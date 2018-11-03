Названо имя финалистки конкурса ''Мисс Земля-2018'' 03.11.2018 22:18 Титул «Мисс Земля — 2018», завоевала студентка из Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен. Об этом сообщает Rappler. Конкурс проходил на арене, входящей в комплекс ТЦ Mall of Asia ... подробнее →

Ученые оценили риски развития рака для высоких 03.11.2018 22:01 Учёный проанализировал данные четырёх крупных работ. Согласно недавнему исследованию, чем выше человек, тем выше для него риск развития рака. Американский учёный выяснил, ... подробнее →