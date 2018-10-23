Бойцы ВСУ показали экстремальный трюк: готовятся мучеников РФ в «рай» отправить23.10.2018 23:53
В сети появилось видео экстремального полета штурмовика Су-25М1 Один из самолетов при этом едва не коснулся взлетной полосы. Точно неизвестно, где было снято видео однако вероятно, что это ... подробнее →
Нужны войска: стало известно, как оккупация Крыма подстегнула страны НАТО23.10.2018 23:49
Аннексия Крыма лишь подтвердила верность решения, считает посол республики Латвия в Украине Без участия в таких крупных международных союзах как ЕС и НАТО Латвии было бы очень трудно сохранить ... подробнее →
На Донетчине авто с работниками «Вода Донбасса» подорвалось на взрывном устройстве: есть пострадавшие23.10.2018 23:35
Сегодня, 23 октября, бригада аварийно-восстановительных работ Часовоярского РПУ после получения согласования выехала для выполнения ремонтных работ на водоводе «Горловка – ... подробнее →
Оторвало ногу: российские фаны угодили в кровавое месиво в Риме перед матчем ЛЧ - видео 18+23.10.2018 23:28
Десять болельщиков ЦСКА получили серьезные травмы во время спуска по эскалатору в Риме. Фанаты российского клуба прибыли на матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против Ромы. Во ... подробнее →
В Одессе на стадионе «Черноморец» вспыхнул пожар: очевидцы слышали взрывы23.10.2018 23:20
Сегодня, 23 октября стало известно, что в Одессе на стадионе «Черноморец» вспыхнул пожар. На месте инцидента находится порядка семи пожарных расчетов. Как пишет replyua.net со ... подробнее →
Путин предложил встретиться с Трампом в Париже 11 ноября23.10.2018 22:48
Президент РФ Владимир Путин предложил помощнику главы США по нацбезопасности Джону Болтону организовать его встречу с лидером США Дональдом Трампом в Париже 11 ноября. В этот день пройдут ... подробнее →
Испанские ученые обнаружили на Марсе живых существ23.10.2018 22:08
Недавно исследователи красной планеты из Испании выяснили, что маленькие бактерии эволюционировали, чтобы выжить в суровых условиях Марса. Живые существа прятались в кромешной темноте под ... подробнее →
В прифронтовой Марьинке приняли решения о выплатах переселенцам23.10.2018 21:30
Сегодня, 23 октября, в прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.) состоялось заседание комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) по месту их ... подробнее →
"Выборы" в "ДНР": соцсети насмешила "трогательная" агитационная реклама "с русским сердцем"23.10.2018 21:15
На территории оккупированного российскими войсками Донбасса появились билборды, которые повеселили пользователей Сети. Рекламу, которая должна "зацепить за живое" электорат, показал блогер ... подробнее →
Вторжение Путина в Беларусь: Лукашенко уже готов к "зеленым человечкам"23.10.2018 21:00
Беларусь готова ликвидировать "зеленых человечков", если Россия попытается продвигать идеи "русского мира" в РБ. А в случае полномасштабной агрессии потери России будут очень большими. Такое мнение ... подробнее →
Их было четверо: очевидцы утверждают, что Росляков был не один23.10.2018 20:45
Продолжают появляться сведения о трагедии в Керченском политехническом колледже, которые противоречат официальной версии российских властей. В частности, очевидцы сообщают о нескольких мужчинах в ... подробнее →
«Вдруг изменил маршрут»: в «ДНР» случайно рассказали об убийцах Захарченко23.10.2018 20:30
У бывшего главаря самопровозглашенной «ДНР» Александра Захарченко, который 31 августа этого года погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в оккупированном Донецке, изначально ... подробнее →
Санкции РФ против Украины: Песков пояснил детали23.10.2018 20:15
Указ Путина «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской ... подробнее →
Нам всем дали «пожизненно», – экс-переселенец, которого повторно лишили пенсии23.10.2018 20:01
В отношениях Пенсионного фонда Украины с пенсионерами-переселенцами – очередное обострение. Фонд снова блокирует выплаты людям: каждый день мариупольские юристы принимают жалобы от пенсионеров ... подробнее →
В Украине пенсию начали выплачивать по-новому23.10.2018 19:45
В Украине пенсионеры начали получать выплаты не по регистрации места жительства («прописке»), а по месту фактического проживания. Его указывают в заявлении. Соответствующее постановление ... подробнее →
В зоне ООС эвакуировали тела погибших на минном поле: женщина почти сутки была жива, кричала, но никто не помог23.10.2018 19:30
Мужчина и женщина, по некоторым данным, супруги, подорвались на мине еще несколько дней назад, следуя из Золотого - 4 в Золотое - 5, контролируемое боевиками "ЛНР". Мирные жители подорвались на ... подробнее →
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- Оторвало ногу: российские фаны угодили в кровавое месиво в Риме перед матчем ЛЧ - видео 18+23:28
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