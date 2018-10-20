Донецк активно готовят к "выборам" главаря "ДНР": Кремль уже прислал все необходимое20.10.2018 23:50
Оккупированному Донецку представили бюллетени, которыми он "изберет" главарем "ДНР" любимчика Кремля Дениса Пушилина. Дончане обозлены и уже на грани взрыва, передает "Диалог.UA". Кремль ... подробнее →
Боевики «ДНР» на блокпостах проверяют регистрацию всех выезжающих авто и вымогают деньги20.10.2018 23:48
Боевики «ДНР» и российские оккупанты при выезде граждан в Украину проверяют регистрацию автомобилей в «ДНР». Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Уже ... подробнее →
«Спасли от фашистов»: известный бизнесмен из Донбасса поделился видео, которое никогда не покажут в России20.10.2018 23:40
В сети показали наглядные последствия оккупации российскими войсками Донбасса Историю предпринимателя, который жил и работал в Горловке, рассказал журналист и блогер Денис Казанский. ... подробнее →
В Бахмуте можно, но не желательно пить водопроводную воду20.10.2018 22:43
Лабораторные исследования питьевой воды в распределительной сети Бахмута (Донецкая обл.) показали несоответствие воды нормативам по запаху. Об этом сообщает Бахмутский районный филиал ГУ «Донецкий ОЛЦ МЗ Украины». Неприятный запах чувствуют все ... подробнее →
В Украине вдвое увеличился незаконный сбыт оружия, - полиция20.10.2018 22:27
В 2018 году было зафиксировано 119 фактов продажи оружия, боеприпасов и взрывчатки. В Украине в 2018 году было зафиксировано 119 фактов продажи оружия, боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщил ... подробнее →
7 причин завести мужчину моложе себя20.10.2018 22:04
А Вы что думаете по этому поводу? Огромной глупостью я считаю тот факт, что женщины редко заводят отношения с мужчинами младше себя. – Это все ненадолго! Он все равно на меня не клюнет! – ноют они. Киснут и рассматривают свой ... подробнее →
На Донбассе ранен украинский военный20.10.2018 21:50
Сепаратисты открывали прицельный огонь по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Шумы, Марьинка, Гнутово и Широкино. На Донбассе в течение текущих суток, 20 октября, сепаратисты 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщается ... подробнее →
Коррупция в тылу: В зоне ООС на взятке поймали работника пограничного отряда (Фото)20.10.2018 21:40
На Донбассе сотрудники военной прокуратуры Луганского гарнизона Объединенных сил совместно с сотрудниками СБУ в Донецкой и Луганской областях из состава Объединенных сил в рамках досудебного расследования разоблачили в получении неправомерной выгоды ... подробнее →
"Это настоящий наркотик". Как в Украине родители зарабатывают миллионы, снимая детей для Youtube20.10.2018 21:30
Топовые детские каналы на просторах украинского Youtube зарабатывает больше $100 тыс. в месяц. Разумеется, деньги попадают в кошелек родителей, которые снимают своих чад. Как налажена работа детских каналов, почему эти видеоблоги так популярны и можно ... подробнее →
Как и где получить медицинскую помощь после реформы?20.10.2018 21:20
Юристы «Данськой Ради у справах біженців» разъяснили жителям пгт. Мироновское (Донецкая обл.) цель медицинской реформы, полномочия семейного врача, этапы ее проведения, схему ... подробнее →
На случай обострения на фронте: На Луганщине тестируют хирургический отряд (Фото)20.10.2018 21:08
В Луганской области в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) медики 59-го мобильного госпиталя развернули передовой хирургический отряд. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает пресс-центр ... подробнее →
Нусс: Тимошенко – самая подходящая для Путина фигура, основной конкурент Порошенко, которого так ненавидит Кремль20.10.2018 20:57
Как известно, президент России Путин хочет привести к власти в Украине такого президента, который подпишет мир на российских условиях, то есть, акт капитуляции. И Тимошенко – самая подходящая ... подробнее →
Зеленка, валидол и перекись: назван топ ''фуфломицинов'' в Украине20.10.2018 20:37
На них ежегодно тратят миллиарды. За последние пять лет украинцы потратили почти четыре миллиарда долларов на лекарства, клиническая эффективность которых недоказана. Среди них ― гомеопатия ... подробнее →
«Остановим сепаратистов». На Закарпатье разметили провокационные билборды20.10.2018 20:24
Сегодня в нескольких районах Закарпатской области появилисьрекламные щиты с изображением трех лидеров Общества Венгерской культуры Закарпатья и надписью: «Остановим сепаратистов». Такую ... подробнее →
В Кабмине назвали сроки получения ВСУ ракетных комплексов «Вильха»20.10.2018 20:09
ВСУ взяли на вооружение ракетный комплекс «Вильха», и скоро будет начато его серийное производство, анонсированное ранее президентом Петром Порошенко. Как передает replyua.net , ... подробнее →
Доллар взлетит вверх на следующей неделе, страшные прогнозы сбываются20.10.2018 19:56
Цена доллара взлетит вверх сразу после того, как Госказначейство начнет платежи по НДС Валютная неделя запомнилась подорожанием доллара, который пытался взять новую высоту с отметкой в 28,195 ... подробнее →
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