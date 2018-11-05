В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию

05.11.2018 23:02

Несмотря на протесты Европы и Украины, Кремль все равно проведет выборы в "республиках". Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который близкий к подчиненному Путина Суркову, ... подробнее →

"ПриватБанк" готовится списать 80% кредитов физлиц: громкие детали сенсационного плана

05.11.2018 22:56

Реструктуризация должна начаться уже в конце ноября. Она коснется не только частных кредитов, но и кредитов, выданных малому и среднему бизнесу. "Зеркало недели" сообщает, что реструктуризация будет ... подробнее →

"Звезда смерти" близко: напуганные пассажиры самолета сообщили об открытом портале для вторжения Нибиру - кадры

05.11.2018 22:38

Смертоносная "Планета Х" все ближе подбирается к нашей планете. В конце октября шокированные пассажиры лайнера в Соединенных Штатах заметили "портал" из параллельной вселенной. По словам ... подробнее →

Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Румын»

05.11.2018 22:07

Главари боевиков «ДНР» заявляют, что потерь в живой силе среди боевиков нет. Однако, потери есть. Имена ликвидированных боевиков становятся достоянием гласности. Вот что узнали « ... подробнее →

Депутаты сошли с ума: в Украине хотят запретить продажу шприцов, ваты и витаминов

05.11.2018 21:48

В Украине предложили запретить продажу изделий медицинского назначения, в том числе шприцов, капельниц и БАДов, в аптеках. Соответствующий законопроект под номером 8591 зарегистрировали в парламенте. ... подробнее →

В «ДНР» рассказали, кому принадлежит сеть магазинов «Шахтерская птицефабрика»

05.11.2018 21:35

В «ДНР» сеть магазинов «Шахтерская птицефабрика», через которую реализуется курятина, не принадлежат главной в «республике» птицефабрике. Об этом говорится в ... подробнее →

Перепутали с козой. В России на охоте застрелили крупного бизнесмена

05.11.2018 21:20

В Омской области России во время охоты по ошибке застрелили известного бизнесмена. Об этом сообщают росСМИ. По данным СМИ, это произошло 3 ноября, в 1,5 километра от аула Макушинский Тюкалинского района. Сообщается, что группа мужчин вышла на охоту ... подробнее →

В Донецке продолжают избавляться от противников Пушилина

05.11.2018 21:06

В оккупированном Донецке задержали "депутата народного совета" Александра Смекалина и  российского пропагандиста Романа Манекина. Об этом член группировки "ДНР" Борис Борисов сообщил на ... подробнее →

Путина готовят к изоляции, Черное море закрывается на выход

05.11.2018 20:45

РФ вводит в заблуждение Украину и мир своими намеками на пересмотр Конвенции Монтре, поскольку Кремль не в состоянии реализовать свои угрозы. Об этом заявил украинский дипломат Владимир Огрызко, ... подробнее →

Окончательный развод Украины и России: российские власти поняли, почему вернуть Украину у Москвы больше не выйдет

05.11.2018 20:30

Постановление правительства России о санкциях против Украины будет иметь минимальные практические последствия. Зато оно стало еще одним документальным доказательством смерти советской империи. И ... подробнее →

Раскрыт «ночной кошмар» Лукашенко: пытается балансировать

05.11.2018 20:15

Президент Беларуси  Александр Лукашенко  пытается балансировать на интересах различных государств, не поддерживая кого-то конкретно Такое мнение высказал эксперт Игорь Тышкевич, ... подробнее →

Заемщикам ПриватБанка спишут часть долга

05.11.2018 19:55

Государственный ПриватБанк 26 ноября запустит программу реструктуризации долгов заемщиков-физлиц, которая коснется задолженности почти на 50 млрд грн. Об этом объявила заместитель ... подробнее →

Журналисты сообщили, как жителей Донецка обрабатывают к "выборам" в "ДНР"

05.11.2018 19:36

Главная цель боевиков в оккупированном Донбассе заставить людей пойти на "избирательные участки" и показать "высокую явку". Об этом сообщает издание LIGA.net, передает "Диалог.UA". Ранее ... подробнее →

В Луцке на автомойке открыли стрельбу, есть жертвы

05.11.2018 19:23

В Луцке Волынской области во время стрельбы на автомойке один человек погиб и двое получили ранения. Об этом сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало. В частности, он уточнил: «В ... подробнее →

Синоптик розповіла, якої погоди очікувати українцям у вівторок, 6 листопада

05.11.2018 19:11

Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбук опублікувала свіжий прогноз погоди на вівторок, 6 листопада, порадувавши українців оптимістичними даними, передає  replyua.net  із посиланням на ... подробнее →

Как оформить субсидию через Интернет

05.11.2018 18:50

В Украине начался отопительный сезон, и многие семьи задумались об оформлении субсидии. Сейчас подать документы на получение государственной помощи можно, не выходя из дома.  EtCetera  ... подробнее →

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