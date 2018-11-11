Горит дом. Неподконтрольное Зайцево попало под обстрел

11.11.2018 23:05

Сегодня вечером в результате обстрела произошло возгорание дома в неподконтрольной украинскому правительству Горловке. Об этом сообщило так называемое «представительство ДНР» в СЦКК. ... подробнее →

В Донецке на «выборах» «голосовал» 10-месячный младенец

11.11.2018 22:35

Во временно оккупированном Донецке во время проведения фейковых «выборов» ситуация дошла до полного абсурда – в списки внесли и отметили, как проголосовавшего, 10-месячного ... подробнее →

«Не останутся безнаказанными». Гройсман отреагировал на «выборы» в ОРДЛО

11.11.2018 22:09

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что сегодняшние «выборы» на неподконтрольной Украине части Донбасса проходят с нарушением международного права. Об этом сообщил в ... подробнее →

"Полицейские образования, руководимые мошенниками и бандитами", - Волкер рассказал о своем отношении к ОРДЛО

11.11.2018 21:41

Представитель Госдепа подверг резкой критике организацию "выборов" в Донецке и Луганске, назвав их нарушением договоренностей, достигнутых в Минске, со стороны РФ. Вместо того, чтобы ... подробнее →

«Людей обманули третий раз». Горловчане возмущены «консервацией» «Стирола»

11.11.2018 21:10

Жители неподконтрольной украинскому правительству Горловке Донецкой области в социальных сетях сообщают, что химический концерн «Стирол» оккупационная «власть» намерена ... подробнее →

Житель Донецка о "выборах": "Дешевле взорвать Пушилина или Пасечника - и все, народ сх**ает и не пикнет"

11.11.2018 20:41

Явка избирателей на участки для создания видимости "народного волеизъявления" и для "картинки" в пропагандистских "СМИ". Это – основная задача организаторов "выборов" в "ДНР" и "ЛНР", пишет ... подробнее →

Вышли на финишную прямую. «Власти» ОРДО заявили о 76% проголосовавших

11.11.2018 20:09

Более 76% жителей ОРДО «проголосовали» на так называемых «выборах» в ДНР». Об этом заявила «председатель Центральной избирательной комиссии ДНР» Ольга ... подробнее →

Крупный город Украины остался без отопления: закрываются школы, в домах замерзают тысячи человек

11.11.2018 19:38

На данный момент в Кривом Роге без тепла остаются более 2000 домов, 78 школ, 75 садиков, 22 больницы, 30 объектов соцкультбыта и воинская часть 3011. Катастрофическая ситуация складывается из-за ... подробнее →

Омбудсмен: Банкоматы и отделения банков на КПВВ Донбасса работают со сбоями

11.11.2018 19:12

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова отметила неудовлетворительную работу банкоматов на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе. Побывав на КПВВ ... подробнее →

"ЦИК ДНР" воскресил мертвых в день "выборов" Пушилина: Мушкетовское кладбище активно голосует

11.11.2018 18:42

По всей видимости, по случаю "выборов" главарем "ДНР" Дениса Пушилина из могил восстали мертвые. Только этим можно объяснить невероятную явку, объявленную "Центризбиркомом" террористической ... подробнее →

Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени

11.11.2018 18:11

Жители временно неподконтрольной территории Донецкой области, вынужденные принимать участие в голосовании, сознательно приводят в негодность бюллетени. Соответствующие фото они публикуют в ... подробнее →

Власти "Л/ДНР" сделали Украине неожиданное предложение: боевики готовы начать сразу после "выборов

11.11.2018 17:38

Боевики "Л/ДНР" сразу после выборов на оккупированной части Донбасса хотят начала официальных переговоров с Украиной, предлагая Киеву общение напрямую за переговорным столом. В комментарии ... подробнее →

«Какие выборы, такие и наблюдатели». Тука прокомментировал ситуацию в ОРДЛО

11.11.2018 17:09

На неподкотрольную территорию Донбасса на так называемые «выборы» приехали представители 22-х стран мира, называющих себя «международными наблюдателями». Об этом заявил ... подробнее →

"Такого позора на Донбассе еще не было..." - очевидцы рассказали, что происходит на "выборах" "ДНР" на самом деле

11.11.2018 16:41

Так называемые "выборы" на оккупированной части Донбасса в "Л/ДНР" превратились в настоящие фарс. Очевидцы делятся свидетельствами и фотографиями в социальных сетях, рассказывая о массовой ... подробнее →

В «ДНР» рассказали, как Украина отключает мобильную связь и вызывает головную боль

11.11.2018 16:08

Перебои в работе украинского мобильного оператора Vodafone и местного телерадиовещания наблюдаются в районе неподконтрольного Украине поселка Пантелеймоновка. Об этом заявил начальник ... подробнее →

Оккупанты анонсировали на "выборах" в "ДНР" явку выше, чем у Путина, - смеются сепаратисты

11.11.2018 15:39

В террористической "ДНР" по состоянию на 14:00 отчитались о невероятной явке в 65,9% на "выборах" главаря и депутатов "республики". Последними новостями о "выборах" в "ДНР" поделился ... подробнее →

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