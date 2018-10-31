Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз" Украины обнародовала цены на газ на условиях специальных обязанностей (ПСО), которые будут действовать с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 ... подробнее →

Украина должна укрепить свою обороноспособность и бороться с вражеской агентурой, чтобы выгнать оккупантов со своих территорий. Украинский посол, экс-судья Международного суда ООН Владимир ... подробнее →

Запрещен один из препаратов для профилактики стенокардии. В Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Моносан". "Моносан" это лекарственное средство, которое ... подробнее →

Пророк видит приближение Третьей мировой войны. Паисий Афонский – известный греческий пророк, обладающий даром ясновидения. Старец сделал немало прогнозов за свою жизнь, многие из них, стоит ... подробнее →

Сегодня врио главаря ОРДО Денис Пушилин встретился с членами НВФ «народной милиции ДНР».Об этом сообщили подконтрольные ОРДО СМИ. В ходе встречи так называемый «заместитель ... подробнее →

Вооруженный конфликт на Донбассе – не закоренелый, не замороженный, его можно завершить, приняв соответствующее решение. Однако по обе стороны линии разграничения не хватает на это воли. При ... подробнее →

Проектом закона «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины» о праздничных и нерабочих днях предлагается установить новый праздник – День Европы. Отмечаться данное ... подробнее →

Российский агрессор решил уничтожать Украину другим путем, сманивая ее граждан в "империю". Глава Российской Федерации в среду, 31 октября, подписал новую редакцию Концепции миграционной ... подробнее →

В посольстве Ватикана в Риме были обнаружены человеческие останки 31.10.2018 19:30 Под полом в посольстве Ватикана в Риме во время ремонтных работ были обнаружены фрагменты человеческих костей. На месте работают итальянские эксперты-криминалисты и ватиканская жандармерия. ... подробнее →

Осталось недолго: астролог назвал дату смерти Путина 31.10.2018 19:15 Астрологи прогнозируют российскому президенту Владимиру Путину скорый уход из политики, но подчеркивают: даже после смены Путина курс России кардинально не поменяется. «Путину осталось ... подробнее →