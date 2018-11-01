Украинцам готовят масштабный пересчет пенсий01.11.2018 22:45
Пенсионный фонд Украины должен подготовиться к пересчету всех пенсий с 1 марта 2019 года. Такое поручение новоназначенному главе Пенсионного фонда (ПФ) Евгению Капинусу дал премьер-министр ... подробнее →
Нумерологический гороскоп на ноябрь 2018 года01.11.2018 22:25
Нумерологический гороскоп поможет вам спланировать дела на ноябрь. Советы экспертов станут незаменимыми для тех, кто хочет быстро решать проблемы и быть на шаг впереди всех конкурентов, пишет ... подробнее →
В ОРДО планируют закрыть еще 17 шахт. Сотрудникам предложили получить уголь01.11.2018 22:01
В социальных сетях жители неподконтрольной территории Донецкой области опубликовали фото фото объявления, сделанного местной «властью», в тексте которого сотрудникам запланированных к ... подробнее →
В "ЛНР" боевик "наказал" жену за развод: скелетированный труп погибшей нашли только спустя месяц после пропажи01.11.2018 21:37
Российский наемник делал из себя безутешного супруга, помогая полицаям "ЛНР" разыскивать свою "без вести пропавшую" жену. О диком случае в террористической "республике" рассказал блогер Necro ... подробнее →
Зачем спецслужбам ФСБ РФ понадобились украинки? ВИДЕО01.11.2018 21:20
На кануне, так называемых, ноябрьских «выборов глав республик» на оккупированных территориях начинает накаляться обстановка. Кремлёвские кураторы боевиков, опасаясь срыва выборов, ... подробнее →
Ми прості люди: У мережі показали "передвиборчу" агітацію бойовиків на Донбасі01.11.2018 20:57
Правозахисники показали, як на окупованій Луганщині, за підтримки Росії, бойовики агітують напередодні "виборів" Про це повідомляє Depo.Донбас з посиланням на паблік Восточная Правозащитная ... подробнее →
Открытки в Донецк: Нам больно, что вы не можете выехать, мечтаем об освобождении Донбасса01.11.2018 20:41
Украинцы продолжают обращаться к жителям Донецкой и Луганской областей со словами поддержки. Об этом « ДонПресс » написала еще одна комментатор страницы в Facebook, которая представилась, ... подробнее →
В Константиновке смертность превысила рождаемость уже более чем в два раза01.11.2018 20:24
По данным службы государственной статистики, в Украине смертность уже почти в два раза превышает рождаемость. Так за январь-апрель 2018 года на 54 родившихся малыша приходилось 100 умерших. В ... подробнее →
Возле Крыма развернуты зенитные дивизионы, ВСУ ударили мощными ракетами: что происходит01.11.2018 20:00
На территории Херсонской области проходят боевые стрельбы с соблюдением всех норм международного права Данную информацию подтвердило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пишет ... подробнее →
Синоптик рассказал, когда Украину засыплет снегом01.11.2018 19:35
Народный синоптик Леонид Горбань предупредил, чего стоит ожидать от последнего осеннего месяца. Он прогнозирует, что уже через неделю, 7 ноября, ожидается значительное похолодание и мокрый снег. Тем ... подробнее →
Нет полной уверенности, что Пушилин справится с управлением «ДНР», – Бородай01.11.2018 18:42
Вероятный победитель «выборов» на пост «главы ДНР» Денис Пушилин за последние годы прогрессировал как политик, но 100-процентной уверенности в том, что он сможет управлять ... подробнее →
В ОРДО похвастались «высоким» рейтингом Пушилина01.11.2018 18:41
Согласно данным «социологического опроса» врио главаря ОРДО Денис Пушилин одержит «победу» с большим перевесом голосов на предстоящих 11 ноября так называемых «выборах ... подробнее →
"Даже сторонники "ДНР" отказываются идти на выборы Пушилина, настроение у дончан на нуле",- житель Донецка01.11.2018 18:26
Отношение жителей оккупированного Донецка к предстоящим так называемым "выборам" "главаря "ДНР", как к фарсу, а отличия только в деталях и некоторых нюансах. Как пишет житель Донецка блогер Фашик ... подробнее →
Жители Лисичанска и окрестных городов остались без воды01.11.2018 18:18
Лисичанск и несколько окрестных городов остались без воды из-за обесточенвания «Лисичанскводоканала». Об этом сообщил пресс-секретарь ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) ... подробнее →
Боевики будут судить пленного бойца ВСУ: "шьют" терроризм и незаконное пересечение границы "ДНР01.11.2018 18:02
В "ДНР" намерены судить пленного бойца ВСУ, обвиняя его в терроризме и "незаконном пересечении границы" псевдореспублики. Об этом сообщает пресс-служба фейковой "генеральной прокуратуры ДНР", пишет ... подробнее →
Ждущие смерти: фотограф из США показала снимки пенсионеров из "ДНР/ЛНР" – фото, от которых пробирает дрожь01.11.2018 17:41
Многие их героев фото живут в нечеловеческих условиях. Фотограф побывала как в оккупированных городах, так и в поселках на линии разграничения, в так называемой "серой зоне". Увиденное ее ... подробнее →
- Печальная тенденция: Юристы назвали причину, по которой переселенцев лишают пенсий18:44
- "Штрафы" на блокпостах.Боевики наживаются на автомобилистах.17:35
- В оккупированных городах Донетчины критически не хватает врачей16:32
- «Зверское убийство»: в Волновахском районе пьяный мужчиа до смерти забил 78-летнюю женщину16:19
- Россия депортирует в Украину снайпера донецких боевиков15:45
- Боевики арестовали людей Захарченко.15:28
- В Донецке взорвался и сгорел автомобиль14:20
- На Донбассе больше года ликвидируют склад боеприпасов13:40
- Боевики «ДНР» запугивают людей, что после «выборов» закроют блокпосты13:24
- Наблюдателей ОБСЕ не пускают в приграничные районы Донецкой области13:00
- Вступление в наследство в Украине: кто может лишиться права на имущество19:29
- Резкое похолодание до минус 14 градусов: Украину накроют первые морозы, холода нагрянут совсем скоро 19:13
- Как улучшить отношения между супругами?19:00
- Печальная тенденция: Юристы назвали причину, по которой переселенцев лишают пенсий18:44
- Кардиологи назвали самый опасный продукт для сердца18:34
- "Зло должно быть наказано", - Порошенко обратился с просьбой к украинцам из-за смерти активистки Гандзюк 18:21
- Названы продукты, благотворно влияющие на интеллект18:05
- Захват Азовского моря: как Европа может остановить беспредел России17:50
- "Штрафы" на блокпостах.Боевики наживаются на автомобилистах.17:35
- Киев намерен выбить у Москвы 12 миллиардов долларов: названа причина17:12
- Как улучшить отношения между супругами?19:00
- Кардиологи назвали самый опасный продукт для сердца18:34
- Медики выяснили, сколько людей не знает, что у них гипертония15:59
- Как преодолеть страх неудачи?15:00
- 4 ноября: какие праздники отмечают в этот день12:36
- Продукты, способные замедлить старение. Открытия ученых.11:47
- От депрессии к полноценной жизни - 10 советов08:38
- Медики рассказали, что важно знать о сотрясении мозга08:00
- Ученые оценили риски развития рака для высоких22:01
- Магнитные бури в ноябре: расписание для метеозависимых людей17:00
- Ждущие смерти: фотограф из США показала снимки пенсионеров из "ДНР/ЛНР" – фото, от которых пробирает дрожь
- На Луганщині розпочалася боротьба за пенсіонерів
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"
- Новые позиции боевиков на Донбассе: траншеи уже около жилых домов, обострений не избежать
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины
- Жителей ОРЛО предупреждают: участие в «выборах» в «ЛНР» влечет за собой ответственность
- "Даже сторонники "ДНР" отказываются идти на выборы Пушилина, настроение у дончан на нуле",- житель Донецка
- Плохие новости из охваченного войной Донбасса: в регион снова идут нескончаемые колонны военной техники из РФ