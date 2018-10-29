Очень важно! В Луганске появился маньяк, который грабит и режет женщин29.10.2018 23:05
В неподконтрольном украинской власти Луганске за последние две недели неизвестный мужчина совершил не менее трех нападений на женщин с целью ограбления. Об этом сообщают пользователи соцсетей. Так, ... подробнее →
Диетологи рассказали, какой продукт полезно есть перед сном29.10.2018 22:37
Назван продукт, помогающий худеть во сне. Употребление творога перед сном не только не приводит к увеличению массы тела, но и помогает снизить количество жира в организме. Об этом ... подробнее →
Синоптик розповіла якої погоди українцям чекати у вівторок, 30 жовтня29.10.2018 22:19
Відомий народний синоптик Наталя Діденко опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук свіжий прогноз погоди на вівторок, 30 жовтня, передає replyua.net . Так, за словами експерта, у той час, ... подробнее →
ВСУ получили семь БТР из отечественной брони29.10.2018 21:39
Харьковское конструкторское бюро им. Морозова, входящее в состав «Укроборонпрома», передало украинской армии первые семь БТР-4, изготовленных из новой отечественной брони. Такую ... подробнее →
Вакарчук наконец рассказал, будет ли он идти в президенты: ответ поразил многих29.10.2018 21:17
Украинский певец Святослав Вакарчук впервые ответил собирается ли он участвовать в выборах президента Украины Во время лекции в Харькове музыкант заявил, что его абсолютно не ... подробнее →
В «ДНР» «повышение» зарплаты бюджетникам оборачивается массовыми сокращениями29.10.2018 21:01
Оккупационные «власти ДНР» пообещали бюджетникам поднять заработную плату на 10% уже с 1 ноября. Как выяснилось, за этим стоят массовые сокращения. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →
"В России выросли антиукраинские настроения", - в "Левада-центре" рассказали о неприязни россиян к украинцам29.10.2018 20:47
Антиукраинские настроения среди граждан Российской Федерации заметно возросли. Глава исследовательской организации "Левада-центр" Лев Гудков рассказал, что жители "империи" стали хуже ... подробнее →
«Никаких Нив, Лад, Газелей и Волг»: в Украину запретят ввозить российские автомобили29.10.2018 20:30
Три народных избранника из западной Украины – Валерий Лунченко, Роберт Горват и Василий Петевка с предложением обратились к председателю Кабинета министров Украинского государства Владимира ... подробнее →
10 знаков, что ваш ангел-хранитель где-то рядом29.10.2018 20:15
Нас часто утешает мысль, что ангелы-хранители стоят за плечом, наблюдают за нами и защищают в трудные моменты нашей жизни. Это дает надежду даже в самые темные времена, и порой мы действительно, чудом избегаем бед. Есть теория, что ангелы-хранители - это ... подробнее →
Погода в ноябре будет зимней: подробный прогноз и даты снегопада29.10.2018 20:04
В ноябре Украина вовсю окунется в зимнюю стихию По словам народного синоптика Леонида Горбаня, уже в ближайшее время в Украине похолодает и выпадет первый снег. Первая ... подробнее →
Террористы из "ЛНР" украли у жителей Украины почти 3 миллиона гривен – громкие подробности29.10.2018 19:48
Со стороны Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины поступило сообщение о мошенниках из "ЛНР", которые в телефонном режиме выманивали у украинцев деньги. Они ... подробнее →
У берегов Нигерии пираты захватили судно с гражданином Украины на борту29.10.2018 19:31
Пираты захватили грузовое судно Pomerania Sky у берегов Нигерии, один из членов экипажа является гражданином Украины. Об этом сегодня, 29 октября, сообщило польское радио RMF.FM. По ... подробнее →
Бананам грозит полное вымирание из-за грибка29.10.2018 19:15
Популярный фрукт может пропасть с прилавков магазинов. Бананам грозит вымирание. Причиной возможного исчезновения фруктов может стать грибок так называемой панамской болезни, сообщает ... подробнее →
Массовое явление в «ДНР»: В Донецке одни теряют прописку, к другим – прописывают незнакомцев29.10.2018 19:03
Жители неподконтрольного украинской власти Донецка массово лишаются прежней прописки, причем об отсутствии места регистрации они узнают случайно. Об этом « Донецким новостям » рассказали ... подробнее →
Расходимся, капсула пропала: В Донецке «полиция» ищет капсулу с посланием комсомольцев29.10.2018 18:46
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке пропала капсула с письмом участников всесоюзной встречи трудовых династий к молодежи страны. Она была заложена под плиту у памятника ... подробнее →
Как оформить субсидию через Интернет: пошаговая инструкция29.10.2018 18:36
Получить жилищную субсидию украинцы теперь могут не выходя из дома, так как подать документы для назначения субсидии можно онлайн на правительственном портале. Styler подготовил для вас ... подробнее →
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