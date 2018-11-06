В РФ скончался наемник НВФ Дергачев Александр Владимирович «Гарри» / «Шура». Об этом в Twitter сообщил пользователь Necro Mancer, пишет ДонПресс . По информации блогера, ... подробнее →

Государственный гимн Украины неожиданно зазвучал в Киево-Печерской Лавре, в которой сейчас правит службы Московский патриархат, передает Политека . Мелодию одного из главных патриотических ... подробнее →

Во временно оккупированной Горловке объявили об увольнении всех работников «Стирола», а сам завод режут «на металл». Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Во ... подробнее →

В террористической "ЛНР" пытаются повысить явку на грядущих "выборах" главаря "республики" банальным подкупом. Внимание на скандальную новость в своем telegram-канале обратил известный донецкий ... подробнее →

Композиция о боях за Донецкий аэропорт и подвигах "киборгов" под названием "Спалах" от украинского рэпера Андрея Фрила была представлена широкой аудитории. Украинский рэп-исполнитель Freel ... подробнее →

Главы «администраций» на временно не подконтрольных украинскому правительству территориях принимают меры для предотвращения провала выборов 11 ноября 2018 года. Об этом сообщает ГУР ... подробнее →

На установку и обслуживание ледового катка на площади Свободы в этом году планируется потратить около 3 млн грн. Об этом на запрос 0629 сообщили в Управлении молодежи и спорта. "Ледовый каток ... подробнее →

Главный редактор сайта ФК «Динамо» (Киев) Александр Попов прокомментировал пресс-конференцию боевых офицеров и ветеранов ВТО о проблемах неуплаты военного сбора со стороны братьев ... подробнее →

Самые ревнивые знаки Зодиака 06.11.2018 18:59 Ревность — чувство, в разной степени, присущее всем. Но есть такие знаки Зодиака, которые просто теряют контроль над собой, если их охватывает этот не самый лучший душевный порыв. Рак Очень ... подробнее →