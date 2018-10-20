Донецк активно готовят к "выборам" главаря "ДНР": Кремль уже прислал все необходимое

20.10.2018 23:50

Оккупированному Донецку представили бюллетени, которыми он "изберет" главарем "ДНР" любимчика Кремля Дениса Пушилина. Дончане обозлены и уже на грани взрыва, передает "Диалог.UA". Кремль ... подробнее →

Боевики «ДНР» на блокпостах проверяют регистрацию всех выезжающих авто и вымогают деньги

20.10.2018 23:48

Боевики «ДНР» и российские оккупанты при выезде граждан в Украину проверяют регистрацию автомобилей в «ДНР». Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Уже ... подробнее →

«Спасли от фашистов»: известный бизнесмен из Донбасса поделился видео, которое никогда не покажут в России

20.10.2018 23:40

В сети показали наглядные  последствия оккупации  российскими войсками Донбасса Историю предпринимателя, который жил и работал в Горловке, рассказал журналист и блогер Денис Казанский. ... подробнее →

В Бахмуте можно, но не желательно пить водопроводную воду

20.10.2018 22:43

Лабораторные исследования питьевой воды в распределительной сети Бахмута (Донецкая обл.) показали несоответствие воды нормативам по запаху. Об этом сообщает Бахмутский районный филиал ГУ «Донецкий ОЛЦ МЗ Украины». Неприятный запах чувствуют все ... подробнее →

В Украине вдвое увеличился незаконный сбыт оружия, - полиция

20.10.2018 22:27

В 2018 году было зафиксировано 119 фактов продажи оружия, боеприпасов и взрывчатки. В Украине в 2018 году было зафиксировано 119 фактов продажи оружия, боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщил ... подробнее →

7 причин завести мужчину моложе себя

20.10.2018 22:04

А Вы что думаете по этому поводу? Огромной глупостью я считаю тот факт, что женщины редко заводят отношения с мужчинами младше себя. – Это все ненадолго! Он все равно на меня не клюнет! – ноют они. Киснут и рассматривают свой ... подробнее →

На Донбассе ранен украинский военный

20.10.2018 21:50

Сепаратисты открывали прицельный огонь по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Шумы, Марьинка, Гнутово и Широкино. На Донбассе в течение текущих суток, 20 октября, сепаратисты 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщается ... подробнее →

Коррупция в тылу: В зоне ООС на взятке поймали работника пограничного отряда (Фото)

20.10.2018 21:40

На Донбассе сотрудники военной прокуратуры Луганского гарнизона Объединенных сил совместно с сотрудниками СБУ в Донецкой и Луганской областях из состава Объединенных сил в рамках досудебного расследования разоблачили в получении неправомерной выгоды ... подробнее →

"Это настоящий наркотик". Как в Украине родители зарабатывают миллионы, снимая детей для Youtube

20.10.2018 21:30

Топовые детские каналы на просторах украинского  Youtube зарабатывает больше $100 тыс. в месяц. Разумеется, деньги попадают в кошелек родителей, которые снимают своих чад. Как налажена работа детских каналов, почему эти видеоблоги так популярны и можно ... подробнее →

Как и где получить медицинскую помощь после реформы?

20.10.2018 21:20

Юристы «Данськой Ради у справах біженців» разъяснили жителям пгт. Мироновское (Донецкая обл.) цель медицинской реформы, полномочия семейного врача, этапы ее проведения, схему ... подробнее →

На случай обострения на фронте: На Луганщине тестируют хирургический отряд (Фото)

20.10.2018 21:08

В Луганской области в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) медики 59-го мобильного госпиталя развернули передовой хирургический отряд. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает пресс-центр ... подробнее →

Нусс: Тимошенко – самая подходящая для Путина фигура, основной конкурент Порошенко, которого так ненавидит Кремль

20.10.2018 20:57

Как известно, президент России Путин хочет привести к власти в Украине такого президента, который подпишет мир на российских условиях, то есть, акт капитуляции. И Тимошенко – самая подходящая ... подробнее →

Зеленка, валидол и перекись: назван топ ''фуфломицинов'' в Украине

20.10.2018 20:37

На них ежегодно тратят миллиарды. За последние пять лет украинцы потратили почти четыре миллиарда долларов на лекарства, клиническая эффективность которых недоказана. Среди них ― гомеопатия ... подробнее →

«Остановим сепаратистов». На Закарпатье разметили провокационные билборды

20.10.2018 20:24

Сегодня в нескольких районах Закарпатской области появилисьрекламные щиты с изображением трех лидеров Общества Венгерской культуры Закарпатья и надписью: «Остановим сепаратистов». Такую ... подробнее →

В Кабмине назвали сроки получения ВСУ ракетных комплексов «Вильха»

20.10.2018 20:09

ВСУ взяли на вооружение ракетный комплекс «Вильха», и скоро будет начато его серийное производство, анонсированное ранее президентом Петром Порошенко. Как передает  replyua.net , ... подробнее →

Доллар взлетит вверх на следующей неделе, страшные прогнозы сбываются

20.10.2018 19:56

Цена доллара взлетит вверх сразу после того, как Госказначейство начнет платежи по НДС Валютная неделя запомнилась подорожанием доллара, который пытался взять новую высоту с отметкой в 28,195 ... подробнее →

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