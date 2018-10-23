Мужчина и женщина, по некоторым данным, супруги, подорвались на мине еще несколько дней назад, следуя из Золотого - 4 в Золотое - 5, контролируемое боевиками "ЛНР". Мирные жители подорвались на ... подробнее →

В Украине пенсионеры начали получать выплаты не по регистрации места жительства («прописке»), а по месту фактического проживания. Его указывают в заявлении. Соответствующее постановление ... подробнее →

В отношениях Пенсионного фонда Украины с пенсионерами-переселенцами – очередное обострение. Фонд снова блокирует выплаты людям: каждый день мариупольские юристы принимают жалобы от пенсионеров ... подробнее →

Указ Путина «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской ... подробнее →

Украинцам подготовили еще одно повышение тарифов: когда готовиться к удару 23.10.2018 19:02 Для украинцев подорожает телефонная связь: тарифы на нее вырастут уже с 1 ноября Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ). По ... подробнее →