В Киеве мужчина угрожал поджечь отделение банка

20.10.2018 14:04

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который угрожал поджечь отделение банка.  Об этом в пятницу, 19 октября,  сообщил  отдел коммуникаций полиции столицы. Отмечается, что на спецлинию 102 позвонил мужчина и заявил, что подожжет ... подробнее →

В Мексике полиция остановила караван мигрантов, который направлялся в США

20.10.2018 13:50

В Мексику пытались попасть 5 тыс. мигрантов В пятницу, 19 октября, мексиканская полиция остановила караван из нескольких тысяч мигрантов, которые направлялись в Соединенные Штаты. Об этом ... подробнее →

Парламент Македонии проголосовал за изменение названия страны

20.10.2018 13:41

Парламент Македонии в пятницу, 19 октября, большинством голосов (80 из 120) поддержал изменения в конституцию, которые дадут стране новое название - Северная Македония. Об этом сообщает  DW . Голосование в парламенте было признано таким, что ... подробнее →

Украина в ООН призвала усилить давление на РФ для освобождения украинских политзаключенных

20.10.2018 13:28

Представитель Украины в ООН выразил протест против незаконных действий РФ, направленных против Романа Сущенко Представитель Украины в ООН призвал государства-члены организации усилить политическое и дипломатическое давление на РФ, чтобы обеспечить ... подробнее →

Мы готовы умереть", - ингуши отправили домой Кадырова, приехавшего на "разборки" в сопровождении 70 авто

20.10.2018 13:21

Глава Чечни Рамзан Кадыров 19 октября в сопровождении 70 автомобилей заявился в Ингушетию разбираться из-за полученных от ингушей оскорблений. За конфликт Кадырову пришлось публично извиняться и ... подробнее →

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

20.10.2018 13:10

Боевики совершили 16 обстрелов позиций сил ООС за сутки В районе проведения операции Объединенных сил боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, трижды применив запрещенное минскими ... подробнее →

Украинцам сообщили, какую погоду ожидать в ноябре

20.10.2018 13:00

Не смотря на то, что будет холодно, ноябрь еще побалует солнечными днями. Ноябрь – последний осенний месяц и, как правило, самый холодный, он редко когда дарит хорошую погоду. В Украине ... подробнее →

В Украине резко подорожало и исчезло из магазинов пшено

20.10.2018 12:45

За год пшено в Украине подорожало на треть - в магазинах цена за килограмм достигает 42 гривен. Кроме того товар стал дефицитным и практически исчез с полок магазинов. Об этом сообщает  ... подробнее →

Цену на газ поднимут до 15 тысяч гривен: стало известно когда следующее повышение

20.10.2018 12:29

Главная причина, по которой власти решились поднять цену — это огромный груз долгов, который давит на Украину и с которым очень тяжело рассчитаться без помощи МВФ. Сообщает портал  ... подробнее →

Санкции не действуют: Россия придумала, как получить выгоду от обвала рубля

20.10.2018 12:17

В результате нового санкционного пакета США у России оказалась дорогая нефть и дешевая валюта, и эта комбинация идет на пользу ее экономике. Такое мнение высказала журналистка  The Wall Street ... подробнее →

В «ЛНР» осудили человека за посты в соцсетях

20.10.2018 12:06

На неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области вынесен приговор местному жителю за посты в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщили в ... подробнее →

Крупный город Украины отказался от '''регионального'' русского языка

20.10.2018 11:51

В Херсоне депутаты городского совета 19 октября отменили решение своих предшественников о предоставлении русскому языку статуса регионального. Решение поддержали 33 из 38 депутатов. Не голосовали три члена "Оппозиционного блока" и один внефракционный ... подробнее →

У Трампа дали оценку реформе украинской полиции

20.10.2018 11:50

  Реформа полиции стала наиболее значимой в процессе трансформации правоохранительных органов Украины. Обэтом заявила заместительница государственного секретаря США по международным вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и ... подробнее →

Скандальный итальянский вице-премьер обрушился с критикой на Украину, обвинив ее в разжигании религиозной войны

20.10.2018 11:39

Министр внутренних дел Италии и по совместительству первый вице-премьер этой страны Маттео Сальвини в ходе визита в Россию заявил, что украинские власти разжигают «религиозную войну» . ... подробнее →

Взрывы под Ичней: Матиос рассказал о мужчинах в камуфляже возле артскладов

20.10.2018 11:20

Прокуратура подозревает диверсию на складе под Ичней Вблизи арсенала Министерства обороны возле Ични Черниговской области  за четыре дня до взрывов  видели двух неизвестных мужчин в ... подробнее →

Донбасс-SOS: Как получить пособие на погребение умершего пенсионера

20.10.2018 11:03

Граждане Украины, в том числе переселенцы, могут получить пособие на погребение умершего пенсионера, обратившись в Пенсионный фонд. О том, в какое именно отделение ПФУ необходимо обратиться, и какой ... подробнее →

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