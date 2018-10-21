Из России на Донбасс прибыли охотники на людей: снайперы РФ объявили «сафари» на украинцев21.10.2018 23:39
С момента наступления российской агрессии на Донбассе, с 2014 года военные РФ не один раз проявляли чрезмерную жестокость по отношению к украинским военнослужащим, издеваясь и применяя пытки к ... подробнее →
Неделя испытаний: в Украине прогнозируют мокрый снег и штормовой ветер21.10.2018 22:48
На следующей неделе в Украине ожидаются мокрый снег, сильный ветер и ощутимое похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в социальной сети Facebook , рассказав, что похолодание ... подробнее →
Жители Земли смогут увидеть осенний звездопад21.10.2018 22:28
В ночь на 22 октября можно будет наблюдать звездопад Ориониды В ночь с 21 на 22 октября в небе можно будет увидеть осенний звездопад - метеорный поток Ориониды, пишет ... подробнее →
Раскрыты планы Путина по Азовскому морю: подробности новой схемы21.10.2018 21:49
Российская Федерация начала бросать все свои силы и ресурсы на то, чтобы превратить Каспийское и Азовское моря в свои территории Об этом во время заседания комиссии заявила председатель ... подробнее →
Китайцы хотят запустить в небо искусственную луну для освещения улиц города21.10.2018 21:30
Китайские инженеры планируют запустить в небо спутник, который будет использоваться для освещения улиц в столице провинции Сычуань городе Чэнду. Рукотворная «луна» будет светить в восемь ... подробнее →
Золотой улов: рыбак поймал на удочку настоящее сокровище21.10.2018 21:00
Голландский рыбак, вытащив сеть, обнаружил там два золотых слитка стоимостью около 850 тыс. евро. Откуда взялся драгоценный металл на дне морском, не сообщается, передает Знай . На фото ... подробнее →
«Власти ЛНР» решили «разобраться» с пустующим жильем21.10.2018 20:45
В «ЛНР» составляются списки пустующих квартир и разрабатывают механизм легитимизации рейдерского захвата этой жилплощади. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель ... подробнее →
Жители оккупированного Донецка жалуются на приезжих россиян21.10.2018 20:33
За последний месяц жители оккупированного Донецка отметили возросшее количество "гостей города". При этом "гости" ведут себя не очень вежливо и добавляют в и без того нерадостное существование дончан ... подробнее →
Взрыв в детском саду в ОРЛО: у Денисовой рассказали подробности21.10.2018 20:15
С момента российской агрессии и оккупации части территорий в Донецкой и Луганской областях, ситуация, уровень жизни, безопасности населения на этих землях значительно изменилась, причем в худшую ... подробнее →
КПВВ на Донбассе: Какие сложности и возможно ли упростить пересечение линии разграничения?21.10.2018 20:00
Ежедневно тысячи украинцев на Донбассе пересекают контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), в народе называемые «блокпосты». Эти своеобразные «фильтры» появились в 2014 году. ... подробнее →
На луганском направлении обострение, ВСУ понесли не летальные потери21.10.2018 19:48
С начала текущих суток, 21 октября, террористы 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив против сил ООС запрещенное минскими соглашениями вооружение. В сообщении ... подробнее →
Путин в ярости: российское оружие будущего оказалось бесполезным. ВИДЕО21.10.2018 19:30
Новейшее супероружие, которым гордится Россия, оказалось бесполезным под дождем, пишет Политека . Об этом заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко. ... подробнее →
Химического выброса уже мало: в Крыму произошло новое экологическое бедствие21.10.2018 19:15
Стало известно о новом очаге отравления окружающей среды в незаконно аннексированном Крыму – расположенный в населенном пункте Угловое винный завод сбрасывает отходы производства ... подробнее →
Существенное увеличение: Как работает обновленный КПВВ «Станица Луганская»21.10.2018 19:00
Полмиллиона людей пересекли обновленный контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица-Луганская», единственный в Луганской области. «Сейчас стало хорошо сюда. Очереди нет. Я ... подробнее →
«Русский мир» надоел: жителям Донбасса массово захотелось в Украину21.10.2018 18:45
На протяжение последних двух лет количество жителей временно подконтрольных пророссийским боевикам территорий Луганской и Донецкой областей, которые хотят вернуться под контроль властей Украины. ... подробнее →
Стало известно почему Губареву запретили въезд в ОРДО21.10.2018 18:30
Одиозного лидера «ДНР» Павла Губарева не пускают в Донецк, чтобы он не мешал любимчику Кремля Денису Пушилину избираться на пост главаря «республики». О предупреждении Кремля ... подробнее →
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