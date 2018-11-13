Через неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ прекращено движение

13.11.2018 23:21

Через некоторые временно неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ полностью прекращено движение. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по ... подробнее →

На Донбассе природный катаклизм вызвал серьезные осложнения для местных жителей. ВИДЕО

13.11.2018 22:31

Сегодня стало известно о том, что на Донбасс пришли погодные ненастья. Сообщается, что сегодня ночью в Мариуполе (Донецкая область) выпал снег, который полностью засыпал город, уведомляет " ... подробнее →

В Ичне возле хранилищ обнаружили беспилотник

13.11.2018 21:59

На технической территории арсенала Минобороны Украины в Ичне обнаружили беспилотный летательный аппарат «ФАНТОМ». Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ, передает ... подробнее →

"Речь о союзе Суркова с российскими силовиками", - источник в "ДНР" рассказал, что Сурков придумал по Донбассу

13.11.2018 21:28

Избрание Дениса Пушилина новым главарем "ДНР" стало тяжелым поражением для "ДНР" и самой России - Москва сделала ошибочную ставку на человека, проблема которого лишь вскоре откроется для широкой ... подробнее →

Боевики ударили из запрещенного оружия: где на Донбассе было "жарко"

13.11.2018 20:54

В течение сегодняшнего дня, 13 ноября, оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня. При этом, враг дважды применял запрещенное "Минском" оружие. Об этом штаб операции Объединенных сил ... подробнее →

В Украине прекращает свою деятельность еще один банк

13.11.2018 20:18

ПАО Вернум Банк прекращает банковскую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба банка во вторник, 13 ноября, передает donpress.com . «В связи с согласованием НБУ плана прекращения ... подробнее →

Большое ЧП в центре Киева: авто ушло под землю. ВИДЕО

13.11.2018 19:50

В центре Киева на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой, проходящую под дорогой. Как пишу в соцсетях, в результате ЧП автомобиль, оказавшийся над ... подробнее →

Прокуратура начала расследование против иностранцев, наблюдающих за «выборами ЛНР»

13.11.2018 19:21

Прокуратура Луганской области заявляет, что установила лиц, причастных к организации, финансированию и участию в «выборах» группировки «ЛНР». По факту незаконного ... подробнее →

""Оппоблок" разорвало..." - Бондаренко рассказала, почему партия "регионалов" развалилась окончательно

13.11.2018 18:50

"Оппозиционный блок" окончательно разорвало на части, при этом новый пророссийский проект Медведчука и Рабиновича выглядит как попытка собрать пророссийскую оппозицию "на одном корабле и утопить". ... подробнее →

В Должанске скончался первый заместитель комбрига «Призрака»

13.11.2018 18:22

Скончался участник группировки «ЛНР» Лучшев Сергей Николаевич. Об этом в Twitter сообщил пользователь Necro Mancer, передает donpress.com . Сообщается, что 9 ноября 2018 года в ... подробнее →

«ДНР» пополнила счет своим «избирателям» на 50 рублей

13.11.2018 17:52

Участникам незаконных «выборов» в подконтрольных боевикам районах Донецкой области зачислили на счет мобильного оператора группировки «ДНР» «Феникс» по 50 рублей. ... подробнее →

«В угаре празднуют «выборы»: РФ не ответила на предложение Украины о внеочередном заседании ТКГ

13.11.2018 17:28

Представители ОБСЕ поддержали инициативу Украины по проведению внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в связи с так называемыми ... подробнее →

Боевики «ДНР» и «ЛНР» не пускают наблюдателям СММ ОБСЕ в пункты пропуска на границе

13.11.2018 17:09

Вооруженные боевики «ДНР» и «ЛНР» не допускают наблюдателей СММ ОБСЕ не пускают наблюдателей СММ ОБСЕ во временно не контролируемые пункты пропуска на границе с РФ. Вот ... подробнее →

"Весь мир смеется над Россией: сама провела "выборы" и сама поздравила своих же марионеток в "Л/ДНР"", - Климкин

13.11.2018 16:51

Власти России поспешили поздравить своих же марионеток на Донбассе с проведением псевдовыборов, которые сами же и срежиссировали от начала до конца. Глава Министерства иностранных дел Украины ... подробнее →

Со стороны Донецка через КПВВ везли пломбы Центризбиркома Украины

13.11.2018 16:29

В Донецкой области задержан гражданин, который вез с подконтрольной боевикам территории номерные пломбы Центральной избирательной комиссии Украины. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, ... подробнее →

На КПВВ «Марьинка» обнаружена артиллерийская мина

13.11.2018 16:11

На КПВВ «Марьинка» пограничники обнаружили неразорвавшуюся артиллерийскую мину из-за чего работа пункта пропуска была приостановлена до 12:00. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ... подробнее →

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