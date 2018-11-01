Российский наемник делал из себя безутешного супруга, помогая полицаям "ЛНР" разыскивать свою "без вести пропавшую" жену. О диком случае в террористической "республике" рассказал блогер Necro ... подробнее →

В социальных сетях жители неподконтрольной территории Донецкой области опубликовали фото фото объявления, сделанного местной «властью», в тексте которого сотрудникам запланированных к ... подробнее →

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Пенсионный фонд Украины должен подготовиться к пересчету всех пенсий с 1 марта 2019 года. Такое поручение новоназначенному главе Пенсионного фонда (ПФ) Евгению Капинусу дал премьер-министр ... подробнее →