тех, кто получает субсидии на жилищно-коммунальные услуги, являются неправомерными получателями субсидий. Об этом сегодня, 18 октября, сообщил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики ... подробнее →
Грипп в Украине: названо количество заболевших украинцев18.10.2018 22:31
За прошедшую неделю в Украине гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели более 153 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Общественного центра ... подробнее →
Назван новый способ покончить с тягой к курению18.10.2018 22:17
Вещество снижает зависимость от никотина. Специалисты Научно-исследовательского института Скриппса разработали «лекарство», позволяющее победить тягу к курению, об этом рассказал ... подробнее →
В Мариуполе предлагают увеличить премии силовикам за задержание преступников в неслужебное время18.10.2018 22:05
Мариупольские депутаты приняли решение из средств городского совета поощрить премиями 15 сотрудников правоохранительных органов, которые в неслужебное время самостоятельно раскрыли преступления и задержали преступников . Об этом сообщает mariupolnews. ... подробнее →
СНБО: Россия готовится к открытому нападению на Украину, это может случиться очень скоро18.10.2018 21:49
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Александр Литвиненко сообщил, что Россия готовится к вооруженному нападению на Украину. Об этом он сообщил в Одессе в рамках ... подробнее →
Минфин провел внеплановый аукцион облигаций: привлекли более 240 млн долларов18.10.2018 21:30
Ведомство сохранило установленные ранее уровни доходности: 7% по 8-месячным бумагам и 7,5% – по более длинным. Министерство финансов Украины после выплат 17 октября 501 млн долл. по ранее ... подробнее →
Терпение США лопнуло: "Украина вскоре получит от нас фрегаты типа Oliver Hazard Perry, способные уничтожить любой корабль России"18.10.2018 21:20
Поступило сообщение о том, что США может предоставить Украине фрегаты, которые способны потопить военный флот России. Технические характеристики вполне позволяют это сделать. Украинский ... подробнее →
Госдума России назвала Украину "террористическим государством"18.10.2018 21:07
Государственная дума Российской Федерации приняла заявление, в котором угрожает Украине "катастрофическими последствиями" в случае "нового наступления на Донбассе" Заявление "в связи с обострением ситуации" поддержали 408 депутатов российского ... подробнее →
В США решили каждые несколько месяцев ужесточать санкции против России из-за Донбасса и Крыма18.10.2018 20:53
США планируют ужесточать санкции в отношении России, связанные с конфликтом на юго-востоке Украины , каждые несколько месяцев. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер, ... подробнее →
Путин заявил о готовности налаживать отношения с новым руководством Украины18.10.2018 20:39
По словам Путина, в РФ намерены дождаться, пока закончатся внутриполитические циклы в Украине Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что ему удастся выстраивать отношения ... подробнее →
Андреевская церковь после реставрации откроется для посещений18.10.2018 20:26
Андреевская церковь после передачи в пользование Вселенскому Патриархату и полной реставрации будет вновь открыта для посетителей Соответствующее заявление об пользовании Андреевской церковью ... подробнее →
В России хотят упростить получение гражданства украинцами18.10.2018 20:13
В Госдуме сегодня, во время обсуждения заявления о ситуации в Украине , депутаты заявили, что намерены рассмотреть на следующей неделе законопроект № 527255-7 об упрощенном получении ... подробнее →
В Раде объяснили целесообразность трехлетнего планирования бюджета18.10.2018 20:00
Благодаря такому механизму будет введен четкий алгоритм выделения средств, считают в бюджетном комитете. Внесением изменений в бюджетный кодекс №8044 о введении трехлетнего планирования бюджета ... подробнее →
Пекло на Мариупольском направлении: боевики сменили минометы на ракетные комплексы18.10.2018 19:53
Оккупанты на Донбассе применяют против бойцов ВСУ ракеты В течение дня оккупационные войска в Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ... подробнее →
Путин разразился циничным заявлением: "Мы не напрягаем никого, мы не создаем никаких проблем"18.10.2018 19:39
Российский лидер уверяет, что россияне готовы отдать жизнь за родину, но за кого они тогда гибнут на украинской земле . Президент РФ Владимир Путин дал понять, что его страна не ... подробнее →
Киев окутал токсичный смог: названы причины опасного явления18.10.2018 19:18
Две основные причины очередного появления в Киеве густого осеннего смога - выбросы автомобилей и сжигание листьев. Об этом ObozTV рассказала глава Всеукраинской экологической лиги ... подробнее →
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