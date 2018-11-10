Медики рассказали, как кофе влияет на печень

10.11.2018 22:48

Лучшие продукты для восстановления печени. Медики рассказали о том, что каких-то конкретных продуктов, чье употребление привело бы к регенерации печени, не существует – это было бы слишком ... подробнее →

Европейские тарифы: украинских водителей начали штрафовать по-новому

10.11.2018 22:30

Полмиллиона гривен штрафов в октябре насчитали перевозчикам, которые нарушили допустимые весовые нормы. Половина суммы уже поступила в государственную и областную казну. Таким образом в области ... подробнее →

Какие 4 пары знаков Зодиака идеально совместимы

10.11.2018 22:15

Существуют пары, которым суждено быть друг с другом. Как масло и хлеб, мед и молоко, небо и звезды. Эти пары пройдут вместе сквозь любые конфликты и всегда поддержат друг друга в плохие времена. Вот ... подробнее →

Разгадана тайна древних египтян-строителей

10.11.2018 22:03

Вопрос, как строились Великие египетские пирамиды, не давал покоя историкам и исследователям долгое время, пишет  Хроника.инфо  со ссылкой на  enovosty.com/news . Однако совсем ... подробнее →

Российские наемники убили двух украинских защитников на Донбассе

10.11.2018 21:30

Российская военная агрессия на территории Донецкой и Луганской областей не прекращается с 2014 года. Причем пророссийские боевики постоянно нарушают минские договоренности, достигнутые конфликтующими ... подробнее →

Уже завтра Украину накроет мощный удар из космоса: уберечься смогут не все

10.11.2018 21:15

На Украину надвигается мощная  магнитная буря , из-за которой у многих украинцев может резко ухудшиться самочувствие Буря накроет Землю уже завтра, 11 ноября. В период наибольшей активности ... подробнее →

Погода в ноябре: синоптики рассказали, когда ударят морозы

10.11.2018 21:01

В Украине продолжается похолодание, и первые ночные заморозки прогнозируют на субботу, 10 ноября. Согласно прогнозу погоды народного синоптика Леонида Горбаня, уже во второй половине месяца ... подробнее →

Тука: Нас пытаются подтолкнуть к сценарию Приднестровья

10.11.2018 20:48

Стратегическая цель России остается неизменной и не ограничивается только контролем «ДНР» и «ЛНР», проведением «выборов» в которых Украину подталкивают к сценарию ... подробнее →

Под роспись: студентам в ОРЛО настоятельно рекомендуют «проголосовать»

10.11.2018 20:36

Студентов вузов неподконтрольной части Луганской области не отпускают на выходные домой и рекомендуют проголосовать на «выборах». Такие сообщения появились в соцсетях. Так, по информации авторов публикаций, студентам и сотрудникам ... подробнее →

Афера столетия: миллионы украинцев придумали, как навсегда остаться в Польше

10.11.2018 20:24

Практически каждый десятый украинский студент в Польше (3520 из 35584 человек в 2016 году) учится по так называемой «карте поляка». «Карта поляка» — документ, который ... подробнее →

Кимкин анонсировал жесткое усиление международных антироссийских санкций

10.11.2018 20:10

Руководитель внешнеполитического ведомства Украины  Павел Климкин  сделал резонансное заявление, касающееся наказания России за организованные ею псевдовыборы на территории временно ... подробнее →

Евросоюз не признает «выборы» в ОРДЛО

10.11.2018 19:58

Европейский Союз не признает и считает незаконными так называемые «выборы» на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по ... подробнее →

Будет катастрофа: Путин готовится к захвату нового украинского города

10.11.2018 19:40

Российская Федерация выбрала себе новую цель для возможной оккупации. Об этом рассказал военный эксперт из Великобритании Глен Грант. По его словам, новую стратегию Владимира Путина необходимо ... подробнее →

Украинок успокоили: Рева рассказал о выплатах семьям при рождении ребенка с введением услуги "муниципальная няня"

10.11.2018 19:20

Украинское правительство подготовило некоторые нововведения, на которые с 2019 года смогут рассчитывать семьи, где появился новорожденный ребенок. К примеру, с начала будущего года каждой семье ... подробнее →

Что скрывают боевики «ДНР» в больнице Харцызска

10.11.2018 19:05

Во временно оккупированном Харцызске боевики «ДНР» и российские оккупанты скрывают информацию о жертвах среди гражданского населения, находящихся в местной больнице. Вот что узнали ... подробнее →

«Под пристальными взглядами»: дончане «проголосовали» заранее

10.11.2018 18:49

Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка приняли участие в выборах «главы» «ДНР» заранее. Об этом дончане сообщают в Twitter. Досрочное голосование ... подробнее →

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