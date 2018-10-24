Климкин призвал украинцев воздержаться от посещения Беларуси - там небезопасно 24.10.2018 22:08 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинцам на территории Беларуси может угрожать опасность, передает replyua.net со ссылкой на ТСН. "Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально ... подробнее →

Знаки зодиака: чем вы выделяетесь среди остальных 24.10.2018 21:30 Вы – тот, кто может дотянуться до звезд. Вы – тот, кто изобретает, создает и исследует, пишет esotericblog . Хотите узнать, чем вы выделяетесь среди всех остальных, согласно ... подробнее →