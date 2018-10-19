Расстреливал украинцев. На Донетчине задержан танкист ОРДО19.10.2018 23:47
Правоохранители Донецкой области задержали жителя села Очеретино, летом 2014 года вступившего в ряды оккупантов ОРДО и до 2018 года несшего «службу» в танковом батальоне ... подробнее →
В Луганске критическая ситуация, массово увольняются медики. Люди не могут вызвать «скорую»19.10.2018 23:31
Во временно оккупированном Луганске ситуация с медициной переходит в критическую стадию. Люди не могут вызвать «скорую». Вот что узнали « Ведомости Донбасса » ... подробнее →
Смертельный "подарок" от ВСУ переполошил террористов19.10.2018 23:27
Фото смертельного "подарка" от ВСУ террористы показали сами. По словам боевиков, этот "подарок" уже принес боевикам массу проблем. Об усовершенствованной гранате в Facebook рассказал и ... подробнее →
В Украине повысили тариф на газ: оглашены новые цены19.10.2018 23:17
Соответствующие решение принял Кабинет министров 19 октября. Газ в Украине с 1 ноября подорожает с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. По такому тарифу голубое топливо будут покупать население и ... подробнее →
Какой подарок понравится женщине согласно ее знаку зодиака19.10.2018 22:41
Интересно, что ожидаемый женщиной подарок часто связан с ее датой рождения. Вот какой подарок она хочет получить согласно знаку Зодиака: Овен Девушка-Овен не хочет ожерелье, она хочет ... подробнее →
Самая жуткая и темная черта вашего характера по знаку Зодиака19.10.2018 22:32
Большинство любителей астрологии выбирают самые лучшие качества своего знака и делают вид, будто в них нет ничего страшного, странного или неприятного. Но на самом деле у каждого знака Зодиака ... подробнее →
Важная информация! По новым правилам: кто в Украине получит высокие пенсии19.10.2018 22:25
В Украине максимальный размер пенсии ограничен до 14,3 тыс. грн. Но и на такую пенсию могут претендовать только единицы. Об этом пишет ОБОЗРЕВАТЕЛЬ . Для высокой пенсии необходимо ... подробнее →
Невероятные подробности из жизни Пушилина. Кому и где лидер "ДНР" давал клятву (ФОТО)19.10.2018 22:10
Блогер Денис Казанский рассказал о том, что лидер сепаратистов из "ДНР" Денис Пушилин проходил службу в рядах ВСУ. Это означает, что он давал клятву защищать Украину. Однако это не помешало ... подробнее →
Военную часть конфликта на Донбассе можно прекратить за час, – Хуг19.10.2018 22:00
Военную часть конфликта на Донбассе можно остановить за считанные часы, но на полное его завершение уйдет намного больше времени. Такое мнение первый заместитель председателя специальной ... подробнее →
"Если вы живыми уйдете, я тот, кем вы меня называете", - Кадыров угрожает участникам протестов в Ингушетии19.10.2018 21:45
Глава Чечни уверен: если закон о передаче земли подписан и одобрен в Москве, то любые народные протесты бессмысленны. Он ничего никому обратно возвращать не собирается. Глава Чечни Рамзан ... подробнее →
В Донецке опять прогремел мощный взрыв19.10.2018 21:32
Жители оккупированного Донецка сообщают о сильном взрыве, прогремевшем в районе жилмассива Текстильщик Кировского района города. Об этом дончане сообщают в социальных сетях. В комментариях люди ... подробнее →
В Краматорске пограничник требовал 3 тысячи гривен за провоз товаров19.10.2018 21:15
Правоохранители уличили в систематических взятках инспектора Краматорского пограничного отряда Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
В ДНР сегодня праздник. Пушилин выступил с призывом19.10.2018 21:00
В центре оккупированного Донецке сегодня прошел митинг в честь празднования «дня государственного флага ДНР». Об этом сообщают подконтрольные оккупантам СМИ. Врио главаря ... подробнее →
Банда "героев Новороссии" учинила разбойное нападение Луганске: есть пострадавшие19.10.2018 20:43
Когда местным "стражам порядка" удалось по горячим следам найти и задержать отморозков, выяснилось, что практически каждый из них имеет судимость за плечами. И все без исключения воевали в "ополчении ... подробнее →
Боевики «ДНР» готовы передать Украине 19 осужденных украинцев19.10.2018 20:30
В пятницу, 19 октября так называемый «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова, как пишет replyua.net , заявила сепаратистским средствам массовой информации, что боевики незаконного ... подробнее →
Россия решилась на отчаянные меры с Крымским мостом из-за теракта в Керчи19.10.2018 20:13
Россия решила усилить охрану Крымского моста в связи с терактом в оккупированной Керчи. Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, передает " Интерфакс ". По его словам, существуют ... подробнее →
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