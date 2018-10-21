Из России на Донбасс прибыли охотники на людей: снайперы РФ объявили «сафари» на украинцев

21.10.2018 23:39

С момента наступления российской агрессии на Донбассе, с 2014 года военные РФ не один раз проявляли чрезмерную жестокость по отношению к украинским военнослужащим, издеваясь и применяя пытки к ... подробнее →

Неделя испытаний: в Украине прогнозируют мокрый снег и штормовой ветер

21.10.2018 22:48

На следующей неделе в Украине ожидаются мокрый снег, сильный ветер и ощутимое похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в социальной сети  Facebook , рассказав, что похолодание ... подробнее →

Жители Земли смогут увидеть осенний звездопад

21.10.2018 22:28

В ночь на 22 октября можно будет наблюдать звездопад Ориониды В ночь с 21 на 22 октября в небе можно будет увидеть осенний звездопад  -  метеорный поток Ориониды, пишет  ... подробнее →

Раскрыты планы Путина по Азовскому морю: подробности новой схемы

21.10.2018 21:49

Российская Федерация начала бросать все свои силы и ресурсы на то, чтобы превратить Каспийское и Азовское моря в свои территории Об этом во время заседания комиссии заявила председатель ... подробнее →

Китайцы хотят запустить в небо искусственную луну для освещения улиц города

21.10.2018 21:30

Китайские инженеры планируют запустить в небо спутник, который будет использоваться для освещения улиц в столице провинции Сычуань городе Чэнду. Рукотворная «луна» будет светить в восемь ... подробнее →

Золотой улов: рыбак поймал на удочку настоящее сокровище

21.10.2018 21:00

Голландский рыбак, вытащив сеть, обнаружил там два золотых слитка стоимостью около 850 тыс. евро. Откуда взялся драгоценный металл на дне морском, не сообщается, передает  Знай . На фото ... подробнее →

«Власти ЛНР» решили «разобраться» с пустующим жильем

21.10.2018 20:45

В «ЛНР» составляются списки пустующих квартир и разрабатывают механизм легитимизации рейдерского захвата этой жилплощади. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель ... подробнее →

Жители оккупированного Донецка жалуются на приезжих россиян

21.10.2018 20:33

За последний месяц жители оккупированного Донецка отметили возросшее количество "гостей города". При этом "гости" ведут себя не очень вежливо и добавляют в и без того нерадостное существование дончан ... подробнее →

Взрыв в детском саду в ОРЛО: у Денисовой рассказали подробности

21.10.2018 20:15

С момента российской агрессии и оккупации части территорий в Донецкой и Луганской областях, ситуация, уровень жизни, безопасности населения на этих землях значительно изменилась, причем в худшую ... подробнее →

КПВВ на Донбассе: Какие сложности и возможно ли упростить пересечение линии разграничения?

21.10.2018 20:00

Ежедневно тысячи украинцев на Донбассе пересекают контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), в народе называемые «блокпосты». Эти своеобразные «фильтры» появились в 2014 году. ... подробнее →

На луганском направлении обострение, ВСУ понесли не летальные потери

21.10.2018 19:48

С начала текущих суток, 21 октября, террористы 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив против сил ООС запрещенное минскими соглашениями вооружение. В сообщении ... подробнее →

Путин в ярости: российское оружие будущего оказалось бесполезным. ВИДЕО

21.10.2018 19:30

Новейшее супероружие, которым гордится Россия, оказалось бесполезным под дождем, пишет  Политека . Об этом заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко. ... подробнее →

Химического выброса уже мало: в Крыму произошло новое экологическое бедствие

21.10.2018 19:15

Стало известно о новом очаге отравления окружающей среды в незаконно аннексированном Крыму – расположенный в населенном пункте Угловое винный завод сбрасывает отходы производства ... подробнее →

Существенное увеличение: Как работает обновленный КПВВ «Станица Луганская»

21.10.2018 19:00

Полмиллиона людей пересекли обновленный контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица-Луганская», единственный в Луганской области. «Сейчас стало хорошо сюда. Очереди нет. Я ... подробнее →

«Русский мир» надоел: жителям Донбасса массово захотелось в Украину

21.10.2018 18:45

На протяжение последних двух лет количество жителей временно подконтрольных пророссийским боевикам территорий Луганской и Донецкой областей, которые хотят вернуться под контроль властей Украины. ... подробнее →

Стало известно почему Губареву запретили въезд в ОРДО

21.10.2018 18:30

Одиозного лидера «ДНР» Павла Губарева не пускают в Донецк, чтобы он не мешал любимчику Кремля Денису Пушилину избираться на пост главаря «республики». О предупреждении Кремля ... подробнее →

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