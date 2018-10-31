Афонский старец предсказал, каким будет следующий год31.10.2018 22:37
Пророк видит приближение Третьей мировой войны. Паисий Афонский – известный греческий пророк, обладающий даром ясновидения. Старец сделал немало прогнозов за свою жизнь, многие из них, стоит ... подробнее →
В Украине запретили популярное лекарство для сердца31.10.2018 22:10
Запрещен один из препаратов для профилактики стенокардии. В Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Моносан". "Моносан" это лекарственное средство, которое ... подробнее →
Возвращение Донбасса: украинский дипломат озвучил два шага для победы над агрессором31.10.2018 21:14
Украина должна укрепить свою обороноспособность и бороться с вражеской агентурой, чтобы выгнать оккупантов со своих территорий. Украинский посол, экс-судья Международного суда ООН Владимир ... подробнее →
Цены на газ: установлены окончательные тарифы для населения31.10.2018 21:06
Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз" Украины обнародовала цены на газ на условиях специальных обязанностей (ПСО), которые будут действовать с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 ... подробнее →
Путин сменил тактику войны: уничтожает Украину путем переманивания31.10.2018 20:45
Российский агрессор решил уничтожать Украину другим путем, сманивая ее граждан в "империю". Глава Российской Федерации в среду, 31 октября, подписал новую редакцию Концепции миграционной ... подробнее →
День победы «заменят» на новый праздник: когда будет выходной31.10.2018 20:38
Проектом закона «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины» о праздничных и нерабочих днях предлагается установить новый праздник – День Европы. Отмечаться данное ... подробнее →
Я ухожу с чувством тревоги: Хуг произнес прощальную речь, покидая ОБСЕ31.10.2018 20:20
Вооруженный конфликт на Донбассе – не закоренелый, не замороженный, его можно завершить, приняв соответствующее решение. Однако по обе стороны линии разграничения не хватает на это воли. При ... подробнее →
Работа ведется. Пушилин пообещал «пенсии» участникам НВФ31.10.2018 20:04
Сегодня врио главаря ОРДО Денис Пушилин встретился с членами НВФ «народной милиции ДНР».Об этом сообщили подконтрольные ОРДО СМИ. В ходе встречи так называемый «заместитель ... подробнее →
Лукашенко предложил Украине вариант решения конфликта на Донбассе - Москву ждет неприятный сюрприз31.10.2018 19:45
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с неожиданной инициативой по решению конфликта на Донбассе и предложил сразу несколько вариантов в поддержку Украины, которые вряд ли понравятся ... подробнее →
В посольстве Ватикана в Риме были обнаружены человеческие останки31.10.2018 19:30
Под полом в посольстве Ватикана в Риме во время ремонтных работ были обнаружены фрагменты человеческих костей. На месте работают итальянские эксперты-криминалисты и ватиканская жандармерия. ... подробнее →
Осталось недолго: астролог назвал дату смерти Путина31.10.2018 19:15
Астрологи прогнозируют российскому президенту Владимиру Путину скорый уход из политики, но подчеркивают: даже после смены Путина курс России кардинально не поменяется. «Путину осталось ... подробнее →
Венгрия раскрыла свои планы касательно будущего украинского Закарпатья31.10.2018 19:01
Глава Министерства иностранных дел Венгрии заявил о том, что Будапешт не намерен внедряться в границы Украины или изменять их. Он отметил, что Будапешт заинтересован в добрососедских отношениях ... подробнее →
Срочно: Украина закрывает воздушное пространство над Черным морем, первые подробности31.10.2018 18:45
Украиной временно приостановлен в использовании для самолетов воздушный коридор над акваторией Черного моря Воздушное пространство над Черным морем в районе западного побережья Крыма ... подробнее →
Стало известно, кто сейчас воюет на Донбассе против ВСУ31.10.2018 18:30
Экс-боец батальона "Айдар", волонтер Евгений Дикий рассказал в интервью Обозревателю, кто в данный момент воюет на стороне террористов, отметив, что местные жители оккупированного Донбасса устали ... подробнее →
Стало известно, сколько будут выплачивать полицейским за участие в АТО и ООС31.10.2018 18:15
Полицейские будут получать 3 200 грн в месяц за участие в операции объединенных сил (ООС) и антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Изменения, касающиеся увеличения размера ... подробнее →
«Тяжелые прилеты». Жители Донецка и Авдеевки сообщают о начале боя31.10.2018 18:01
В неподконтрольном Украине Донецке сегодня 14:00 по киевскому времени местные жители отчетливо начали слышать мощные звуки боевых действий. Об этом дончане сообщают в социальных сетях. В своих ... подробнее →
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- Климкин пообещал, что в Украине будет «свободный европейский Донбасс»10:31
- Пушилина "свергли" сразу после "выборов": Россия назначила своего "премьера" Ананченко управлять "ДНР"10:09
- В Горловке на «Стироле» заговорили о забастовке09:48
- Гибридная армия РФ гремит ударами минометов: мощный ответ ВСУ заставил противника считать потери09:31
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