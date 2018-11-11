Представитель Госдепа подверг резкой критике организацию "выборов" в Донецке и Луганске, назвав их нарушением договоренностей, достигнутых в Минске, со стороны РФ. Вместо того, чтобы ... подробнее →

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что сегодняшние «выборы» на неподконтрольной Украине части Донбасса проходят с нарушением международного права. Об этом сообщил в ... подробнее →

Во временно оккупированном Донецке во время проведения фейковых «выборов» ситуация дошла до полного абсурда – в списки внесли и отметили, как проголосовавшего, 10-месячного ... подробнее →

Сегодня вечером в результате обстрела произошло возгорание дома в неподконтрольной украинскому правительству Горловке. Об этом сообщило так называемое «представительство ДНР» в СЦКК. ... подробнее →

На данный момент в Кривом Роге без тепла остаются более 2000 домов, 78 школ, 75 садиков, 22 больницы, 30 объектов соцкультбыта и воинская часть 3011. Катастрофическая ситуация складывается из-за ... подробнее →

Более 76% жителей ОРДО «проголосовали» на так называемых «выборах» в ДНР». Об этом заявила «председатель Центральной избирательной комиссии ДНР» Ольга ... подробнее →

Явка избирателей на участки для создания видимости "народного волеизъявления" и для "картинки" в пропагандистских "СМИ". Это – основная задача организаторов "выборов" в "ДНР" и "ЛНР", пишет ... подробнее →

Боевики "Л/ДНР" сразу после выборов на оккупированной части Донбасса хотят начала официальных переговоров с Украиной, предлагая Киеву общение напрямую за переговорным столом. В комментарии ... подробнее →

Жители временно неподконтрольной территории Донецкой области, вынужденные принимать участие в голосовании, сознательно приводят в негодность бюллетени. Соответствующие фото они публикуют в ... подробнее →

По всей видимости, по случаю "выборов" главарем "ДНР" Дениса Пушилина из могил восстали мертвые. Только этим можно объяснить невероятную явку, объявленную "Центризбиркомом" террористической ... подробнее →

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова отметила неудовлетворительную работу банкоматов на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе. Побывав на КПВВ ... подробнее →