Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что «псевдовыборы» на неподконтрольной Украине части Донбасса являются недействительными. Об этом сказано в его заявлении ... подробнее →

Блогер с ником БыльБылева разместил в Twitter скриншоты переписки с соцсетях, где жители оккупированной час Донецкой области обсуждают ситуацию в угольной промышленности региона. Ситуация – ... подробнее →

Многие из нас слышали о том, что нить на запястье помогает в решении некоторых проблем в жизни, но каким образом она работает и какая именно нить нужна, знают далеко не все, пишет lamp . ... подробнее →

Астрологи, работающие над совместимостью Знаков Зодиака, выявили злейших врагов для каждого представителя зодиакального круга. Эмоциональные антиподы или полные противоположности не уживаются друг с ... подробнее →

Украина в декабре будут отдыхать три дня подряд по случаю Рождества западного обряда – 23, 24 и 25 декабря будут выходными. Однако они должны работать в субботу 22 декабря, передает УП . ... подробнее →

После так называемых «выборов» вся «власть» на неподконтрольной Украине части Донецкой области перейдет в руки «вице -премьер-министра «ДНР» Александра ... подробнее →

Специалисты предсказали, что нас ждет самая холодная зима за последние 100 лет! Холодно будет не только в России, но и во всем мире. Следуя прогнозам, европейцы уже начали готовиться к зиме, ... подробнее →

В "ДНР" со дня гибели главаря Александра Захарченко "военные" находятся на казарменном положении. Об этом пишет блогер Марина Григорьева, рассказ которой на своем сайте опубликовал ... подробнее →

Медики подсказали, о каких недугах "говорят" холодные руки 12.11.2018 19:28 Холодные руки и ноги могут быть симптомом опасной болезни. Если ваши руки и ноги немеют и замерзают при малейшем похолодании, значит, с вашим здоровьем что-то не так. Причины могут быть разные, ... подробнее →