Жители Земли смогут увидеть осенний звездопад 21.10.2018 22:28 В ночь на 22 октября можно будет наблюдать звездопад Ориониды В ночь с 21 на 22 октября в небе можно будет увидеть осенний звездопад - метеорный поток Ориониды, пишет ... подробнее →

Раскрыты планы Путина по Азовскому морю: подробности новой схемы 21.10.2018 21:49 Российская Федерация начала бросать все свои силы и ресурсы на то, чтобы превратить Каспийское и Азовское моря в свои территории Об этом во время заседания комиссии заявила председатель ... подробнее →