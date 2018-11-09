Самые щедрые мужчины по знаку зодиака 09.11.2018 22:32 Все мужчины абсолютно разные. Одни готовы задаривать вас ежедневными подарками, другие же поскупятся сделать щедрый сюрприз даже на праздник. Астрологи утверждают, что щедростью людей наделяет знак ... подробнее →

PR-абсурд от команды Пушилина 09.11.2018 21:00 До “выборов” остаётся каких-то пара дней. Команда Пушилина, его PRщики делают агитационные ходы, что расходятся с пониманием здравомыслящих людей. Ранее в своих статьях я писал, как людей ... подробнее →