В Украине пенсионеры начали получать выплаты не по регистрации места жительства («прописке»), а по месту фактического проживания. Его указывают в заявлении. Соответствующее постановление ... подробнее →

В отношениях Пенсионного фонда Украины с пенсионерами-переселенцами – очередное обострение. Фонд снова блокирует выплаты людям: каждый день мариупольские юристы принимают жалобы от пенсионеров ... подробнее →

Указ Путина «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской ... подробнее →

У бывшего главаря самопровозглашенной «ДНР» Александра Захарченко, который 31 августа этого года погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в оккупированном Донецке, изначально ... подробнее →