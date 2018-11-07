Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь07.11.2018 22:38
Этот гастрономический дуэт может заменить собой основной прием пищи. Употребление авокадо и творога на ужин практически гарантирует похудение, утверждают специалисты на страницах журнала ... подробнее →
Почему нельзя снимать обручальное кольцо?07.11.2018 22:18
История колец началась еще в древние времена. Кольцо было сделано в форме круга. Так как круг замкнутый, и он не имеет ни начала, ни конца, как и любовь двух любящих сердец, он ассоциировался с ... подробнее →
От Матроны Московской до Павла Глобы: появились предсказания о скором катаклизме в России07.11.2018 22:00
Чтобы узнать, как изменится жизнь в ближайшем будущем, пора заглянуть в самые неожиданные предсказания ясновидящих на 2019 год, пишет dailyhoro . Пророчества Матроны Московской на 2019 год Матушка Матрона — одна из самых почитаемых святых, ... подробнее →
Ни рубль, ни гривну: В «ДНР» нельзя обменять ветхие купюры07.11.2018 21:30
В «ДНР» нельзя обменять ветхие купюры даже российского рубля. В «республике» используются лишь 4 вида валют: основной денежной валютой является российский рубль, при этом ... подробнее →
Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать07.11.2018 21:23
Сегодня вечером под обстрел попал поселок шахты Трудовская в Петровском районе неподконтрольном Украине Донецке, в результате чего загорелся жилой дом. Об этом сегодня сообщили в Совместном центре по ... подробнее →
Расклады в "ДНР": "Как бы ни старались террористы, "будущее" "республики" идет ко дну", - блогер07.11.2018 21:19
Постоянный контроль со стороны местных "спецслужб" за работой так называемых "СМИ". Таковы реалии жизни на оккупированной части Донецкой области, пишет блогер Александр Верум ... подробнее →
Назван самый опасный предмет домашнего обихода07.11.2018 21:15
Назвали самый опасный предмет домашнего обихода, неосторожное обращение с которым может вызвать кучу болезней Губки для мытья посуды — рассадники огромного количества ... подробнее →
Бодрый старт "выборов" в "Л/ДНР" - массовые фальсификации удивили даже закоренелых сепаратистов07.11.2018 21:01
"Выборы" главарей и "депутатов" террористических "Л/ДНР" яростно фальсифицируют, даже не скрываясь. Даже сепаратисты впечатлены нарушениями. О том, как на оккупированном ... подробнее →
Новый закон Путина заставил "прозреть" сепаратистов: "Донбасс намеренно делают непригодным для жизни"07.11.2018 20:47
Новая миграционная концепция, которую на днях подписал российский президент Владимир Путин, многое прояснила в умах сепаратистов Донбасса. О настоящей роли РФ в войне рассказал экс-главарь ... подробнее →
Кроме земли и деревьев ничего не останется: В «ДНР» вырезают рельсы на металлоллом07.11.2018 20:32
В «ДНР» железнодорожные рельсы пустили на металлолом. Об этом в интервью российскому YouTube-каналу рассказал командир батальона незаконного вооруженного формирования «Восток МВД ... подробнее →
Погода в декабре: прогноз народных синоптиков «порадовал» украинцев07.11.2018 20:15
Первый месяц зимы не порадует любителей этого времени года существенными снегопадами и сильными морозами, а столбики термометра покажут такие же показатели, как и в ноябре. Как передает ... подробнее →
"На коленях, с попами и Сталиным", - в Сети появились фото празднования "красного дня" фанатиками в Крыму07.11.2018 20:00
Пока весь цивилизованный мир продолжает отходить от преступлений, содеянных коммунистами, в оккупированном Крыму адепты этой ужасной идеологии устроили "бал сатаны". Сегодня, 7 ноября, в ... подробнее →
«Ихтамнеты своих вывезли давно»: в сети разгорелся новый скандал вокруг эко-ситуации в Армянске07.11.2018 19:48
На территории оккупированного Российской Федерацией города Армянск, что на территории Крымского полуострова продолжают развиваться проблемы, имеющие непосредственное отношение к экологической ... подробнее →
Дело Зайцевой: суд принял новое решение07.11.2018 19:40
В среду, 7 ноября, в Киевском райсуде Харькова прошло очередное заседание по делу о кровавом ДТП на улице Сумской, унесшего жизни шести человек. Об этом сообщает сайт города Харькова " 057 ". В ... подробнее →
В Бердянске прогремел взрыв: в домах вылетели стекла07.11.2018 19:32
В Бердянске в ночь на 7 ноября взорвался «Москвич». Об этом сообщает Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области. По их информации, в 01:19 ... подробнее →
В «ДНР» режут на металл известный завод07.11.2018 19:20
В неподконтрольной Киеву Горловке Донецкой области завод Стирол режут "на металл". Об этом во вторник, 6 ноября, сообщают Ведомости Донбасса со ссылкой на слова работников завода, передает ... подробнее →
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