С "выборами" в "ЛНР" все плохо: оккупанты заманивают на участки избирателей 100 рублями

06.11.2018 23:43

В террористической "ЛНР" пытаются повысить явку на грядущих "выборах" главаря "республики" банальным подкупом. Внимание на скандальную новость в своем telegram-канале обратил известный донецкий ... подробнее →

В Горловке со «Стирола» увольняют всех работников. Завод режут «на металл»

06.11.2018 23:18

Во временно оккупированной Горловке объявили об увольнении всех работников «Стирола», а сам завод режут «на металл». Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Во ... подробнее →

Из Киево-Печерской лавры подали первый проукраинский сигнал

06.11.2018 22:34

Государственный гимн Украины неожиданно зазвучал в Киево-Печерской Лавре, в которой сейчас правит службы Московский патриархат, передает Политека . Мелодию одного из главных патриотических ... подробнее →

Скончался наемник из состава ДШРГ «Русич», уроженец Самарской области

06.11.2018 22:00

В РФ скончался наемник НВФ Дергачев Александр Владимирович «Гарри» / «Шура». Об этом в Twitter сообщил пользователь Necro Mancer, пишет ДонПресс . По информации блогера, ... подробнее →

Главред сайта «Динамо» назвал требования АТОшников оплатить военный сбор «порноэфиром»

06.11.2018 21:31

Главный редактор сайта ФК «Динамо» (Киев) Александр Попов прокомментировал пресс-конференцию боевых офицеров и ветеранов ВТО о проблемах неуплаты военного сбора со стороны братьев ... подробнее →

На обустройство ледового катка в Мариуполе планируют потратить около 3 миллионов гривен

06.11.2018 21:03

На установку и обслуживание ледового катка на площади Свободы в этом году планируется потратить около 3 млн грн. Об этом на запрос 0629 сообщили в Управлении молодежи и спорта. "Ледовый каток ... подробнее →

В разведке рассказали, как в ОРДЛО обеспечат высокую явку на выборы

06.11.2018 20:32

Главы «администраций» на временно не подконтрольных украинскому правительству территориях принимают меры для предотвращения провала выборов 11 ноября 2018 года. Об этом сообщает ГУР ... подробнее →

"Плакал и писал", - рэпер Freel выпустил мощную песню "Спалах" о боях за аэропорт (ВИДЕО)

06.11.2018 20:01

Композиция о боях за Донецкий аэропорт и подвигах "киборгов" под названием "Спалах" от украинского рэпера Андрея Фрила была представлена широкой аудитории. Украинский рэп-исполнитель Freel ... подробнее →

Новая инициатива Путина "открыла глаза" сепаратистам: "Донбасс изничтожили специально"

06.11.2018 19:36

Новая миграционная концепция президента РФ Владимира Путина прояснила для сепаратистов, зачем на Донбассе был разожжен кровопролитный конфликт. С жестким комментарием по поводу кремлевской инициативы ... подробнее →

Самые ревнивые знаки Зодиака

06.11.2018 18:59

Ревность — чувство, в разной степени, присущее всем. Но есть такие знаки Зодиака, которые просто теряют контроль над собой, если их охватывает этот не самый лучший душевный порыв. Рак Очень ... подробнее →

"Пророссийская" риторика Хуга: нежелание решать проблемы или подыгрывание России

06.11.2018 18:28

Военные эксперты Александр Полищук и Олег Стариков дали свою оценку громкому заявлению Александра Хуга по агрессии РФ и роли Миссии ОБСЕ в конфликте на Донбассе в целом. Роль ОБСЕ в конфликтах, в том ... подробнее →

Путин выдвинул Лукашенко военное требование - угроза для Украины с севера возрастает многократно

06.11.2018 17:59

За последние несколько недель произошел ряд событий, свидетельствующих о том, что Кремль решил не ограничиваться "совместно-оборонительными" договорами с Минском, а по-настоящему милитаризовать ... подробнее →

Выборы, Донбасс и патриотизм

06.11.2018 17:32

Выборы в Украине состоятся только в 2019 году, однако отечественное медиапространство лихорадит уже с середины 2018 года. И тема Донбасса ожидаемо стала одной из топовых в предвыборной гонке, ... подробнее →

Эпидемия наступает: врачи рассказали, когда Украину накроет волна гриппа

06.11.2018 17:24

Первые признаки грядущей эпидемии гриппа в Украине дадут о себе знать в декабре текущего года, и они будут проявляться в росте заболеваемости, а эпидемический порог будет в пиковой фазе в конце ... подробнее →

В зоне ООС скончался участник НВФ с позывным «Шрам»

06.11.2018 17:00

На Донбассе скончался участник незаконных вооруженных формирований Бризицкий Ярослав Сергеевич. Об этом сообщает в Twitter блогер Necro Mancer. Известно, что Ярослав Бризицкий «Шрам» ... подробнее →

Беглый нардеп Марков разразился новыми угрозами о войне в Украине

06.11.2018 16:43

Игорь Марков, бывший народный депутат Украины, сбежавший в Российскую Федерацию заявил, что из-за создания поместной автокефальной церкви, в Украине скоро начнется новая, кровопролитная религиозная ... подробнее →

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