Врач больше не приедет: украинцев ждут радикальные перемены 02.11.2018 22:16 В 2019 году стартует реформа экстренной медицины на которую потратят около 7 миллиардов гривен. Пилотный проект стартует в пяти областях: Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской и ... подробнее →

10 навязанных запретов, о которых пора забыть 02.11.2018 21:24 Здоровый образ жизни в последнее время стал трендом, и не последнюю очередь в нём играет питание человека. О здоровых и нездоровых продуктах рассказывают на каждом телевизионном канале, печатают в ... подробнее →