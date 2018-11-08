«Осторожно, сбой в системе!»: в работе «Приват24» произошел сбой

08.11.2018 23:42

Сегодня, в четверг, 8 ноября 2018 года стало известно, что в работе одного из самых крупных и популярных среди украинцев банков Украины ПриватБанка, а точнее в его приложении «Приват24» ... подробнее →

«Выборы» в «Л-ДНР»: раскрыта тактика Кремля

08.11.2018 23:36

Россия еще раз продемонстрировала, что не собирается уходить из Донбасса и менять свою позицию. Об этом рассказал политолог Владимир Золотарев, оценивая проведение псевдовыборов на неподконтрольном ... подробнее →

В Северодонецке повышают цену на теплоэнергию. Местная ТЭЦ не получила разрешение закачивать газ. ВИДЕО

08.11.2018 22:29

Северодонецкой теплоэлектроцентрали в Луганской области не дали номинацию на отбор/закачку природного газа, о чем директор предприятия Александр Гудим сообщил в комментарии «UA: Донбасс», ... подробнее →

Завтра в центре Донецка перекроют движение: названы улицы

08.11.2018 21:58

9 ноября в центральной части неподконтрольного Украине Донецка будет ограничено движение всех видов транспорта, кроме общественного. Об этом сообщили в так называемом «МВД ДНР», ... подробнее →

После родов — на работу: в Украине с нового года отменяют декрет. На его смену придут няни

08.11.2018 21:29

Отмена декрета разозлила украинцев: Ну кто еще выдержит такие издевательства, это высшая мера дебилизма. С 1 января 2019 года государство будет компенсировать семьям 1500 гривен в месяц на оплату ... подробнее →

Денисова рассказала о проблемах на КПВВ «Майорск»

08.11.2018 21:01

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова находится с визитом в Донецкой области, в ходе которого посетила КПВВ «Майорск». Об этом она написала в Facebook, ... подробнее →

Жители Макеевки и Донецка жалуются на ужасный запах в городе

08.11.2018 20:31

Жители временно оккупированных Макеевки и Донецка жалуются на появившийся в городе стойкий запах нечистот. Однако, оккупационные «власти» молчат. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →

Что ожидает Украину после псевдовыборов в ОРДЛО

08.11.2018 20:06

Признает ли Россия результаты "выборов" на оккупированном Донбассе пока прогнозировать сложно - считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных ... подробнее →

Международная рабочая группа согласовала поэтапное введение миротворцев ООН на Донбасс

08.11.2018 19:32

В международной рабочей группе по согласованию параметров введения на Донбасс миротворческой миссии ООН достигнут частичный компромисс, который базируется на согласии на поэтапное введения такой ... подробнее →

Грустная тенденция! В Мариуполе пожилые пары разводятся из-за субсидий

08.11.2018 19:05

Работники мариупольских РАГСов обнаружили новую тенденцию - пожилые люди стали подавать на развод ради получения субсидии на коммунальные услуги. Как рассказала 0629 директор дворца ... подробнее →

В Алчевске бюджетников сгоняют на «выборы» угрозами и шантажом. Но протоколы уже готовы

08.11.2018 18:32

Во временно оккупированном Алчевске оккупационные «власти ЛНР» заставляют бюджетников идти на «выборы» пуская в ход самые грязные способы – угрозы и шантаж. Вот что ... подробнее →

Расстрел студентов в США: умерло 12 человек, неизвестный с длинной бородой убивал людей без жалости

08.11.2018 18:05

Убийца сделал более 30 выстрелов. Свидетели смертельного инцидента рассказали, что стрелок был с длинной бородой в черной одежде. По внешнему виду он напоминал уроженца Ближнего Востока, сообщает " ... подробнее →

Новые ограничения в пересечении КПВВ — незаконны. Позиция правозащитников

08.11.2018 17:41

Распоряжение командующего операцией Объединенных сил Сергея Наева о невозможности пересекать линию разграничения с грузом дважды в сутки было принято с превышением полномочий, а сам документ нарушает ... подробнее →

Пушилин назвал одним из «приоритетов власти» снижение цен на мясо курицы

08.11.2018 17:20

Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин прогнозирует принятие «кардинальных решений» пробле предприятия «Шахтерская птицефабрика» после завершения «аудиторской ... подробнее →

Россия передаст Донбасс Украине: озвучены условия, которые выдвинула для этого РФ

08.11.2018 17:06

Украинский представитель в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы Евгений Марчук рассказал о том, какие предъявила требования РФ Украине для передачи Донбасса. Он отметил, что ... подробнее →

В Горловке боевики разъезжают на автомобилях премиум-класса

08.11.2018 16:42

Боевики «ДНР» и российские оккупанты ездят по временно оккупированной Горловке на автомобилях премиум-класса с «военными» номерами. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →

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