На КПВВ «Марьинка» произошел несчастный случай 18.10.2018 23:43 Сегодня на КПВВ «Марьинка» с пересекающей линию разграничения женщиной произошел несчастный случай. Об этом сообщает БФ «Право на защиту». По информации, жительница ... подробнее →

И мэры, и собственники элитного жилья: В Минсоцполитики посчитали фальшивых субсидиантов 18.10.2018 22:43 Несколько десятков процентов от тех, кто получает субсидии на жилищно-коммунальные услуги, являются неправомерными получателями субсидий. Об этом сегодня, 18 октября, сообщил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики ... подробнее →