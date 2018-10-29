Харьковское конструкторское бюро им. Морозова, входящее в состав «Укроборонпрома», передало украинской армии первые семь БТР-4, изготовленных из новой отечественной брони. Такую ... подробнее →

Відомий народний синоптик Наталя Діденко опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук свіжий прогноз погоди на вівторок, 30 жовтня, передає replyua.net . Так, за словами експерта, у той час, ... подробнее →

Назван продукт, помогающий худеть во сне. Употребление творога перед сном не только не приводит к увеличению массы тела, но и помогает снизить количество жира в организме. Об этом ... подробнее →

В неподконтрольном украинской власти Луганске за последние две недели неизвестный мужчина совершил не менее трех нападений на женщин с целью ограбления. Об этом сообщают пользователи соцсетей. Так, ... подробнее →

Три народных избранника из западной Украины – Валерий Лунченко, Роберт Горват и Василий Петевка с предложением обратились к председателю Кабинета министров Украинского государства Владимира ... подробнее →

Оккупационные «власти ДНР» пообещали бюджетникам поднять заработную плату на 10% уже с 1 ноября. Как выяснилось, за этим стоят массовые сокращения. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →

Украинский певец Святослав Вакарчук впервые ответил собирается ли он участвовать в выборах президента Украины Во время лекции в Харькове музыкант заявил, что его абсолютно не ... подробнее →

10 знаков, что ваш ангел-хранитель где-то рядом 29.10.2018 20:15 Нас часто утешает мысль, что ангелы-хранители стоят за плечом, наблюдают за нами и защищают в трудные моменты нашей жизни. Это дает надежду даже в самые темные времена, и порой мы действительно, чудом избегаем бед. Есть теория, что ангелы-хранители - это ... подробнее →