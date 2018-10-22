Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается

22.10.2018 23:49

Даже, как говорится, упоротые сторонники "ДНР" вынуждены признавать, что "армия молодой республики" разваливается прямо-таки спринтерскими темпами. Один из таких сторонников, Вадим Довгалюк-Касимов, ... подробнее →

Террористы "ЛНР" вынесли приговор луганчанину за 16 фотографий в соцсети – подробности

22.10.2018 23:40

Сепаратисты вынесли обвиняемому приговор в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на два года. Мужчину осудили за, что, по данным луганских боевиков, он публиковал в соцсетях ... подробнее →

Волонтер рассказал, как зарабатывают на пенсионерах неподконтрольного Донбасса в прифронтовых городах

22.10.2018 22:46

В прифронтовых городах Донбасса очень выросла аренда жилья. А местные жители предлагают за деньги услугу временной прописки пенсионерам с временно неподконтрольной украинской власти территории. Об этом рассказал руководитель гуманитарной миссии ... подробнее →

Ученые назвали неожиданную пользу нитратов

22.10.2018 22:32

Речь идет о пище, богатой азотистыми соединениями. Группа исследователей из Австралии пришла к выводу, что пища, богатая растительными нитратами, помогает избежать потери зрения, связанной с дегенерацией желтого пятна. Об этом ... подробнее →

В Сумах изобрели съедобную посуду

22.10.2018 22:17

Сумской преподаватель создал съедобную посуду с целью уменьшить уровень загрязнения окружающей среды. Об этом сообщает  replyua.net , ссылаясь на Униан. Учёный Сумского аграрного ... подробнее →

Найден способ предсказать смерть

22.10.2018 22:00

Американские ученые научились оценивать продолжительность жизнь человека по генетическим данным. Соответствующие результаты работы о новых методах они представили на собрании Американского ... подробнее →

Через КПВВ «Новотроицкое» пытались провезти 30 килограмм кофе

22.10.2018 21:43

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» (Донецкая обл.) пограничники, совместно с сотрудниками фискальной службы из состава Объединенных сил, предотвратили незаконную перевозку товара через линию разграничения. Так, во время ... подробнее →

Послы стран «Большой семерки» одобряют новую программу Украины и МВФ

22.10.2018 21:29

Первый комментарий относительно новой договоренности между Украиной и Международным валютным фондом о 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by сделали послы стран ... подробнее →

К санкциям против РФ присоединилась Украина и еще три страны

22.10.2018 21:14

Украина, Норвегия и страны-претенденты на вступление в Евросоюз Албания и Черногория присоединились к решению ЕС о продлении еще на шесть месяцев санкций против России. Об этом сообщается на ... подробнее →

На Луганщине за неделю обезврежены десятки снарядов и около сотни гранат

22.10.2018 21:00

В Луганской области за минувшую неделю пиротехники обнаружили более 130 взрывоопасных предметов, среди которых почти сотня гранат. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба Главного ... подробнее →

В Кремле объяснили, почему в смерти Захарченко считают виновной Украину

22.10.2018 20:45

Российские власти делают выводы о причастности Киева к  убийству главы так называемой "ДНР" Александра Захарченко  на основе информации, которая собирается на месте преступления. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ... подробнее →

Детская жестокость. Как бороться с травлей в школе?

22.10.2018 20:34

  Детская жестокость. Как бороться с травлей в школе? Сегодня все чаще в школьной среде звучит слово «буллинг». В переводе с английского оно означает издевательства, травлю или ... подробнее →

В комитете ВР заявили, что телеканалы попытаются оспорить санкции

22.10.2018 20:13

  По словам Сюмар, все действия телеканалов в рамках законодательства являются их правом Если Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о применении ... подробнее →

Угроза нацбезопасности: в Украине запретили известных актеров из России

22.10.2018 19:59

Министерство культуры Украины внесло российского актера театра и кино, продюсера Леонида Ярмольника и актрису Ирину Алферову в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующее обновление на  сайте  ведомства ... подробнее →

Медреформа в Украине: Что ожидает пациентов в следующем году (Инфографика)

22.10.2018 19:46

В Украине начиная с января 2019 года, в соответствие с медреформой, планируется полный переход на новую систему финансирования первичного звена медицинской помощи. Кроме того, будут запущены ... подробнее →

Эхо Ични. Как предотвратить взрывы на военных складах?

22.10.2018 19:32

В ночь на 9 октября у Ични на Черниговщине взорвался склад боеприпасов Вооруженных сил Украины. Это уже седьмой арсенал, который горит в Украине. И если раньше пожары на хранилищах объясняли служебной ... подробнее →

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