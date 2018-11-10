Медики рассказали, как кофе влияет на печень 10.11.2018 22:48 Лучшие продукты для восстановления печени. Медики рассказали о том, что каких-то конкретных продуктов, чье употребление привело бы к регенерации печени, не существует – это было бы слишком ... подробнее →

Европейские тарифы: украинских водителей начали штрафовать по-новому 10.11.2018 22:30 Полмиллиона гривен штрафов в октябре насчитали перевозчикам, которые нарушили допустимые весовые нормы. Половина суммы уже поступила в государственную и областную казну. Таким образом в области ... подробнее →

Какие 4 пары знаков Зодиака идеально совместимы 10.11.2018 22:15 Существуют пары, которым суждено быть друг с другом. Как масло и хлеб, мед и молоко, небо и звезды. Эти пары пройдут вместе сквозь любые конфликты и всегда поддержат друг друга в плохие времена. Вот ... подробнее →