Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь07.11.2018 22:38
Этот гастрономический дуэт может заменить собой основной прием пищи. Употребление авокадо и творога на ужин практически гарантирует похудение, утверждают специалисты на страницах журнала ... подробнее →
Почему нельзя снимать обручальное кольцо?07.11.2018 22:18
История колец началась еще в древние времена. Кольцо было сделано в форме круга. Так как круг замкнутый, и он не имеет ни начала, ни конца, как и любовь двух любящих сердец, он ассоциировался с ... подробнее →
От Матроны Московской до Павла Глобы: появились предсказания о скором катаклизме в России07.11.2018 22:00
Чтобы узнать, как изменится жизнь в ближайшем будущем, пора заглянуть в самые неожиданные предсказания ясновидящих на 2019 год, пишет dailyhoro . Пророчества Матроны Московской на 2019 год Матушка Матрона — одна из самых почитаемых святых, ... подробнее →
Ни рубль, ни гривну: В «ДНР» нельзя обменять ветхие купюры07.11.2018 21:30
В «ДНР» нельзя обменять ветхие купюры даже российского рубля. В «республике» используются лишь 4 вида валют: основной денежной валютой является российский рубль, при этом ... подробнее →
Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать07.11.2018 21:23
Сегодня вечером под обстрел попал поселок шахты Трудовская в Петровском районе неподконтрольном Украине Донецке, в результате чего загорелся жилой дом. Об этом сегодня сообщили в Совместном центре по ... подробнее →
Расклады в "ДНР": "Как бы ни старались террористы, "будущее" "республики" идет ко дну", - блогер07.11.2018 21:19
Постоянный контроль со стороны местных "спецслужб" за работой так называемых "СМИ". Таковы реалии жизни на оккупированной части Донецкой области, пишет блогер Александр Верум ... подробнее →
Назван самый опасный предмет домашнего обихода07.11.2018 21:15
Назвали самый опасный предмет домашнего обихода, неосторожное обращение с которым может вызвать кучу болезней Губки для мытья посуды — рассадники огромного количества ... подробнее →
Бодрый старт "выборов" в "Л/ДНР" - массовые фальсификации удивили даже закоренелых сепаратистов07.11.2018 21:01
"Выборы" главарей и "депутатов" террористических "Л/ДНР" яростно фальсифицируют, даже не скрываясь. Даже сепаратисты впечатлены нарушениями. О том, как на оккупированном ... подробнее →
Новый закон Путина заставил "прозреть" сепаратистов: "Донбасс намеренно делают непригодным для жизни"07.11.2018 20:47
Новая миграционная концепция, которую на днях подписал российский президент Владимир Путин, многое прояснила в умах сепаратистов Донбасса. О настоящей роли РФ в войне рассказал экс-главарь ... подробнее →
Кроме земли и деревьев ничего не останется: В «ДНР» вырезают рельсы на металлоллом07.11.2018 20:32
В «ДНР» железнодорожные рельсы пустили на металлолом. Об этом в интервью российскому YouTube-каналу рассказал командир батальона незаконного вооруженного формирования «Восток МВД ... подробнее →
Погода в декабре: прогноз народных синоптиков «порадовал» украинцев07.11.2018 20:15
Первый месяц зимы не порадует любителей этого времени года существенными снегопадами и сильными морозами, а столбики термометра покажут такие же показатели, как и в ноябре. Как передает ... подробнее →
"На коленях, с попами и Сталиным", - в Сети появились фото празднования "красного дня" фанатиками в Крыму07.11.2018 20:00
Пока весь цивилизованный мир продолжает отходить от преступлений, содеянных коммунистами, в оккупированном Крыму адепты этой ужасной идеологии устроили "бал сатаны". Сегодня, 7 ноября, в ... подробнее →
«Ихтамнеты своих вывезли давно»: в сети разгорелся новый скандал вокруг эко-ситуации в Армянске07.11.2018 19:48
На территории оккупированного Российской Федерацией города Армянск, что на территории Крымского полуострова продолжают развиваться проблемы, имеющие непосредственное отношение к экологической ... подробнее →
Дело Зайцевой: суд принял новое решение07.11.2018 19:40
В среду, 7 ноября, в Киевском райсуде Харькова прошло очередное заседание по делу о кровавом ДТП на улице Сумской, унесшего жизни шести человек. Об этом сообщает сайт города Харькова " 057 ". В ... подробнее →
В Бердянске прогремел взрыв: в домах вылетели стекла07.11.2018 19:32
В Бердянске в ночь на 7 ноября взорвался «Москвич». Об этом сообщает Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области. По их информации, в 01:19 ... подробнее →
В «ДНР» режут на металл известный завод07.11.2018 19:20
В неподконтрольной Киеву Горловке Донецкой области завод Стирол режут "на металл". Об этом во вторник, 6 ноября, сообщают Ведомости Донбасса со ссылкой на слова работников завода, передает ... подробнее →
- Оккупированный Донецк потряс мощный взрыв: "Было громко и страшно, сразу проснулись и вскочили", - подробности17:10
- В школы Донецка завезли тонны картошки, всем приказали изображать массовость: дончане о подноготной "выборов"16:15
- СБУ уже получила результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР»15:00
- В СБУ сделали заявление по присоединению ОРДЛО к России14:48
- В Донецке кадетскому училищу присвоили имя Захарченко14:02
- Турчинов рассказал, как будут наказаны организаторы «выборов» в ОРДЛО13:45
- Мы укрепляемся. Пушилин рассказал, как ОРДО использует Минские соглашения13:30
- Скучают по Украине? Оккупанты «ЛНР» бьют тревогу из-за роста патриотизма12:45
- В ОРДО заявили о предотвращении «теракта»: появились детали12:00
- Кураторы РФ пожалели, что разожгли бои на Донбассе: общее число убитых и раненых боевиков идет на десятки11:45
- В Украине появятся новые жилищные субсидии для социально незащищенного населения17:32
- Оккупированный Донецк потряс мощный взрыв: "Было громко и страшно, сразу проснулись и вскочили", - подробности17:10
- Помощникам "выбором" на Донбассе светит уголовная ответственность16:45
- Ночью обещают заморозки16:31
- В школы Донецка завезли тонны картошки, всем приказали изображать массовость: дончане о подноготной "выборов"16:15
- Легализация евроблях: сколько будет стоить процедура16:00
- В центре Киева прогремело три взрыва15:45
- Мобильные операторы придумали, как обогатиться на украинцах15:30
- Стали известны планы России на Азовское море15:15
- СБУ уже получила результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР»15:00
- Слова, которые притягивают удачу09:45
- Медики рассказали, почему нельзя терпеть боль в горле09:03
- Медики нашли потенциальную причину аутизма08:31
- Знаки Зодиака с самой сильной энергетикой08:00
- Горит лицо: о чем говорит народная примета07:22
- Вспышки антисемитизма и усиление «бытового сепаратизма»: последствия последнего повышения тарифов. ВИДЕО16:17
- Цена простуды: сколько стоит лечение в этом году12:20
- Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь22:38
- Почему нельзя снимать обручальное кольцо?22:18
- Назван самый опасный предмет домашнего обихода21:15
- 22 трупа, 25 раненых: НВФ понесли большие потери под Новоазовском
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов
- На Донбассе появятся миротворцы ООН: согласован поэтапный ввод международной миссии "голубых касок"
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать
- Боевики устроили бунт против возвращения в Украину: Ходаковский выдвинул требование
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»
- Новая инициатива Путина "открыла глаза" сепаратистам: "Донбасс изничтожили специально"
- На Донбассе провалилась мощная провокация боевиков против ВСУ
- "Хотели, как в России..." - житель Горловки рассказал о настоящей катастрофе в захваченном городе
- В "ДНР" началась новая волна "отжима" жилья: жителям ОРДО уже пришли "письма счастья" с предупреждениями