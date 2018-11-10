Медики рассказали, как кофе влияет на печень10.11.2018 22:48
Лучшие продукты для восстановления печени. Медики рассказали о том, что каких-то конкретных продуктов, чье употребление привело бы к регенерации печени, не существует – это было бы слишком ... подробнее →
Европейские тарифы: украинских водителей начали штрафовать по-новому10.11.2018 22:30
Полмиллиона гривен штрафов в октябре насчитали перевозчикам, которые нарушили допустимые весовые нормы. Половина суммы уже поступила в государственную и областную казну. Таким образом в области ... подробнее →
Какие 4 пары знаков Зодиака идеально совместимы10.11.2018 22:15
Существуют пары, которым суждено быть друг с другом. Как масло и хлеб, мед и молоко, небо и звезды. Эти пары пройдут вместе сквозь любые конфликты и всегда поддержат друг друга в плохие времена. Вот ... подробнее →
Разгадана тайна древних египтян-строителей10.11.2018 22:03
Вопрос, как строились Великие египетские пирамиды, не давал покоя историкам и исследователям долгое время, пишет Хроника.инфо со ссылкой на enovosty.com/news . Однако совсем ... подробнее →
Российские наемники убили двух украинских защитников на Донбассе10.11.2018 21:30
Российская военная агрессия на территории Донецкой и Луганской областей не прекращается с 2014 года. Причем пророссийские боевики постоянно нарушают минские договоренности, достигнутые конфликтующими ... подробнее →
Уже завтра Украину накроет мощный удар из космоса: уберечься смогут не все10.11.2018 21:15
На Украину надвигается мощная магнитная буря , из-за которой у многих украинцев может резко ухудшиться самочувствие Буря накроет Землю уже завтра, 11 ноября. В период наибольшей активности ... подробнее →
Погода в ноябре: синоптики рассказали, когда ударят морозы10.11.2018 21:01
В Украине продолжается похолодание, и первые ночные заморозки прогнозируют на субботу, 10 ноября. Согласно прогнозу погоды народного синоптика Леонида Горбаня, уже во второй половине месяца ... подробнее →
Тука: Нас пытаются подтолкнуть к сценарию Приднестровья10.11.2018 20:48
Стратегическая цель России остается неизменной и не ограничивается только контролем «ДНР» и «ЛНР», проведением «выборов» в которых Украину подталкивают к сценарию ... подробнее →
Под роспись: студентам в ОРЛО настоятельно рекомендуют «проголосовать»10.11.2018 20:36
Студентов вузов неподконтрольной части Луганской области не отпускают на выходные домой и рекомендуют проголосовать на «выборах». Такие сообщения появились в соцсетях. Так, по информации авторов публикаций, студентам и сотрудникам ... подробнее →
Афера столетия: миллионы украинцев придумали, как навсегда остаться в Польше10.11.2018 20:24
Практически каждый десятый украинский студент в Польше (3520 из 35584 человек в 2016 году) учится по так называемой «карте поляка». «Карта поляка» — документ, который ... подробнее →
Кимкин анонсировал жесткое усиление международных антироссийских санкций10.11.2018 20:10
Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин сделал резонансное заявление, касающееся наказания России за организованные ею псевдовыборы на территории временно ... подробнее →
Евросоюз не признает «выборы» в ОРДЛО10.11.2018 19:58
Европейский Союз не признает и считает незаконными так называемые «выборы» на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по ... подробнее →
Будет катастрофа: Путин готовится к захвату нового украинского города10.11.2018 19:40
Российская Федерация выбрала себе новую цель для возможной оккупации. Об этом рассказал военный эксперт из Великобритании Глен Грант. По его словам, новую стратегию Владимира Путина необходимо ... подробнее →
Украинок успокоили: Рева рассказал о выплатах семьям при рождении ребенка с введением услуги "муниципальная няня"10.11.2018 19:20
Украинское правительство подготовило некоторые нововведения, на которые с 2019 года смогут рассчитывать семьи, где появился новорожденный ребенок. К примеру, с начала будущего года каждой семье ... подробнее →
Что скрывают боевики «ДНР» в больнице Харцызска10.11.2018 19:05
Во временно оккупированном Харцызске боевики «ДНР» и российские оккупанты скрывают информацию о жертвах среди гражданского населения, находящихся в местной больнице. Вот что узнали ... подробнее →
«Под пристальными взглядами»: дончане «проголосовали» заранее10.11.2018 18:49
Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка приняли участие в выборах «главы» «ДНР» заранее. Об этом дончане сообщают в Twitter. Досрочное голосование ... подробнее →
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