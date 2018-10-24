8 ошибок, которые вы допускаете, когда моете голову24.10.2018 22:23
Разве можно мыть голову неправильно? Оказывается, можно! Девушкам, естественно, хочется, чтобы волосы всегда выглядели безупречно, но это зависит от качества ухода за ними. Безусловно, имеет ... подробнее →
Климкин призвал украинцев воздержаться от посещения Беларуси - там небезопасно24.10.2018 22:08
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинцам на территории Беларуси может угрожать опасность, передает replyua.net со ссылкой на ТСН. "Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально ... подробнее →
Знаки зодиака: чем вы выделяетесь среди остальных24.10.2018 21:30
Вы – тот, кто может дотянуться до звезд. Вы – тот, кто изобретает, создает и исследует, пишет esotericblog . Хотите узнать, чем вы выделяетесь среди всех остальных, согласно ... подробнее →
Сквозь сон к холодильнику: чем опасен синдром "ночного едока"24.10.2018 21:15
Синдром ночного питания часто провоцируют гормональные сбои. О том, что такое ночной жор, многие из нас прекрасно знают. Вроде бы уже пора ложиться спать, а нас тянет не в кровать под теплое ... подробнее →
Ведунья рассказала, как на Halloween не накликать беды24.10.2018 21:00
Почему надо отказаться от шумных компаний, а про алкоголь просто забыть Уже совсем скоро, через неделю, во всем мире будут праздновать День всех святых или как его еще называют Halloween. Многие ... подробнее →
Пересечение моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» станет еще тяжелее и опаснее, – Хуг24.10.2018 20:47
Пересечение пешеходного моста через реку Северский Донец возле единственного в Луганской области контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» станет еще тяжелее и опаснее. ... подробнее →
В Кабмине назвали имена губернаторов, которые будут уволены24.10.2018 20:31
Сегодня Кабмин Украины согласовал увольнение четырех глав областных государственных администраций. Такую информацию сообщили украинские СМИ. По данным СМИ, соответствующее решение было принято на ... подробнее →
Редакцию CNN эвакуировали из-за угрозы взрыва24.10.2018 20:15
В Нью-Йорке из-за подозрительной посылки эвакуировали Time Warner Center, в котором располагается офис телеканала CNN, сообщатся в Twitter AFP. Посылка пришла утром по почте и ... подробнее →
На Донбассе возможно откроются новые пункты пропуска24.10.2018 20:00
На Донбассе есть три участка возле которых возможно открытие дополнительных пунктов пропуска через линию соприкосновения. Об этом заявил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг во время брифинга в ... подробнее →
Вскрылась новая деталь о ликвидации Захарченко: ""Сепара" не было в планах, маршрут изменили спонтанно"24.10.2018 19:46
Главарю террористической "ДНР" Александру Захарченко очень не повезло 31 августа. Он мог избежать смерти. Важной деталью о ликвидации главаря террористов поделился российский пропагандист Семен ... подробнее →
В Россию пришла ответка за "ДНР": российское "зверье" с оружием вернулось из Донбасса - последствия пугающие24.10.2018 19:32
На пятый год войны на Донбассе назад в Россию начали возвращаться российские боевики, которые везут домой не только оружие, но и посттравматический синдром с острым желание решать любые вопросы с ... подробнее →
В ОРДЛО ввели жесткую систему учета «призывников»24.10.2018 19:15
Командование российских оккупационных войск в ОРДЛО вводит жесткую систему учета и контроля лиц призывного возраста. Об этом сообщают в ГУР МОУ. В украинской разведке отмечают, что до ... подробнее →
Как Пушилин в “выборах побеждал”24.10.2018 19:00
В преддверии “выборов” главы “ДНР” (по сути, выборов Пушилина) 11 ноября, пропаганда боевиков набирает обороты. Сказки о “карателях” и “бендеровцах” ... подробнее →
Настоящий клад у себя в огороде откопали житомирские пенсионеры24.10.2018 18:46
В Житомирской области супруги-пенсионеры на собственном огороде нашли самый настоящий клад - 90 чешских серебряных монет XIV-XV века. Как выяснили журналисты «Фразы», эти монеты - ... подробнее →
На съемках фильма Безрукова произошла жуткая трагедия24.10.2018 18:32
В России во время съемок масштабного военного фильма «Ильинский рубеж», в создании которого участвует один из любимых актеров Путина Сергей Безруков, трагически погиб каскадер. По ... подробнее →
Ответственность на России: глава МИД Италии обвинил пьяных болельщиков ЦСКА за происшествие в Риме24.10.2018 18:17
Итальянское руководство возложило ответственность за инцидент в римском метро на российских граждан. Глава итальянского МИД Маттео Сальвини заявил, что аварию на эскалаторе спровоцировали ... подробнее →
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