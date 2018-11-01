Украинцам готовят масштабный пересчет пенсий

01.11.2018 22:45

Пенсионный фонд Украины должен подготовиться к пересчету всех пенсий с 1 марта 2019 года. Такое поручение новоназначенному главе Пенсионного фонда (ПФ) Евгению Капинусу дал премьер-министр ... подробнее →

Нумерологический гороскоп на ноябрь 2018 года

01.11.2018 22:25

Нумерологический гороскоп поможет вам спланировать дела на ноябрь. Советы экспертов станут незаменимыми для тех, кто хочет быстро решать проблемы и быть на шаг впереди всех конкурентов, пишет ... подробнее →

В ОРДО планируют закрыть еще 17 шахт. Сотрудникам предложили получить уголь

01.11.2018 22:01

В социальных сетях жители неподконтрольной территории Донецкой области опубликовали фото фото объявления, сделанного местной «властью», в тексте которого сотрудникам запланированных к ... подробнее →

В "ЛНР" боевик "наказал" жену за развод: скелетированный труп погибшей нашли только спустя месяц после пропажи

01.11.2018 21:37

Российский наемник делал из себя безутешного супруга, помогая полицаям "ЛНР" разыскивать свою "без вести пропавшую" жену. О диком случае в террористической "республике" рассказал блогер Necro ... подробнее →

Зачем спецслужбам ФСБ РФ понадобились украинки? ВИДЕО

01.11.2018 21:20

На кануне, так называемых, ноябрьских «выборов глав республик» на оккупированных территориях начинает накаляться обстановка. Кремлёвские кураторы боевиков, опасаясь срыва выборов, ... подробнее →

Ми прості люди: У мережі показали "передвиборчу" агітацію бойовиків на Донбасі

01.11.2018 20:57

Правозахисники показали, як на окупованій Луганщині, за підтримки Росії, бойовики агітують напередодні "виборів" Про це повідомляє Depo.Донбас з посиланням на паблік Восточная Правозащитная ... подробнее →

Открытки в Донецк: Нам больно, что вы не можете выехать, мечтаем об освобождении Донбасса

01.11.2018 20:41

Украинцы продолжают обращаться к жителям Донецкой и Луганской областей со словами поддержки. Об этом « ДонПресс » написала еще одна комментатор страницы в Facebook, которая представилась, ... подробнее →

В Константиновке смертность превысила рождаемость уже более чем в два раза

01.11.2018 20:24

По данным службы государственной статистики, в Украине смертность уже почти в два раза превышает рождаемость. Так за январь-апрель 2018 года на 54 родившихся малыша приходилось 100 умерших. В ... подробнее →

Возле Крыма развернуты зенитные дивизионы, ВСУ ударили мощными ракетами: что происходит

01.11.2018 20:00

На территории Херсонской области проходят боевые стрельбы с соблюдением всех норм международного права Данную информацию подтвердило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пишет ... подробнее →

Синоптик рассказал, когда Украину засыплет снегом

01.11.2018 19:35

Народный синоптик Леонид Горбань предупредил, чего стоит ожидать от последнего осеннего месяца. Он прогнозирует, что уже через неделю, 7 ноября, ожидается значительное похолодание и мокрый снег. Тем ... подробнее →

Нет полной уверенности, что Пушилин справится с управлением «ДНР», – Бородай

01.11.2018 18:42

Вероятный победитель «выборов» на пост «главы ДНР» Денис Пушилин за последние годы прогрессировал как политик, но 100-процентной уверенности в том, что он сможет управлять ... подробнее →

В ОРДО похвастались «высоким» рейтингом Пушилина

01.11.2018 18:41

Согласно данным «социологического опроса» врио главаря ОРДО Денис Пушилин одержит «победу» с большим перевесом голосов на предстоящих 11 ноября так называемых «выборах ... подробнее →

"Даже сторонники "ДНР" отказываются идти на выборы Пушилина, настроение у дончан на нуле",- житель Донецка

01.11.2018 18:26

Отношение жителей оккупированного Донецка к предстоящим так называемым "выборам" "главаря "ДНР", как к фарсу, а отличия только в деталях и некоторых нюансах. Как пишет житель Донецка блогер Фашик ... подробнее →

Жители Лисичанска и окрестных городов остались без воды

01.11.2018 18:18

Лисичанск и несколько окрестных городов остались без воды из-за обесточенвания «Лисичанскводоканала». Об этом сообщил пресс-секретарь ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) ... подробнее →

Боевики будут судить пленного бойца ВСУ: "шьют" терроризм и незаконное пересечение границы "ДНР

01.11.2018 18:02

В "ДНР" намерены судить пленного бойца ВСУ, обвиняя его в терроризме и "незаконном пересечении границы" псевдореспублики. Об этом сообщает пресс-служба фейковой "генеральной прокуратуры ДНР", пишет ... подробнее →

Ждущие смерти: фотограф из США показала снимки пенсионеров из "ДНР/ЛНР" – фото, от которых пробирает дрожь

01.11.2018 17:41

Многие их героев фото живут в нечеловеческих условиях. Фотограф побывала как в оккупированных городах, так и в поселках на линии разграничения, в так называемой "серой зоне". Увиденное ее ... подробнее →

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