«Осторожно, сбой в системе!»: в работе «Приват24» произошел сбой08.11.2018 23:42
Сегодня, в четверг, 8 ноября 2018 года стало известно, что в работе одного из самых крупных и популярных среди украинцев банков Украины ПриватБанка, а точнее в его приложении «Приват24» ... подробнее →
«Выборы» в «Л-ДНР»: раскрыта тактика Кремля08.11.2018 23:36
Россия еще раз продемонстрировала, что не собирается уходить из Донбасса и менять свою позицию. Об этом рассказал политолог Владимир Золотарев, оценивая проведение псевдовыборов на неподконтрольном ... подробнее →
В Северодонецке повышают цену на теплоэнергию. Местная ТЭЦ не получила разрешение закачивать газ. ВИДЕО08.11.2018 22:29
Северодонецкой теплоэлектроцентрали в Луганской области не дали номинацию на отбор/закачку природного газа, о чем директор предприятия Александр Гудим сообщил в комментарии «UA: Донбасс», ... подробнее →
Завтра в центре Донецка перекроют движение: названы улицы08.11.2018 21:58
9 ноября в центральной части неподконтрольного Украине Донецка будет ограничено движение всех видов транспорта, кроме общественного. Об этом сообщили в так называемом «МВД ДНР», ... подробнее →
После родов — на работу: в Украине с нового года отменяют декрет. На его смену придут няни08.11.2018 21:29
Отмена декрета разозлила украинцев: Ну кто еще выдержит такие издевательства, это высшая мера дебилизма. С 1 января 2019 года государство будет компенсировать семьям 1500 гривен в месяц на оплату ... подробнее →
Денисова рассказала о проблемах на КПВВ «Майорск»08.11.2018 21:01
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова находится с визитом в Донецкой области, в ходе которого посетила КПВВ «Майорск». Об этом она написала в Facebook, ... подробнее →
Жители Макеевки и Донецка жалуются на ужасный запах в городе08.11.2018 20:31
Жители временно оккупированных Макеевки и Донецка жалуются на появившийся в городе стойкий запах нечистот. Однако, оккупационные «власти» молчат. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →
Что ожидает Украину после псевдовыборов в ОРДЛО08.11.2018 20:06
Признает ли Россия результаты "выборов" на оккупированном Донбассе пока прогнозировать сложно - считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных ... подробнее →
Международная рабочая группа согласовала поэтапное введение миротворцев ООН на Донбасс08.11.2018 19:32
В международной рабочей группе по согласованию параметров введения на Донбасс миротворческой миссии ООН достигнут частичный компромисс, который базируется на согласии на поэтапное введения такой ... подробнее →
Грустная тенденция! В Мариуполе пожилые пары разводятся из-за субсидий08.11.2018 19:05
Работники мариупольских РАГСов обнаружили новую тенденцию - пожилые люди стали подавать на развод ради получения субсидии на коммунальные услуги. Как рассказала 0629 директор дворца ... подробнее →
В Алчевске бюджетников сгоняют на «выборы» угрозами и шантажом. Но протоколы уже готовы08.11.2018 18:32
Во временно оккупированном Алчевске оккупационные «власти ЛНР» заставляют бюджетников идти на «выборы» пуская в ход самые грязные способы – угрозы и шантаж. Вот что ... подробнее →
Расстрел студентов в США: умерло 12 человек, неизвестный с длинной бородой убивал людей без жалости08.11.2018 18:05
Убийца сделал более 30 выстрелов. Свидетели смертельного инцидента рассказали, что стрелок был с длинной бородой в черной одежде. По внешнему виду он напоминал уроженца Ближнего Востока, сообщает " ... подробнее →
Новые ограничения в пересечении КПВВ — незаконны. Позиция правозащитников08.11.2018 17:41
Распоряжение командующего операцией Объединенных сил Сергея Наева о невозможности пересекать линию разграничения с грузом дважды в сутки было принято с превышением полномочий, а сам документ нарушает ... подробнее →
Пушилин назвал одним из «приоритетов власти» снижение цен на мясо курицы08.11.2018 17:20
Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин прогнозирует принятие «кардинальных решений» пробле предприятия «Шахтерская птицефабрика» после завершения «аудиторской ... подробнее →
Россия передаст Донбасс Украине: озвучены условия, которые выдвинула для этого РФ08.11.2018 17:06
Украинский представитель в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы Евгений Марчук рассказал о том, какие предъявила требования РФ Украине для передачи Донбасса. Он отметил, что ... подробнее →
В Горловке боевики разъезжают на автомобилях премиум-класса08.11.2018 16:42
Боевики «ДНР» и российские оккупанты ездят по временно оккупированной Горловке на автомобилях премиум-класса с «военными» номерами. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →
- Оккупированный Донецк потряс мощный взрыв: "Было громко и страшно, сразу проснулись и вскочили", - подробности17:10
- В школы Донецка завезли тонны картошки, всем приказали изображать массовость: дончане о подноготной "выборов"16:15
- СБУ уже получила результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР»15:00
- В СБУ сделали заявление по присоединению ОРДЛО к России14:48
- В Донецке кадетскому училищу присвоили имя Захарченко14:02
- Турчинов рассказал, как будут наказаны организаторы «выборов» в ОРДЛО13:45
- Мы укрепляемся. Пушилин рассказал, как ОРДО использует Минские соглашения13:30
- Скучают по Украине? Оккупанты «ЛНР» бьют тревогу из-за роста патриотизма12:45
- В ОРДО заявили о предотвращении «теракта»: появились детали12:00
- Кураторы РФ пожалели, что разожгли бои на Донбассе: общее число убитых и раненых боевиков идет на десятки11:45
- Оккупированный Донецк потряс мощный взрыв: "Было громко и страшно, сразу проснулись и вскочили", - подробности17:10
- Помощникам "выбором" на Донбассе светит уголовная ответственность16:45
- Ночью обещают заморозки16:31
- В школы Донецка завезли тонны картошки, всем приказали изображать массовость: дончане о подноготной "выборов"16:15
- Легализация евроблях: сколько будет стоить процедура16:00
- В центре Киева прогремело три взрыва15:45
- Мобильные операторы придумали, как обогатиться на украинцах15:30
- Стали известны планы России на Азовское море15:15
- СБУ уже получила результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР»15:00
- В СБУ сделали заявление по присоединению ОРДЛО к России14:48
- Слова, которые притягивают удачу09:45
- Медики рассказали, почему нельзя терпеть боль в горле09:03
- Медики нашли потенциальную причину аутизма08:31
- Знаки Зодиака с самой сильной энергетикой08:00
- Горит лицо: о чем говорит народная примета07:22
- Вспышки антисемитизма и усиление «бытового сепаратизма»: последствия последнего повышения тарифов. ВИДЕО16:17
- Цена простуды: сколько стоит лечение в этом году12:20
- Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь22:38
- Почему нельзя снимать обручальное кольцо?22:18
- Назван самый опасный предмет домашнего обихода21:15
- 22 трупа, 25 раненых: НВФ понесли большие потери под Новоазовском
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов
- На Донбассе появятся миротворцы ООН: согласован поэтапный ввод международной миссии "голубых касок"
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать
- Боевики устроили бунт против возвращения в Украину: Ходаковский выдвинул требование
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»
- Новая инициатива Путина "открыла глаза" сепаратистам: "Донбасс изничтожили специально"
- На Донбассе провалилась мощная провокация боевиков против ВСУ
- "Хотели, как в России..." - житель Горловки рассказал о настоящей катастрофе в захваченном городе
- В "ДНР" началась новая волна "отжима" жилья: жителям ОРДО уже пришли "письма счастья" с предупреждениями