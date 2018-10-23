«Вдруг изменил маршрут»: в «ДНР» случайно рассказали об убийцах Захарченко23.10.2018 20:30
У бывшего главаря самопровозглашенной «ДНР» Александра Захарченко, который 31 августа этого года погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в оккупированном Донецке, изначально ... подробнее →
Санкции РФ против Украины: Песков пояснил детали23.10.2018 20:15
Указ Путина «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской ... подробнее →
Нам всем дали «пожизненно», – экс-переселенец, которого повторно лишили пенсии23.10.2018 20:01
В отношениях Пенсионного фонда Украины с пенсионерами-переселенцами – очередное обострение. Фонд снова блокирует выплаты людям: каждый день мариупольские юристы принимают жалобы от пенсионеров ... подробнее →
В Украине пенсию начали выплачивать по-новому23.10.2018 19:45
В Украине пенсионеры начали получать выплаты не по регистрации места жительства («прописке»), а по месту фактического проживания. Его указывают в заявлении. Соответствующее постановление ... подробнее →
В зоне ООС эвакуировали тела погибших на минном поле: женщина почти сутки была жива, кричала, но никто не помог23.10.2018 19:30
Мужчина и женщина, по некоторым данным, супруги, подорвались на мине еще несколько дней назад, следуя из Золотого - 4 в Золотое - 5, контролируемое боевиками "ЛНР". Мирные жители подорвались на ... подробнее →
Теперь Захарченко них он преступник: российские СМИ быстро и резко поменяли риторику23.10.2018 19:10
Сегодня стало известно о том, что СМИ страны-агрессора уже стали называть преступником бывшего главаря боевиков "ДНР", который был убит в конце лета этого года. Денис Казанский, который является ... подробнее →
Украинцам подготовили еще одно повышение тарифов: когда готовиться к удару23.10.2018 19:02
Для украинцев подорожает телефонная связь: тарифы на нее вырастут уже с 1 ноября Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ). По ... подробнее →
Включение "ДНР" в состав России: Ходаковский рассказал о принятом в Москве решении23.10.2018 18:45
Один из главарей "ДНР" Александр Ходаковский пояснил жителям оккупированной части Донбасса, какая перспектива ждет их в ближайшее время. При этом опубликованные Ходаковским сведения из ... подробнее →
Погода в ноябре в Украине: синоптики уточнили свой прогноз23.10.2018 18:30
Последний месяц осени в Украине будет часто идти мокрый снег, в дневные часы ожидаются заморозки, но при этом резких скачков температуры не будет. Как передает replyua.net со ссылкой на ... подробнее →
В Мариуполе правоохранители изъяли из автомобиля гранату23.10.2018 18:15
В Мариуполе (Донецкая обл.) правоохранители изъяли гранату из автомобиля местного жителя. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба полиции города. Сообщается, что в Левобережное ... подробнее →
Эти простые советы помогут уберечься от морщин23.10.2018 18:00
Появление морщин можно отсрочить, следуя элементарным правилам. Естественный процесс старения и появления морщин может еще больше ускорить ведение неправильного образа жизни, употребление вредной ... подробнее →
4 знака зодиака, которым сильно повезет в ноябре-201823.10.2018 17:31
Ноябрь по праву считают одним из самых мрачных месяцев в году. И это можно понять. Ведь дни становится совсем короткими, погода весьма неприятной, солнышко появляется редко. На многих из нас именно в ... подробнее →
Савченко заявила, что нуждается в операциях23.10.2018 17:15
Надежда Савченка, бывшая политическая заключенная Российской Федерации, а ныне народный депутат Украины, которую подозревают в подготовке террористического акта, заявила, что нуждается в двух ... подробнее →
Грипп атакует: медики озвучили главные правила защиты от болезни23.10.2018 17:00
Этой осенью украинцев ждет серьезное похолодание, а это означает, что грядет новая волна заболевания гриппом . Об этом пишет Сlutch . Ниже мы расскажем, о главных правилах ... подробнее →
Студенты Донецкой области посетили престижный форум в Японии23.10.2018 16:50
Тридцать украинских студентов IT-специальностей, которые стали победителями конкурса «Программист 2018» благотворительного Фонда Бориса Колесникова , провели четыре дня в Токио. Среди ... подробнее →
Идеально прямоугольный айсберг обнаружили специалисты NASA23.10.2018 16:47
Среди хаотического беспорядка плавающего льда, этот айсберг выглядит совершенно прямоугольным. Ученые NASA в рамках операции IceBridge сфотографировали у берегов Антарктиды ледяную глыбу ... подробнее →
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- В зоне ООС эвакуировали тела погибших на минном поле: женщина почти сутки была жива, кричала, но никто не помог19:30
- Теперь Захарченко них он преступник: российские СМИ быстро и резко поменяли риторику19:10
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