Самые щедрые мужчины по знаку зодиака

09.11.2018 22:32

Все мужчины абсолютно разные. Одни готовы задаривать вас ежедневными подарками, другие же поскупятся сделать щедрый сюрприз даже на праздник. Астрологи утверждают, что щедростью людей наделяет знак ... подробнее →

ЕС планирует ввести систему продуктовых талонов в 2019 году

09.11.2018 22:08

Планируется  введение  системы продуктовых талонов на товары первой необходимости Об этом сообщает  Hyser . «Новшество планируется в рамках одной страны. Делается это, как ... подробнее →

Боевики «ДНР» в понесли серьёзные потери в районе Зайцево

09.11.2018 21:45

Боевики «ДНР» и российские оккупанты в районе Зайцево накануне вечером понесли серьезные потери, но их число скрывается. Вот что узнали «Ведомости Добасса» Боевики ... подробнее →

PR-абсурд от команды Пушилина

09.11.2018 21:00

До “выборов” остаётся каких-то пара дней. Команда Пушилина, его PRщики делают агитационные ходы, что расходятся с пониманием здравомыслящих людей. Ранее в своих статьях я писал, как людей ... подробнее →

Террористы "по пьяной лавочке" убили чинившего ЛЭП электрика из РПГ и теперь путаются в показаниях

09.11.2018 20:48

Террористы "ЛНР" неудачно пытаются обвинить ВСУ в убийстве ремонтника, чинившего в "серой зоне" линию электропередач. О произошедшей трагедии рассказал в Facebook военнослужащий ВСУ ... подробнее →

В Донецке «празднуют» выборы. Автобусы с участниками заняли целую улицу

09.11.2018 20:33

Жителей временно неподконтрольного Украине Донецка массово привезли на центральную площадь города для участия в большом митинге, посвященном предстоящим выборам «главы» «ДНР». ... подробнее →

"ДНР/ЛНР" "успокоила" сильная "ответка" ВСУ - минус 12 наемников: боевая сводка и карта ООС от 9 ноября - видео

09.11.2018 20:05

Наемники РФ за прошедшие сутки 8 ноября 14 раз сорвали перемирие, выпустив по ВСУ около 20 мин 82-мм и 120-мм калибра. В сводке Штаба ООС в Facebook сказано, что бойцам ВСУ пришлось 7 раз ... подробнее →

«Что-то бахнуло и сирены завыли». В центре Донецка прогремел взрыв

09.11.2018 20:02

В неподконтрольном украинскому правительству Донецке сегодня, 9 ноября, около 17:15 по местному времени прогремел взрыв. Об этом пишут местные жители в социальных сетях. По данным дончан, ... подробнее →

Куда исчезли люди в Донецке: блогер проехал по улицам города и показал реальное видео о жизни в "ДНР"

09.11.2018 19:49

Серое, нищее и безрадостное существование с постоянным ощущением опасности и "веселые" праздники с непременными кокошниками и "казачьими забавами". Такова жизнь на оккупированных территориях ... подробнее →

«А-Банк» Суркисов готовится объявить о банкротстве: активы выведены в оффшор

09.11.2018 19:30

"А-Банк" готовится объявить о банкротстве. Об этом сообщили ряд  украинских СМИ  со ссылкой на последние рейтинги стабильности банков НБУ, а также на клиентов финансового учреждения, ... подробнее →

Приметы про цепочку: что предупреждает о беде

09.11.2018 19:15

С нательными украшениями связано множество примет и суеверий. Личные вещи несут огромный энергетический потенциал. Используя народную мудрость, каждый сможет узнать, что уготовила ему судьба в ... подробнее →

Оккупанты готовятся к эскалации на Донбассе сразу после "выборов"

09.11.2018 19:02

Жители оккупированного Донбасса очень обозлены из-за "выборов" главарей "Л/ДНР". Оккупанты будут отвлекать недовольных новым обострением конфликта. С настораживающим прогнозом по Донбассу ... подробнее →

Горловка стала могильником для радиационных отходов, вывезенных из РФ

09.11.2018 18:48

На территории заброшенного ртутного комбината в Горловке были захоронены радиационные отходы, вывезенные из Российской Федерации. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Украины и координатор ... подробнее →

Как стареют знаки Зодиака

09.11.2018 18:33

Каждый человек стареет по-своему. Генетика, наследственность, образ жизни, психологическое состояние – все это в равной мере влияет на скорость течения процесса увядания. Однако при этом ... подробнее →

На выходных в Украину придут морозы

09.11.2018 18:14

В Украине 10 и 11 ноября ожидается ясная погода без осадков. При этом днем температура будет держаться в пределах +10 тепла, а по ночам ожидаются морозы, на некоторых территориях до -4. Об этом ... подробнее →

Тонкости прописки по-новому: украинцев убеждают, что никаких рисков нет

09.11.2018 18:00

В Украине уже совсем скоро могут измениться правила прописки. В Верховной Раде наконец зарегистрировали законопроект, над которым Офис поддержки административных реформ работал еще с апреля. Новые ... подробнее →

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