В Киеве мужчина угрожал поджечь отделение банка 20.10.2018 14:04 В Киеве правоохранители задержали мужчину, который угрожал поджечь отделение банка. Об этом в пятницу, 19 октября, сообщил отдел коммуникаций полиции столицы. Отмечается, что на спецлинию 102 позвонил мужчина и заявил, что подожжет ... подробнее →

Парламент Македонии проголосовал за изменение названия страны 20.10.2018 13:41 Парламент Македонии в пятницу, 19 октября, большинством голосов (80 из 120) поддержал изменения в конституцию, которые дадут стране новое название - Северная Македония. Об этом сообщает DW . Голосование в парламенте было признано таким, что ... подробнее →