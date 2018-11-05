В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию05.11.2018 23:02
Несмотря на протесты Европы и Украины, Кремль все равно проведет выборы в "республиках". Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который близкий к подчиненному Путина Суркову, ... подробнее →
"ПриватБанк" готовится списать 80% кредитов физлиц: громкие детали сенсационного плана05.11.2018 22:56
Реструктуризация должна начаться уже в конце ноября. Она коснется не только частных кредитов, но и кредитов, выданных малому и среднему бизнесу. "Зеркало недели" сообщает, что реструктуризация будет ... подробнее →
"Звезда смерти" близко: напуганные пассажиры самолета сообщили об открытом портале для вторжения Нибиру - кадры05.11.2018 22:38
Смертоносная "Планета Х" все ближе подбирается к нашей планете. В конце октября шокированные пассажиры лайнера в Соединенных Штатах заметили "портал" из параллельной вселенной. По словам ... подробнее →
Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Румын»05.11.2018 22:07
Главари боевиков «ДНР» заявляют, что потерь в живой силе среди боевиков нет. Однако, потери есть. Имена ликвидированных боевиков становятся достоянием гласности. Вот что узнали « ... подробнее →
Депутаты сошли с ума: в Украине хотят запретить продажу шприцов, ваты и витаминов05.11.2018 21:48
В Украине предложили запретить продажу изделий медицинского назначения, в том числе шприцов, капельниц и БАДов, в аптеках. Соответствующий законопроект под номером 8591 зарегистрировали в парламенте. ... подробнее →
В «ДНР» рассказали, кому принадлежит сеть магазинов «Шахтерская птицефабрика»05.11.2018 21:35
В «ДНР» сеть магазинов «Шахтерская птицефабрика», через которую реализуется курятина, не принадлежат главной в «республике» птицефабрике. Об этом говорится в ... подробнее →
Перепутали с козой. В России на охоте застрелили крупного бизнесмена05.11.2018 21:20
В Омской области России во время охоты по ошибке застрелили известного бизнесмена. Об этом сообщают росСМИ. По данным СМИ, это произошло 3 ноября, в 1,5 километра от аула Макушинский Тюкалинского района. Сообщается, что группа мужчин вышла на охоту ... подробнее →
В Донецке продолжают избавляться от противников Пушилина05.11.2018 21:06
В оккупированном Донецке задержали "депутата народного совета" Александра Смекалина и российского пропагандиста Романа Манекина. Об этом член группировки "ДНР" Борис Борисов сообщил на ... подробнее →
Путина готовят к изоляции, Черное море закрывается на выход05.11.2018 20:45
РФ вводит в заблуждение Украину и мир своими намеками на пересмотр Конвенции Монтре, поскольку Кремль не в состоянии реализовать свои угрозы. Об этом заявил украинский дипломат Владимир Огрызко, ... подробнее →
Окончательный развод Украины и России: российские власти поняли, почему вернуть Украину у Москвы больше не выйдет05.11.2018 20:30
Постановление правительства России о санкциях против Украины будет иметь минимальные практические последствия. Зато оно стало еще одним документальным доказательством смерти советской империи. И ... подробнее →
Раскрыт «ночной кошмар» Лукашенко: пытается балансировать05.11.2018 20:15
Президент Беларуси Александр Лукашенко пытается балансировать на интересах различных государств, не поддерживая кого-то конкретно Такое мнение высказал эксперт Игорь Тышкевич, ... подробнее →
Заемщикам ПриватБанка спишут часть долга05.11.2018 19:55
Государственный ПриватБанк 26 ноября запустит программу реструктуризации долгов заемщиков-физлиц, которая коснется задолженности почти на 50 млрд грн. Об этом объявила заместитель ... подробнее →
Журналисты сообщили, как жителей Донецка обрабатывают к "выборам" в "ДНР"05.11.2018 19:36
Главная цель боевиков в оккупированном Донбассе заставить людей пойти на "избирательные участки" и показать "высокую явку". Об этом сообщает издание LIGA.net, передает "Диалог.UA". Ранее ... подробнее →
В Луцке на автомойке открыли стрельбу, есть жертвы05.11.2018 19:23
В Луцке Волынской области во время стрельбы на автомойке один человек погиб и двое получили ранения. Об этом сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало. В частности, он уточнил: «В ... подробнее →
Синоптик розповіла, якої погоди очікувати українцям у вівторок, 6 листопада05.11.2018 19:11
Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбук опублікувала свіжий прогноз погоди на вівторок, 6 листопада, порадувавши українців оптимістичними даними, передає replyua.net із посиланням на ... подробнее →
Как оформить субсидию через Интернет05.11.2018 18:50
В Украине начался отопительный сезон, и многие семьи задумались об оформлении субсидии. Сейчас подать документы на получение государственной помощи можно, не выходя из дома. EtCetera ... подробнее →
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