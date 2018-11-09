Самые щедрые мужчины по знаку зодиака09.11.2018 22:32
Все мужчины абсолютно разные. Одни готовы задаривать вас ежедневными подарками, другие же поскупятся сделать щедрый сюрприз даже на праздник. Астрологи утверждают, что щедростью людей наделяет знак ... подробнее →
ЕС планирует ввести систему продуктовых талонов в 2019 году09.11.2018 22:08
Планируется введение системы продуктовых талонов на товары первой необходимости Об этом сообщает Hyser . «Новшество планируется в рамках одной страны. Делается это, как ... подробнее →
Боевики «ДНР» в понесли серьёзные потери в районе Зайцево09.11.2018 21:45
Боевики «ДНР» и российские оккупанты в районе Зайцево накануне вечером понесли серьезные потери, но их число скрывается. Вот что узнали «Ведомости Добасса» Боевики ... подробнее →
PR-абсурд от команды Пушилина09.11.2018 21:00
До “выборов” остаётся каких-то пара дней. Команда Пушилина, его PRщики делают агитационные ходы, что расходятся с пониманием здравомыслящих людей. Ранее в своих статьях я писал, как людей ... подробнее →
Террористы "по пьяной лавочке" убили чинившего ЛЭП электрика из РПГ и теперь путаются в показаниях09.11.2018 20:48
Террористы "ЛНР" неудачно пытаются обвинить ВСУ в убийстве ремонтника, чинившего в "серой зоне" линию электропередач. О произошедшей трагедии рассказал в Facebook военнослужащий ВСУ ... подробнее →
В Донецке «празднуют» выборы. Автобусы с участниками заняли целую улицу09.11.2018 20:33
Жителей временно неподконтрольного Украине Донецка массово привезли на центральную площадь города для участия в большом митинге, посвященном предстоящим выборам «главы» «ДНР». ... подробнее →
"ДНР/ЛНР" "успокоила" сильная "ответка" ВСУ - минус 12 наемников: боевая сводка и карта ООС от 9 ноября - видео09.11.2018 20:05
Наемники РФ за прошедшие сутки 8 ноября 14 раз сорвали перемирие, выпустив по ВСУ около 20 мин 82-мм и 120-мм калибра. В сводке Штаба ООС в Facebook сказано, что бойцам ВСУ пришлось 7 раз ... подробнее →
«Что-то бахнуло и сирены завыли». В центре Донецка прогремел взрыв09.11.2018 20:02
В неподконтрольном украинскому правительству Донецке сегодня, 9 ноября, около 17:15 по местному времени прогремел взрыв. Об этом пишут местные жители в социальных сетях. По данным дончан, ... подробнее →
Куда исчезли люди в Донецке: блогер проехал по улицам города и показал реальное видео о жизни в "ДНР"09.11.2018 19:49
Серое, нищее и безрадостное существование с постоянным ощущением опасности и "веселые" праздники с непременными кокошниками и "казачьими забавами". Такова жизнь на оккупированных территориях ... подробнее →
«А-Банк» Суркисов готовится объявить о банкротстве: активы выведены в оффшор09.11.2018 19:30
"А-Банк" готовится объявить о банкротстве. Об этом сообщили ряд украинских СМИ со ссылкой на последние рейтинги стабильности банков НБУ, а также на клиентов финансового учреждения, ... подробнее →
Приметы про цепочку: что предупреждает о беде09.11.2018 19:15
С нательными украшениями связано множество примет и суеверий. Личные вещи несут огромный энергетический потенциал. Используя народную мудрость, каждый сможет узнать, что уготовила ему судьба в ... подробнее →
Оккупанты готовятся к эскалации на Донбассе сразу после "выборов"09.11.2018 19:02
Жители оккупированного Донбасса очень обозлены из-за "выборов" главарей "Л/ДНР". Оккупанты будут отвлекать недовольных новым обострением конфликта. С настораживающим прогнозом по Донбассу ... подробнее →
Горловка стала могильником для радиационных отходов, вывезенных из РФ09.11.2018 18:48
На территории заброшенного ртутного комбината в Горловке были захоронены радиационные отходы, вывезенные из Российской Федерации. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Украины и координатор ... подробнее →
Как стареют знаки Зодиака09.11.2018 18:33
Каждый человек стареет по-своему. Генетика, наследственность, образ жизни, психологическое состояние – все это в равной мере влияет на скорость течения процесса увядания. Однако при этом ... подробнее →
На выходных в Украину придут морозы09.11.2018 18:14
В Украине 10 и 11 ноября ожидается ясная погода без осадков. При этом днем температура будет держаться в пределах +10 тепла, а по ночам ожидаются морозы, на некоторых территориях до -4. Об этом ... подробнее →
Тонкости прописки по-новому: украинцев убеждают, что никаких рисков нет09.11.2018 18:00
В Украине уже совсем скоро могут измениться правила прописки. В Верховной Раде наконец зарегистрировали законопроект, над которым Офис поддержки административных реформ работал еще с апреля. Новые ... подробнее →
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