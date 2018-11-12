Ваш главный враг по Знаку Зодиака

12.11.2018 22:33

Астрологи, работающие над совместимостью Знаков Зодиака, выявили злейших врагов для каждого представителя зодиакального круга. Эмоциональные антиподы или полные противоположности не уживаются друг с ... подробнее →

Как нить на запястье может изменить вашу судьбу

12.11.2018 22:12

Многие из нас слышали о том, что нить на запястье помогает в решении некоторых проблем в жизни, но каким образом она работает и какая именно нить нужна, знают далеко не все, пишет  lamp . ... подробнее →

"Скоро под**нем все, они ждут нашей смерти", - в ОРДО открыто проклинают боевиков и Россию, жители на грани

12.11.2018 21:35

Блогер с ником БыльБылева разместил в Twitter скриншоты переписки с соцсетях, где жители оккупированной час Донецкой области обсуждают ситуацию в угольной промышленности региона. Ситуация – ... подробнее →

Недействительны. В ПА ОБСЕ сделали заявление по «выборам» в ОРДЛО

12.11.2018 21:14

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что «псевдовыборы» на неподконтрольной Украине части Донбасса являются недействительными. Об этом сказано в его заявлении ... подробнее →

Предатели в Донецке стали быстро "переобуваться": все вдруг вспомнили об Украине, у "ДНР" перспективы мрачные

12.11.2018 20:52

В "ДНР" со дня гибели главаря Александра Захарченко "военные" находятся на казарменном положении. Об этом пишет блогер Марина Григорьева, рассказ которой на своем сайте опубликовал ... подробнее →

Синоптики: наступающая зима будет самой лютой и длинной за последние 100 лет

12.11.2018 20:37

Специалисты предсказали, что нас ждет самая холодная зима за последние 100 лет! Холодно будет не только в России, но и во всем мире. Следуя прогнозам, европейцы уже начали готовиться к зиме, ... подробнее →

СМИ ОРДО назвали нового «смотрящего» «ДНР»

12.11.2018 20:20

После так называемых «выборов» вся «власть» на неподконтрольной Украине части Донецкой области перейдет в руки «вице -премьер-министра «ДНР» Александра ... подробнее →

Длинные выходные и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы в декабре

12.11.2018 20:00

Украина в декабре будут отдыхать три дня подряд по случаю Рождества западного обряда – 23, 24 и 25 декабря будут выходными. Однако они должны работать в субботу 22 декабря, передает  УП . ... подробнее →

В НАТО отреагировали на незаконные выборы в ОРДЛО

12.11.2018 19:45

На официальной странице в Twitter Альянс прокомментировал выборы на территории Донецкой и Луганской областей, сообщив, что не признают их действительными, передает  replyua.net . ... подробнее →

Медики подсказали, о каких недугах "говорят" холодные руки

12.11.2018 19:28

Холодные руки и ноги могут быть симптомом опасной болезни. Если ваши руки и ноги немеют и замерзают при малейшем похолодании, значит, с вашим здоровьем что-то не так. Причины могут быть разные, ... подробнее →

Разведка: Во время «выборов» в ОРДЛО рассылали смс-сообщения с угрозами

12.11.2018 19:15

Во время так называемых «выборов» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября бюджетникам рассылали смс-сообщения с угрозами, а пенсионерам раздавали ... подробнее →

В Марьинке в результате обстрела ранен мирный житель

12.11.2018 18:56

В период с 9 по 11 ноября в результате обстрелов в Донецкой области получил ранение житель Марьинки. Об этом происшествия сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации. Так, по данным ... подробнее →

«Евробляхеры» заблокировали таможню, жгут шины: подробности и кадры бунта

12.11.2018 18:39

Принятие законов, которые касаются ввоза в  Украину  авто на европейской регистрации, подлили масла в огонь в жизнь любителей евроблях Конфликты теперь возникают по любому поводу. Так, ... подробнее →

Песков рассказал, как Путин отреагировал на проведение "выборов" в "Л/ДНР"

12.11.2018 18:20

Президент России отметил, что он с "большим пониманием" относится к проведению незаконных "выборов" на территории оккупированных районов Донбасса. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь ... подробнее →

Порошенко предложил новые изменения в Конституцию из-за «выборов» на Донбассе

12.11.2018 18:00

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении внести отдельные изменения в Конституцию в части децентрализации в связи с проведением незаконных "выборов" на Донбассе. Об это он сказал во время ... подробнее →

«Выборы на Донбассе имеют большое значение»: российский журналист призвал Украину к действиям

12.11.2018 17:40

Российский журналист, один из соучредителей Объединенного гражданского фронта, один из лидеров движения «Солидарность» Александр Рыклин в интервью Обозревателю высказал свое мнение ... подробнее →

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