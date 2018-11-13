Через неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ прекращено движение 13.11.2018 23:21 Через некоторые временно неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ полностью прекращено движение. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по ... подробнее →

В Ичне возле хранилищ обнаружили беспилотник 13.11.2018 21:59 На технической территории арсенала Минобороны Украины в Ичне обнаружили беспилотный летательный аппарат «ФАНТОМ». Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ, передает ... подробнее →