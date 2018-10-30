Украина и Россия провели взаимный обмен моряков, о чем официально сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, передает dialog.ua . Семь российских ... подробнее →

Оккупационная власть неподконтрольной украинскому правительству Горловки обнародовала цены на основные продукты питания. Цифры представлены на одном из сайтов «ДНР». Отмечается, что ... подробнее →

На сегодняшнее заседание Совбеза ООН Россия в рамках рассмотрения ситуации в ОРДЛО пригласила выступить представителей «ЛНР». Об этом сообщают СМИ Так, члены российской делегации ... подробнее →

Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» и российские оккупанты в районе Путиловского моста поставили новый блокпост и полностью перекрыли проезд. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →