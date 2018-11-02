Новые позиции боевиков на Донбассе: траншеи уже около жилых домов, обострений не избежать

02.11.2018 22:35

В штабе ООС сообщили, что оккупанты снова сосредотачивают свои силы на Донбассе. Отмечено, что ими были вырыты траншеи, которые ведут к домам местных жителей. В Интернете начали говорить о том, ... подробнее →

Врач больше не приедет: украинцев ждут радикальные перемены

02.11.2018 22:16

В 2019 году стартует реформа экстренной медицины на которую потратят около 7 миллиардов гривен. Пилотный проект стартует в пяти областях: Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской и ... подробнее →

Новые паспорта с 1 ноября: кто сможет получить и будут ли действовать старые

02.11.2018 21:49

С 1 ноября 2018 года все украинцы смогут получить внутренний паспорт гражданина Украины нового образца – в форме ID-карты, пишет politeka . В октябре Кабмин внес изменения в постановление ... подробнее →

10 навязанных запретов, о которых пора забыть

02.11.2018 21:24

Здоровый образ жизни в последнее время стал трендом, и не последнюю очередь в нём играет питание человека. О здоровых и нездоровых продуктах рассказывают на каждом телевизионном канале, печатают в ... подробнее →

Игорь Коломойский: «Санкционный список Кремля» редактировался на Банковой

02.11.2018 20:54

Введение Российской Федерацией санкций против ряда украинских граждан и юридических лиц согласовывалось с украинской стороной, считает бизнесмен, экс-глава Днепропетровской облгосадминистрации Игорь ... подробнее →

"То по привычке", - избиратели в "ЛНР" получили приглашения на "выборы" на украинском языке

02.11.2018 20:25

Жители "республики" начали получать приглашения на "выборы", где их фамилии написаны на украинском языке. "Участковые избирательные комиссии" "Л/ДНР" начали рассылать жителям ОРДЛО приглашения на ... подробнее →

ОБСЕ призвала Украину усовершенствовать закон о языках

02.11.2018 19:50

Украинская власть обязана привести к международным стандартам закон о языках, который принял парламент в первом чтении. Об этом заявил верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств ... подробнее →

Денисова об освобождении украинских рыбаков: РФ использовала их в своей внешнеполитической игре

02.11.2018 19:36

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова расценивает освобождение из СИЗО в оккупированном РФ Крыму удерживавшихся там капитана украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" ... подробнее →

В Украине начнут массово закрывать аптеки, а препараты подорожают

02.11.2018 19:02

Совсем скоро в Украине резко сократится аптечный рынок, что, как считают эксперты, спровоцирует подорожание лекарственных препаратов на 15%. Также лекарственные препараты будут дорожать из-за курса ... подробнее →

Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина

02.11.2018 18:31

Отказ руководства «Укрпочты» от доставки пенсий на дом может оставить внутренне перемещенных лиц и инвалидностью и часть пенсионеров без получения выплат. Об этом сообщила юрист ... подробнее →

Гниль та розкладання. Як "ополченці Донбасу" самознищуються на передовій та в тилу

02.11.2018 17:59

Початок чергового місяця позиційної війни на Донбасі – привід підбити деякі підсумки минулого. На жаль, одним з показників бойової активності на фронті на сьогодні є втрати. Отже, за жовтень ... подробнее →

Они делают это тихо. Лавров озвучил новое обвинение в адрес Украины

02.11.2018 17:34

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в «нарушении прав человека» и заявил, что Запад стесняются говорить об этом вслух. Об этом он заявил во время на ... подробнее →

На Луганской ТЭС осталось угля на один день работы. Часть области может лишиться электричества

02.11.2018 17:11

На Луганской тепловой электрической станции осталось угля на один день работы. Об этом « Новостям Донбасса » сообщили в пресс-службе компании ДТЭК, куда входит данная ТЭС. ... подробнее →

В Докучаевске очередной "большой шмон": въезд / выезд перекрыт террористами, бизнес "дрожит"

02.11.2018 16:52

В оккупированном гибридными войсками РФ городе Докучаевске замечена странная активность террористов. Город сильно встревожен. Жители Докучаевска в соцсетях делятся последними новостями, передает ... подробнее →

Четыре важных дела: как подготовить дом к году Свиньи

02.11.2018 16:32

С хозяйкой наступающего года - Желтой Земляной Свиньей - необходимо подружиться обязательно! Ведь она отвечает за финансовое благосостояние. А эта сфера настолько важная, что даже самые ярые ... подробнее →

БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге

02.11.2018 16:12

Боевая группа "К-2" 54-й бригады точно и слаженно атаковала позицию российско-оккупационных войск под навиванием "Мусорник" на Светлодарской дуге. Известны волонтер Юрий Мысягин опбуликовал ... подробнее →

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