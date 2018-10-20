В Киеве мужчина угрожал поджечь отделение банка20.10.2018 14:04
В Киеве правоохранители задержали мужчину, который угрожал поджечь отделение банка. Об этом в пятницу, 19 октября, сообщил отдел коммуникаций полиции столицы. Отмечается, что на спецлинию 102 позвонил мужчина и заявил, что подожжет ... подробнее →
В Мексике полиция остановила караван мигрантов, который направлялся в США20.10.2018 13:50
В Мексику пытались попасть 5 тыс. мигрантов В пятницу, 19 октября, мексиканская полиция остановила караван из нескольких тысяч мигрантов, которые направлялись в Соединенные Штаты. Об этом ... подробнее →
Парламент Македонии проголосовал за изменение названия страны20.10.2018 13:41
Парламент Македонии в пятницу, 19 октября, большинством голосов (80 из 120) поддержал изменения в конституцию, которые дадут стране новое название - Северная Македония. Об этом сообщает DW . Голосование в парламенте было признано таким, что ... подробнее →
Украина в ООН призвала усилить давление на РФ для освобождения украинских политзаключенных20.10.2018 13:28
Представитель Украины в ООН выразил протест против незаконных действий РФ, направленных против Романа Сущенко Представитель Украины в ООН призвал государства-члены организации усилить политическое и дипломатическое давление на РФ, чтобы обеспечить ... подробнее →
Мы готовы умереть", - ингуши отправили домой Кадырова, приехавшего на "разборки" в сопровождении 70 авто20.10.2018 13:21
Глава Чечни Рамзан Кадыров 19 октября в сопровождении 70 автомобилей заявился в Ингушетию разбираться из-за полученных от ингушей оскорблений. За конфликт Кадырову пришлось публично извиняться и ... подробнее →
На Донбассе за сутки ранен один украинский военный20.10.2018 13:10
Боевики совершили 16 обстрелов позиций сил ООС за сутки В районе проведения операции Объединенных сил боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, трижды применив запрещенное минскими ... подробнее →
Украинцам сообщили, какую погоду ожидать в ноябре20.10.2018 13:00
Не смотря на то, что будет холодно, ноябрь еще побалует солнечными днями. Ноябрь – последний осенний месяц и, как правило, самый холодный, он редко когда дарит хорошую погоду. В Украине ... подробнее →
В Украине резко подорожало и исчезло из магазинов пшено20.10.2018 12:45
За год пшено в Украине подорожало на треть - в магазинах цена за килограмм достигает 42 гривен. Кроме того товар стал дефицитным и практически исчез с полок магазинов. Об этом сообщает ... подробнее →
Цену на газ поднимут до 15 тысяч гривен: стало известно когда следующее повышение20.10.2018 12:29
Главная причина, по которой власти решились поднять цену — это огромный груз долгов, который давит на Украину и с которым очень тяжело рассчитаться без помощи МВФ. Сообщает портал ... подробнее →
Санкции не действуют: Россия придумала, как получить выгоду от обвала рубля20.10.2018 12:17
В результате нового санкционного пакета США у России оказалась дорогая нефть и дешевая валюта, и эта комбинация идет на пользу ее экономике. Такое мнение высказала журналистка The Wall Street ... подробнее →
В «ЛНР» осудили человека за посты в соцсетях20.10.2018 12:06
На неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области вынесен приговор местному жителю за посты в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщили в ... подробнее →
Крупный город Украины отказался от '''регионального'' русского языка20.10.2018 11:51
В Херсоне депутаты городского совета 19 октября отменили решение своих предшественников о предоставлении русскому языку статуса регионального. Решение поддержали 33 из 38 депутатов. Не голосовали три члена "Оппозиционного блока" и один внефракционный ... подробнее →
У Трампа дали оценку реформе украинской полиции20.10.2018 11:50
Реформа полиции стала наиболее значимой в процессе трансформации правоохранительных органов Украины. Обэтом заявила заместительница государственного секретаря США по международным вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и ... подробнее →
Скандальный итальянский вице-премьер обрушился с критикой на Украину, обвинив ее в разжигании религиозной войны20.10.2018 11:39
Министр внутренних дел Италии и по совместительству первый вице-премьер этой страны Маттео Сальвини в ходе визита в Россию заявил, что украинские власти разжигают «религиозную войну» . ... подробнее →
Взрывы под Ичней: Матиос рассказал о мужчинах в камуфляже возле артскладов20.10.2018 11:20
Прокуратура подозревает диверсию на складе под Ичней Вблизи арсенала Министерства обороны возле Ични Черниговской области за четыре дня до взрывов видели двух неизвестных мужчин в ... подробнее →
Донбасс-SOS: Как получить пособие на погребение умершего пенсионера20.10.2018 11:03
Граждане Украины, в том числе переселенцы, могут получить пособие на погребение умершего пенсионера, обратившись в Пенсионный фонд. О том, в какое именно отделение ПФУ необходимо обратиться, и какой ... подробнее →
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- Украина в ООН призвала усилить давление на РФ для освобождения украинских политзаключенных13:28
- Мы готовы умереть", - ингуши отправили домой Кадырова, приехавшего на "разборки" в сопровождении 70 авто 13:21
- На Донбассе за сутки ранен один украинский военный13:10
- Украинцам сообщили, какую погоду ожидать в ноябре13:00
- В Украине резко подорожало и исчезло из магазинов пшено12:45
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