Переселенцы остаются без выплат пенсии после пересечения украинской границы, причем, вообще не важно, когда они возвращаются, на какое время уехали и где были: на временно неподконтрольной территории ... подробнее →

Иногда стабильные семейные отношения взрываются по самому неожиданному пустячному поводу. Почему в одинаковых ситуациях одни пары проявляют взаимное терпение и понимание, тогда как другие со звоном ... подробнее →

Предстоящая неделя еще порадует украинцев теплом, причем в отдельных регионах температура воздуха будет достигать 20 градусов тепла. Однако уже с выходных, 10-11 ноября, в страну придут первые ... подробнее →

Украинское законодательство готовит изменения для тех, кто собирается вступить в наследство. Украинцы должны быть готовы к тому, что с 1 ноября 2018 года, кое-кто может лишиться права стать ... подробнее →

Оказывается управа на агрессора есть. Мир все отчетливее говорит о нарушении Россией международного морского права в ущерб не только Украине, но и глобальному мореходству и может ... подробнее →

Президент Украины Петр Порошенко экстренно отреагировал на новость о смерти в больнице херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Порошенко в Facebook выступил с громким заявлением о жутком ... подробнее →

Известные ученые провели масштабное исследование и определили, какой продукт является самым опасным для сердца. Как сообщает replyua.net , специалисты из Гарварда заявили, что самым опасным ... подробнее →

"Штрафы" на блокпостах.Боевики наживаются на автомобилистах. 04.11.2018 17:35 Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах вблизи линии разграничения не только создают бесконечные очереди, в которых люди вынуждены выстаивать по много часов, но и цепляются к ... подробнее →