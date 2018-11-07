Почему нельзя снимать обручальное кольцо? 07.11.2018 22:18 История колец началась еще в древние времена. Кольцо было сделано в форме круга. Так как круг замкнутый, и он не имеет ни начала, ни конца, как и любовь двух любящих сердец, он ассоциировался с ... подробнее →

От Матроны Московской до Павла Глобы: появились предсказания о скором катаклизме в России 07.11.2018 22:00 Чтобы узнать, как изменится жизнь в ближайшем будущем, пора заглянуть в самые неожиданные предсказания ясновидящих на 2019 год, пишет dailyhoro . Пророчества Матроны Московской на 2019 год Матушка Матрона — одна из самых почитаемых святых, ... подробнее →