«Вдруг изменил маршрут»: в «ДНР» случайно рассказали об убийцах Захарченко

23.10.2018 20:30

У бывшего главаря самопровозглашенной «ДНР» Александра Захарченко, который 31 августа этого года погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в оккупированном Донецке, изначально ... подробнее →

Санкции РФ против Украины: Песков пояснил детали

23.10.2018 20:15

Указ Путина  «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской ... подробнее →

Нам всем дали «пожизненно», – экс-переселенец, которого повторно лишили пенсии

23.10.2018 20:01

В отношениях Пенсионного фонда Украины с пенсионерами-переселенцами – очередное обострение. Фонд снова блокирует выплаты людям: каждый день мариупольские юристы принимают жалобы от пенсионеров ... подробнее →

В Украине пенсию начали выплачивать по-новому

23.10.2018 19:45

В Украине пенсионеры начали получать выплаты не по регистрации места жительства («прописке»), а по месту фактического проживания. Его указывают в заявлении. Соответствующее постановление ... подробнее →

В зоне ООС эвакуировали тела погибших на минном поле: женщина почти сутки была жива, кричала, но никто не помог

23.10.2018 19:30

Мужчина и женщина, по некоторым данным, супруги, подорвались на мине еще несколько дней назад, следуя из Золотого - 4 в Золотое - 5, контролируемое боевиками "ЛНР". Мирные жители подорвались на ... подробнее →

Теперь Захарченко них он преступник: российские СМИ быстро и резко поменяли риторику

23.10.2018 19:10

Сегодня стало известно о том, что СМИ страны-агрессора уже стали называть преступником бывшего главаря боевиков "ДНР", который был убит в конце лета этого года. Денис Казанский, который является ... подробнее →

Украинцам подготовили еще одно повышение тарифов: когда готовиться к удару

23.10.2018 19:02

Для украинцев подорожает телефонная связь: тарифы на нее вырастут уже с 1 ноября Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ). По ... подробнее →

Включение "ДНР" в состав России: Ходаковский рассказал о принятом в Москве решении

23.10.2018 18:45

Один из главарей "ДНР" Александр Ходаковский пояснил жителям оккупированной части Донбасса, какая перспектива ждет их в ближайшее время. При этом опубликованные Ходаковским сведения из ... подробнее →

Погода в ноябре в Украине: синоптики уточнили свой прогноз

23.10.2018 18:30

Последний месяц осени в Украине будет часто идти мокрый снег, в дневные часы ожидаются заморозки, но при этом резких скачков температуры не будет. Как передает replyua.net со ссылкой на ... подробнее →

В Мариуполе правоохранители изъяли из автомобиля гранату

23.10.2018 18:15

В Мариуполе (Донецкая обл.) правоохранители изъяли гранату из автомобиля местного жителя. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба полиции города. Сообщается, что в Левобережное ... подробнее →

Эти простые советы помогут уберечься от морщин

23.10.2018 18:00

Появление морщин можно отсрочить, следуя элементарным правилам. Естественный процесс старения и появления морщин может еще больше ускорить ведение неправильного образа жизни, употребление вредной ... подробнее →

4 знака зодиака, которым сильно повезет в ноябре-2018

23.10.2018 17:31

Ноябрь по праву считают одним из самых мрачных месяцев в году. И это можно понять. Ведь дни становится совсем короткими, погода весьма неприятной, солнышко появляется редко. На многих из нас именно в ... подробнее →

Савченко заявила, что нуждается в операциях

23.10.2018 17:15

Надежда Савченка, бывшая политическая заключенная Российской Федерации, а ныне народный депутат Украины, которую подозревают в подготовке террористического акта, заявила, что нуждается в двух ... подробнее →

Грипп атакует: медики озвучили главные правила защиты от болезни

23.10.2018 17:00

Этой осенью украинцев ждет серьезное похолодание, а это означает, что грядет новая волна  заболевания гриппом . Об этом пишет  Сlutch . Ниже мы расскажем, о главных правилах ... подробнее →

Студенты Донецкой области посетили престижный форум в Японии

23.10.2018 16:50

Тридцать украинских студентов IT-специальностей, которые стали победителями конкурса «Программист 2018» благотворительного Фонда Бориса Колесникова , провели четыре дня в Токио. Среди ... подробнее →

Идеально прямоугольный айсберг обнаружили специалисты NASA

23.10.2018 16:47

Среди хаотического беспорядка плавающего льда, этот айсберг выглядит совершенно прямоугольным. Ученые NASA в рамках операции IceBridge сфотографировали у берегов Антарктиды ледяную глыбу ... подробнее →

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