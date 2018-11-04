Вступление в наследство в Украине: кто может лишиться права на имущество

04.11.2018 19:29

Украинское законодательство готовит изменения для тех, кто собирается вступить в наследство. Украинцы должны быть готовы к тому, что с 1 ноября 2018 года, кое-кто может лишиться права стать ... подробнее →

Резкое похолодание до минус 14 градусов: Украину накроют первые морозы, холода нагрянут совсем скоро

04.11.2018 19:13

Предстоящая неделя еще порадует украинцев теплом, причем в отдельных регионах температура воздуха будет достигать 20 градусов тепла. Однако уже с выходных, 10-11 ноября, в страну придут первые ... подробнее →

Как улучшить отношения между супругами?

04.11.2018 19:00

Иногда стабильные семейные отношения взрываются по самому неожиданному пустячному поводу. Почему в одинаковых ситуациях одни пары проявляют взаимное терпение и понимание, тогда как другие со звоном ... подробнее →

Печальная тенденция: Юристы назвали причину, по которой переселенцев лишают пенсий

04.11.2018 18:44

Переселенцы остаются без выплат пенсии после пересечения украинской границы, причем, вообще не важно, когда они возвращаются, на какое время уехали и где были: на временно неподконтрольной территории ... подробнее →

Кардиологи назвали самый опасный продукт для сердца

04.11.2018 18:34

Известные ученые провели масштабное исследование и определили, какой продукт является самым опасным для сердца. Как сообщает  replyua.net , специалисты из Гарварда заявили, что самым опасным ... подробнее →

"Зло должно быть наказано", - Порошенко обратился с просьбой к украинцам из-за смерти активистки Гандзюк

04.11.2018 18:21

Президент Украины Петр Порошенко экстренно отреагировал на новость о смерти в больнице херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Порошенко в Facebook выступил с громким заявлением о жутком ... подробнее →

Названы продукты, благотворно влияющие на интеллект

04.11.2018 18:05

Вкусно и полезно. Регулярное употребление этих продуктов способствует улучшению когнитивных функций мозга, заявили ученые из Национального института здравоохранения США, передает  ... подробнее →

Захват Азовского моря: как Европа может остановить беспредел России

04.11.2018 17:50

Оказывается управа на агрессора есть. Мир все отчетливее говорит о  нарушении Россией международного морского права  в ущерб не только Украине, но и глобальному мореходству и может ... подробнее →

"Штрафы" на блокпостах.Боевики наживаются на автомобилистах.

04.11.2018 17:35

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах вблизи линии разграничения не только создают бесконечные очереди, в которых люди вынуждены выстаивать по много часов, но и цепляются к ... подробнее →

Киев намерен выбить у Москвы 12 миллиардов долларов: названа причина

04.11.2018 17:12

Компания «Нафтогаз Украины» начала реализовывать «план Б» в связи с тем, что продолжается строительство скандального газопровода «Северный поток – 2» в ... подробнее →

Медики рассказали, какие продукты можно готовить в микроволновке

04.11.2018 17:01

Как сохранить пользу продуктов. В некоторых случаях микроволновка предпочтительнее для готовки продуктов питания – об этом снова высказались представители науки. Так, после исследования, ... подробнее →

Новая услуга для пользователей мобильной связи: уже скоро в Украине

04.11.2018 16:50

В большинстве стран мира это уже есть. У нас - с 1 февраля. С 1 февраля 2019 года в Украине появится услуга по переносу мобильных номеров абонентов связи. С этой даты абоненты, которые хотят ... подробнее →

В оккупированных городах Донетчины критически не хватает врачей

04.11.2018 16:32

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области страдают из-за невозможности обратиться в лечебные учреждения. В населенных пунктах критически не хватает врачей. Вот что узнали « ... подробнее →

«Зверское убийство»: в Волновахском районе пьяный мужчиа до смерти забил 78-летнюю женщину

04.11.2018 16:19

В населенном пункте Равнополье Волновахского района со следами насильственной смерти была найдена 78-летняя пенсионерка . К ее смерти причастен местный житель, который в пьяном состоянии пришел к старушке и забил ее до смерти. Об этом сообщает ... подробнее →

Медики выяснили, сколько людей не знает, что у них гипертония

04.11.2018 15:59

Это "тихий убийца". Каждый 8-й человек, страдающий от повышенного артериального давления, даже не знает об этом. Между тем данное расстройство является «тихим убийцей», который ... подробнее →

Россия депортирует в Украину снайпера донецких боевиков

04.11.2018 15:45

Кто там "своих не бросает"? В Нижнем Новгороде суд принял решение о депортации из России в Украину одессита Максима Шадрова, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне ... подробнее →

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