Зарплаты в Украине начнут стремительно расти: стало известно, кому повезет больше всех03.11.2018 22:45
В 2019 году украинцев ждет повышение зарплат. Больше всего повезет работникам двух — аграрной и медицинской, пишет politeka . Существует очень серьезный спрос на специалистов по ... подробнее →
Названо имя финалистки конкурса ''Мисс Земля-2018''03.11.2018 22:18
Титул «Мисс Земля — 2018», завоевала студентка из Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен. Об этом сообщает Rappler. Конкурс проходил на арене, входящей в комплекс ТЦ Mall of Asia ... подробнее →
Ученые оценили риски развития рака для высоких03.11.2018 22:01
Учёный проанализировал данные четырёх крупных работ. Согласно недавнему исследованию, чем выше человек, тем выше для него риск развития рака. Американский учёный выяснил, ... подробнее →
Аваков: с 1 января минимальная зарплата полицейского достигнет 9200 гривен03.11.2018 21:39
Руководитель Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков , о чем сообщает replyua.net со ссылкой на обнародованное на сайте МВД Украинского государства сообщение, во время рабочей поездки в Черновицкую область, заявил, что заработная ... подробнее →
В России горит магистральный газопровод03.11.2018 21:23
В Пятигорском районе Рязанской области России сегодня произошел прорыв магистрального газопровода. Об этом сообщило областное ГУМЧС. В российском спасательном ведомстве отметили: «В ... подробнее →
На Донбассе ранены украинские военные03.11.2018 21:11
Обстрелы велись из гранатометов. В течение дня, 3 ноября, боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня в Донбассе, в ходе обстрелов ранения получили двое военных Вооруженных сил Украины. ... подробнее →
Пошел на рекорд. Порошенко задекларировал еще более миллиона гривен доходов03.11.2018 20:41
Президент Петр Порошенко задекларировал еще 1,4 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ). Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре ... подробнее →
На Украину обрушилась экологическая катастрофа: в реке заметили гигантское пятно, жители бьют тревогу03.11.2018 20:20
На Закарпатье произошло серьезное экологическое бедствие . Местные жители бьют тревогу В субботу утром неподалеку от города Ужгород в реке Уж заметили огромное нефтяное пятно. Выброс ... подробнее →
На железнодорожном пути в Славянском районе мужчина лишился ноги03.11.2018 20:00
Сегодня, 3 ноября, около 6:00 на железнодорожном пути в Славянском районе (Донецкая обл.) на станции им Кожушко мужчина попал под товарный поезд. Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой ... подробнее →
Жители «ДНР» высмеяли очередной «указ» Пушилина03.11.2018 19:42
Накануне грядущих ноябрьских «выборов главы» на оккупированных территориях Донбасса продолжает накаляться обстановка. При помощи российских политтехнологов, Денису Пушилину организовали мощную пиар компанию, которая уже изрядно стала надоедать ... подробнее →
Мариупольцы получат право «прогуливать» работу в случае задержки зарплаты?03.11.2018 19:19
Мариупольцы могут не приходить на работу в случае задержки зарплаты, реестр должников и обязанности работодателя выплачивать дополнительную компенсацию в случае задержки выплат. Такие нормы предусмотрены в законопроекте Минсоцполитики , опубликованном ... подробнее →
Боевики «ЛНР» запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ пользоваться оргтехникой03.11.2018 18:59
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ пользоваться камерами и мобильными телефонами. Вот что ... подробнее →
На Донетчине более 12 тысяч домов требуют восстановления после боевых действий03.11.2018 18:36
Одной из самых актуальных проблем Донецкой области остается восстановление поврежденных во время боевых действий домов местных жителей. Об этом заявил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз на встрече с делегацией Немецкого ... подробнее →
Через линию разграничения на Донбассе пытались провезти полторы сотни икон03.11.2018 18:20
На Донбассе через линию разграничения пытались перевезти 141 икону и оборудование для гравировки. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает Госпогранслужба. Факты незаконной перевозки товаров ... подробнее →
В Египте потерпел крушение российский самолет03.11.2018 18:00
Один из российских истребителей разбился над Египтом. Российский истребитель МиГ-29 разбился в Египте. Сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Он принадлежал ВВС ... подробнее →
Депутаты цинично высказались об отказе от дополнительных выплат: А почему я должен, мы не жируем03.11.2018 17:43
Депутатам решили предоставить возможность добровольно отказаться от пенсионных надбавок, однако народные избранники отнеслись к такому предложению весьма скептично В России Совет Федерации готовится рассмотреть законопроект, который позволит ... подробнее →
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